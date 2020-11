Diputados| Dictamen favorable a proyecto para agravar penas por difusión de imágenes sexuales – NCN

La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de reforma al Código Penal para agravar las penas para quienes difundan o publiquen conversaciones privadas y/o imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico.

El despacho de mayoría cosechó el respaldo del Frente de Todos pero fue rechazado por Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que proponían modificaciones al texto votado por el Senado.

En primer lugar, los legisladores firmaron dictamen de mayoría al proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación por el que se modifican los artículos 155 y 169 del Código Penal de la Nación sobre la difusión de contenido de desnudez sexual o erótico sin consentimiento, por lo que se impondrá una pena de 3 meses a 3 años de prisión y multa de sesenta a doscientos cincuenta mil pesos.

Al respecto, diputados de la oposición no acompañaron el proyecto por considerar que debía modificarse con los aportes de las diversas iniciativas existentes, principalmente por no contar con perspectiva de género. Presentaron uno de minoría. Al defender la media sanción del Senado, el diputado José Herrara (FdT) ratificó que “debíamos legislar sobre esta figura, donde existía un vacío legal que no podíamos pasar por alto, por el constante avance de las nuevas tecnologías”.

En cambio, Graciela Camaño (Consenso Federal) criticó la media sanción del Senado. “No estoy de acuerdo que salga una ley sin perspectiva de género, donde no considera que las mujeres son las principales víctimas”, sentenció. En la misma línea, Gabriela Burgos (UCR) pidió un cuarto intermedio para trabajar, modificar y sancionar “un producto que sea aplicable en la realidad” porque la norma tiene “graves errores”. Asimismo, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) señaló que “perderíamos una oportunidad al no tratar de sacar un dictamen de consenso”.

Luego, los legisladores firmaron dictamen al proyecto de ley que incorpora el artículo 469 bis al capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación sobre el plazo máximo para la resolución de los recursos de casación. La nueva redacción enuncia que el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del periodo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogarse por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada. María Luján Rey, del PRO, como autora de la norma, valoró “acotar los tiempos de espera que revictimiza a las víctimas”.

Por último, la comisión de Legislación Penal le dio el visto bueno al dictamen de mayoría al proyecto mediante el cual se modifica el artículo 277 del Código Penal de la Nación sobre encubrimiento de delitos contra la integridad sexual. Como miembro informante, el diputado Martín Soria (FdT), afirmó que en “Argentina, y en el mundo, las estadísticas marcan que el 75% de los casos de abuso infantil se dan dentro del seno familiar”. “A partir del proyecto se busca fomentar la colaboración de los potenciales testigos dentro de dicho ámbito”, explicó. En tanto, Luis Petri (UCR) anticipó que presentará un dictamen de minoría.

La norma detalla que “será reprimido con seis meses a tres años prisión quien, a pesar de no haber cometido un delito de esa naturaleza, haya sido cómplice, ya sea colaborando a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta; asi como quien ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparece; y adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”.