Diputados emitió dictamen unánime al proyecto sobre la caducidad de partidos políticos

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen unánime a un proyecto de ley para suspender las causas de caducidad de los partidos políticos hasta fin de año a raíz de la pandemia de coronavirus.

La decisión se adoptó en la primera reunión de la comisión, que ahora encabeza el diputado pampeano del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo, quien recibió felicitaciones por su nuevo cargo de los legisladores de todas las fuerzas políticas.

El proyecto sancionado por el Senado recibió el apoyo de 33 de los 35 legisladores de conforman ese grupo asesor del cuerpo legislativo.

La iniciativa establece que, hasta fin de año, se suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en la Ley 23.298 por la no realización de elecciones partidarias o por la imposibilidad de mantener una afiliación mínima.

Además, permite que los partidos, tanto de distrito como nacionales, que por la pandemia «no puedan renovar sus autoridades en el transcurso de 2020, podrán actuar durante 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral, quienes ejercerán todas las funciones previstas en sus respectivas cartas orgánicas».

También se suspende la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones de destinar una parte de lo que reciban en concepto de aporte para formación de dirigentes e investigación.

En ese sentido, se establece que las agrupaciones podrán destinar ese dinero para «incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital».

Al abrir la reunión, Pérez Araujo dijo que se debe aprobar este proyecto votado por el Senado ya que «entendemos que los partidos políticos estuvieron imposibilitados de cumplir con los requisitos orgánicos exigen la ley debido a la pandemia».

Explicó que se suspenden «las causales de caducidad por no haber realizado las elecciones internas para elegir autoridades partidarias, por no mantener el mínimo números de afilados y por no efectuar las actividades de capacitación».

«El proyecto garantiza la participación de todos los sectores, grandes y pequeños, como así también la oferta electoral a la ciudadanía», agregó.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna señaló: «Estamos ante un proyecto de emergencia que modifica dos leyes hasta el 31 de diciembre. Esto demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución y no es cierto que se pueda gobernar por DNU y es un llamado de atención».

Por su parte, la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño dijo que desde ese sector se respaldará el proyecto porque «hay limitaciones a la actividad partidaria debido a la pandemia» del coronavirus y sostuvo que «una vigencia temporal es la solución más adecuada para el proceso electoral» que se va a transitar este año, en el marco de la pandemia.

En tanto, la diputada macrista Silvia Lospennato, afirmó que también acompañarán el proyecto por «las dificultades que significó la pandemia para la realización de los actos propios de la vida interna partidaria de cada una de nuestras agrupaciones políticas y es muy importante que todos tengan las garantías de poder participar».

Además, solicitó que, de cara a las próximas elecciones legislativas, «ajustar la normativa electoral, que sólo se puede realizar por la vía legislativa, para que se puedan adoptar y cumplir los protocolos necesarios».