Diputados debatieron del nuevo régimen de biocombustibles

Biocombustibles, biodiesel.

En el marco del debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que propone extender hasta 2030 un nuevo régimen de biocombustibles y reducir del 10% al 5% el corte obligatorio del gasoil con biodiesel, que actualmente está siendo trabajado en reuniones de comisión, legisladores de distintos partidos expresaron su postura sobre la iniciativa.

Noticias relacionadas

Por un lado, Jimena Latorre, del bloque de la UCR, aseguró que es necesario superar la discusión en términos binarios entre productores. “No tenemos que plantear una polarización entre hidrocarburos y productores de biocombustibles, que son un medio para el recambio de la matriz energética para cumplir con la reducción de impacto ambiental”, consideró.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, María Rosa Martínez, del Frente de Todos, destacó la amplitud de actores que están participando del debate. “Estamos escuchando las voces y las opiniones de todos los sectores para arribar a las leyes que se acerquen más a las necesidades laborales, de desarrollo y crecimiento”, expuso.

Your browser does not support the video element.