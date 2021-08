Diputados de la oposición apuntaron contra Alberto Fernández tras su defensa a la profesora K

Alberto Fernández y la maestra que adoctrinó a alumno en plena clase

Alberto Fernández tuvo una inesperada defensa a la profesora que adoctrinó a un alumno en plena clase en una institución de La Matanza.

“Que hayan tenido ese debate es formidable, porque le abre la cabeza al alumno, y lo invita a pensar, a discutir. Es una forma de abrir la cabeza de la gente”, manifestó el mandatario.

Ante esto, dirigentes de la oposición salieron al cruce en Twitter y apuntaron contra el presidente por sus dichos.

“No me sorprende que para el presidente gritar y maltratar sea un debate de ideas, en esos terminos se manejan y ese tipo de sociedad es a la que aspiran. El adoctrinamiento no es un debate y a los chicos se les tiene que garantizar el derecho al libre pensamiento, aseguró Cristian Ritondo.

Por su parte, Alicia Fregonese también se expresó en la red social: “Alberto Fernández cree que el maltrato e intento de adoctrinamiento de la maestra de La matanza fue un “debate formidable”. Queda claro que el modelo autoritario de imposición de ideas es lo que este gobierno entiende como diálogo. Locura total”.

Por último, Victoria Morales Gorleri emitió su opinión tras los dichos de Fernández: “El mismo presidente que para justificar el vacunatorio vip dijo que saltearse en la fila no es delito y que violó la cuarentena que él decretó, hoy defiende a la docente que maltrató a un alumno por animarse a cuestionar al kirchnerismo. El Presidente se ensaña con el pueblo”.





