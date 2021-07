Diputados destacan el proyecto de etiquetado frontal de alimentos

Diputados, AGENCIA NA

La iniciativa, que viene del Senado, podrá ser tratada en el recinto próximamente tras haber recibido dictamen de un plenario de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria.

El proyecto busca la promoción de la alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

Diputados de distintos bloques resaltaron la medida. José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal, aseguró: “La Ley de Etiquetado Frontal es de vital importancia porque, en materia de derecho para el consumidor, quien provee un producto tiene que garantizar seguridad, el cuidado de la salud y entregar la información veraz”.

En la misma línea, Héctor Stefani, del Pro, consideró que la Ley “es un avance” e indicó: “Si pretendemos tener una mejor calidad de vida, es indispensable que empecemos a pensar en comer mejor”.