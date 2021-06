Diputados avanzó con una agenda contra la discriminación por motivos de edad

Sesión virtual de Diputados.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías inició el tratamiento del proyecto de ley que establece la eliminación de toda forma de discriminación por razones de edad en el marco del aislamiento social decretado por la pandemia del COVID –19.

“Los prejuicios y la estigmatización con respecto a la vejez se observan en todos los órdenes del sistema social, político y cultural”, señaló la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti, autora de la iniciativa, y en ese sentido, enfatizó: “Es un tema que requiere políticas públicas ya que no puede existir la discriminación por edad, por ejemplo, para acceder a puestos laborales”.

