Diputados| Bertie Benegas Lynch aseguró que privatizarán Aerolíneas Argentinas – NCN

El diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch, profundizó este lunes sobre los “cambios estructurales de primera generación” que el presidente electo Javier Milei anunciará tras asumir la presidencia el próximo 10 de diciembre y convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso.

En diálogo con Guadalupe Vázquez en Radio Neura, Benegas Lynch alegó que durante la campaña electoral “se ha confundido mucho a los votantes” respecto de las reformas que intentará llevar a cabo el ganador del balotaje ante el ministro de Economía, Sergio Massa. “Hay que remontar el barrilete sobre cosas que por ahí la gente no entendió o se usaron de forma maliciosa”, consideró y procedió a hacer un desglose de las políticas que Milei pretenderá impulsar desde el día uno.

“Ni bien Javier asuma, el foco va a estar puesto en la baja del gasto del Estado. El objetivo es que caiga cerca de 13 puntos del PBI”, adelantó en primer lugar.

“Luego, manifestara su intención de terminar con la obra pública. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer más rutas. En todo caso, se cambiará el ejecutor. Las cosas no se harán a través de un fondeo estatal sino por medio de la obra pública privada”, sumó. Lo mismo ocurrirá, afirmó el legislador por LLA, con las transferencias discrecionales: “Vamos a terminar con ese sistema de chantaje que ahora solo sirve para financiar a gobernadores amigos”.

En materia de subsidios, uno de los puntos claves en la “campaña del miedo” que llevó a cabo el oficialismo, remarcó que la intención estará puesta en “hacer que los subsidios estén a favor de la demanda y no de la oferta”. “El subsidio no tiene que asistir a las empresas si no al consumidor. Y en aquellos rubros donde no se pueda ejecutar un sistema similar, se llevará a cabo una recalibración económica financiera para que a esas empresas les cierre el negocio”, explicó Benegas Lynch.

Sumó más adelante un ejemplo para explicar cómo funcionaría aquel esquema: “Con el transporte público, por ejemplo, todos sabemos que hay distintas líneas que hacen rutas parecidas. Entonces, vos vas a poder elegir cuál tomar. Cada una de ellas competirá con servicios diferenciales como aire acondicionados, música funcional o algún commodity que pueda beneficiar al cliente. Eso abrirá la competencia”.

El diputado también se pronunció en relación a la baja de impuestos, a la cual calificó de “fundamental” y confirmó que “va a ser prioridad ni bien asumamos”.

Consultado finalmente sobre cómo manejarían la conflictividad social que pueda resultar de dichos anuncios, Benegas Lynch dudó que ello pueda ocurrir. “Si estamos haciendo énfasis en que no se van a tocar derechos adquiridos ni partidas sociales, no tendría que haber ninguna efervescencia por parte de las víctimas del kirchnerismo”, dijo para concluir.