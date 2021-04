Diputados del PRO se pronunciaron ante la amenaza de Coco Sily a Fernando Iglesias – NCN

Luego de que el actor Coco Sily estallara contra Fernando Iglesias, diputado del PRO, luego de que éste cruzó a la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto por afirmar que al expresidente Mauricio Macri «hay que meterlo preso», fueron los legisladores del bloque PRO en Diputados que se expresaron un comunicado repudiando el hecho.

«El bloque PRO de la cámara de Diputados de la Nación manifiesta su más enérgico repudio a las amenazas del señor Fernando «Coco» Sily hacia el diputado nacional Fernando Iglesias», arranca el comunicado que fue difundido en las últimas horas.

En concreto, el actor advirtió que si se lo encuentra a Iglesias lo va a «cagar a trompadas».

A través de su programa Fuerte al Medio, de Radio 10, Sily despotricó contra Iglesias y lo amenazó al aire por haber cruzado a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien sugirió que al expresidente de la Nación hay que meterlo preso.

«Cuando leí que un pelotudo como Fernando Iglesias le dijo ‘¿Estela en qué te convertiste?’, me causó un escozor. Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda», comenzó diciendo Sily en su programa.

Tras contar que previamente habían estado hablando de cómo debe abordarse ciertos temas, cómo dirigirse hacia una mujer, el humorista indicó: «Pero también uno es quien es y yo no puedo estar transformándome a los 56 años. Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida. Yo cambié mucho, pero hay cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar».

«Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que puede decirle a Fernando Iglesias ‘Mirá para todos lados cuando salgas de donde salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’. Y hablá con el abogado que vos quieras. Te lo voy a decir en potencial: ‘En alguna de esas, capas que te cago a piñas, podría a llegar a pasar, Fer’», le advirtió Coso Sily a Fernando Iglesias.

Lejos de bajar al guardia, el actor arremetió: «Pedile al destino que no te cruce, porque hay cosas que tienen que ver con mi esencia. Yo no puedo soportar que a Estela de Carlotto, este maleducado… Y después chilla porque un diputado lo hace trastabillar, esa fue la palabra que usó, en un pasillo. ¡Pedazo de salame!», señaló recordando la denuncia que presentó días atrás el polémico diputado del PRO que denunció que fue empujado por un legislador del Frente de Todos.