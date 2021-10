Diputados destacaron el proyecto de Ley que convierte planes sociales en empleo

Diputados ponderaron proyecto de Sergio Massa. Foto: captura video DTV.

El viernes pasado fue presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley «Un puente al empleo», cuyo objetivo es convertir planes sociales en trabajo genuino, generar alivio económico a las MIPyMES y capacitación laboral a los empleados. En declaraciones periodísticas, diputados de distintas fuerzas expresaron su apoyo a esta iniciativa que busca acompañar el aumento del empleo en la salida de la pandemia.

Al respecto, el diputado de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón expresó: “Los planes sociales son una manera de ayudar en la emergencia a los miles de hermanas y hermanos que están fuera del sistema. Y cuando existe un proyecto que pretende tender un puente para que miles de personas tengan la oportunidad de insertarse en el mundo laboral y recuperar la dignidad del trabajador, nosotros lo vamos a apoyar. Creo que es un objetivo que tenemos que perseguir en el Congreso de la Nación y ojalá lo podamos tratar en las próximas sesiones para que se haga Ley”, subrayó el legislador del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

En la misma línea, el diputado del Frente de Todos Carlos Selva sostuvo: “Mas allá de la tipificación de la mediana, la pequeña y la micro empresa respecto a la cantidad de trabajadores y la cantidad de beneficios, lo que pretende este Proyecto no es solamente la recuperación del salario, sino que se entienda que el trabajo formalizado dignifica”.

El proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

Por otra parte, de forma complementaria, promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, a fin de que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. Así, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

La iniciativa busca ser una herramienta que permite a las PYMEs, provincias, municipios, y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro.

Diputados hablaron sobre el proyecto de generación de empleo. Video: DTV.





