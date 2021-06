Diputados debate el proyecto de cupo laboral para la población Trans-Travesti – Télam

El proyecto establece que el Estado deber contratar al menos el 1% de la dotacin de la administracin pblica.

La Cmara de Diputados inici el debate del proyecto de inclusin laboral para la poblacin trans, travesti y transgnero, donde se establece que el Estado deber contratar al menos el 1 por ciento de la dotacin de la administracin pblica, en todas las modalidades de contratacin regular vigentes.

La votacin del proyecto se prev para la 1 de la madrugada, ya que se anotaron para hacer uso de la palabra ms de 25 diputados y diputadas de diferentes bloques.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisin de Mujeres y Diversidades, Mnica Macha, destac: “Hoy estamos poniendo en el centro de la conversacin poltica que no somos varn o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la crcel de un cuerpo”.

“Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biolgicos y desmontando el binarismo”, agreg.

Su compaera de bloque, la cordobesa Gabriela Estvez, expres: “Hoy seguimos transitando ese camino a la reparacin que comenz en el 2004, cuando Diana Sacayan deca, ‘hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad’. Y ste proyecto se trata de eso. Es un paso ms”.

Adems del cupo mencionado, el proyecto dice tambin que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los trminos de la presente Ley”.

Tambin considera que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgnero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de gnero que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.