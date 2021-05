Diputados aprueba el proyecto que protege a bomberos de todo el país.

Bomberos combaten el fuego en Alta Gracia, Córdoba. Foto: NA.

En sesión especial Diputados aprobó de manera unánime, 223 votos afirmativos y sin abstenciones, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que beneficia a más de 44 mil bomberos de todo el país. Massa destacó el trabajo del diputado Bali Bucca, autor del proyecto, y el respaldo de Máximo Kirchner.

Sergio Massa acompañó la propuesta y resaltó que “Con esta medida el Estado protege a quienes nos protegen, que es una forma de proteger a todos los ciudadanos”, y añadió “Nosotros los denominamos los héroes anónimos de la pandemia”.

Entre los alcances de la norma, busca que los cuarteles tengan acceso gratuito a los servicios y plantea la asistencia en materia de salud y rehabilitación para aquellos bomberos que tengan accidentes, al mismo tiempo que establece una asistencia económica. El proyecto también contempla la devolución del IVA para las compras realizadas por las entidades del Sistema de Bomberos Voluntarios.

Acompañaron el proyecto legislativo, los diputados Máximo C. Kirchner, Graciela Camaño, Felipe Álvarez, Sergio G. Casas, Luis G. Contigiani, Enrique Estévez, Eduardo Fernández, Silvana M. Ginocchio, Pablo G. González, Ingrid Jetter, Gustavo Menna, Cecilia Moreau, José L. Ramón, Ariel Rauschenberger, Alejandro Rodríguez, Jorge Sarghini, Carlos A. Selva y Andrés Zottos.