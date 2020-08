Diputados de JXC apoya, en el Congreso, un plan para aumentar las exportaciones de la agroindustria

El bloque opositor de Juntos por el Cambio manifestó apoyar las prepuestas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que de forma virtual, expusieron en la jornada de ayer los principales representantes del sector.

En concreto, la CAA presentó el documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”.

Estuvieron presentes Mario Negri (presidente del Interbloque y del bloque UCR), Cristian Ritondo (Pte. del bloque del PRO); Maximiliano Ferraro (Pte. bloque CC-ARI) y los legisladores Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Javier Campos, Alfredo Cornejo, Alicia Fregonese, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello, Alfredo Sciavone, Gisela Scaglia y Jorge Vara.

“No se puede imaginar un proyecto de desarrollo competitivo si no se tiene como horizonte la exportación. Este proyecto de la CCA tiene todo mi apoyo. El Gobierno debe convocar al diálogo y a trabajar en conjunto, pues si no mira el mundo y su demanda no hay salida para la Argentina”, expresó Negri.

“Escuchamos el proyecto con mucha atención, la agroindustria en nuestro país es muy importante y si participan 42 asociaciones mucho más. El motor del país hay que cuidarlo siempre, y ahora más que nunca”, agregó Ritondo.

Por su parte, Ferraro manifestó: “Fue un encuentro de trabajo muy fructífero. Nos comprometemos a trabajar en forma conjunta para encontrar los acuerdos necesarios para potenciar al sector agroindustrial de nuestro país.La Argentina necesita exportar y tener divisas. Por eso creemos importante poder trabajar en alternativas en este sentido”.

“Las reacciones del Interbloque JxC en la reunión fueron muy positivas, estamos entusiasmados de poder avanzar en el debate legislativo”, manifestó en las redes sociales Gustavo Ídigoras, presidente de CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y Centro de Exportadores de Cereales).

“Planteamos la necesidad de generar una ley que dé las condiciones de previsibilidad para todos los productores agropecuarios y para industrializar el agro durante al menos diez años. La reactivación agroindustrial, con visión exportadora, debe ser una política de Estado“, agregó Ídigoras.

El documento de la CAA propone como objetivo un aumento de las exportaciones anuales (más de 16 mil millones de dólares), incrementos en el movimiento económico de todo el país (más de 32 mil millones de dólares), en el empleo distribuido en todo el país (más de 210 mil empleos directos y cerca de 700 mil indirectos).

Según explicó CAA, esta reactivación se propone con un impacto fiscal neutro, sin solicitar al Gobierno ningún tipo de subsidio, llevándose a cabo de forma sustentable, cuidando el ambiente con prácticas y procesos que no impacten en el ecosistema y aumenten la producción.

Los diputados de Juntos por el Cambio se comprometieron a trabajar junto a los representantes del CAA, en el tratamiento y debate parlamentario conducente a que antes de fin de año se pueda presentar y aprobar el proyecto de ley respectivo.