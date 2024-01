Diputados en vivo: Continúa el debate de la «Ley Ómnibus» en comisiones

Este jueves a las 9 hs se inició la tercera jornada de debate de la Ley Ómnibus, proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», en la Cámara de Diputados. Participa la comisión de Legislación General, la de Presupuesto y Hacienda y la de Asuntos Constitucionales.

La jornada comenzó con la exposición de Carlos Torrendell, secretario de Educación, Pablo de la Torre, de Niñez y Familia, y Leonardo Cifelli, Cultura, mientras que se esperan los testimonios de Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo.

Además, para las 14 está prevista la presentación del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La oposición volvió a solicitar la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor presidencial Federico Sturzenegger.

15.25 Bregman cargó otra vez contra Espert y Sturzenegger

La diputada de izquierda Myriam Bregman definió al secretario de Educación como un «hábil declarante» pero criticó las reformas que propuso él, y las de los demás funcionarios» como un «derroche de ideología«, contrario a lo que suelen manifestar los legisladores oficialista.

Después de expresar que el arancelamiento para extranjeros no residentes en universidades «promueve la xenofobia», la excandidata a presidenta volvió a cargar contra José Luis Espert. “Es una vergüenza insostenible que esa persona esté al mando de la comisión, agrede a todos los de la oposición. A mí me trata de una manera… Aunque parece gracioso la violencia de género no es graciosa para las mujeres”.

En tanto, pidió que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el “fantasma de (Federico) Sturzenegger” se hagan presentes en el plenario para “dar la cara”.

15.00 Daniel Gollan: “Nos están tomando el pelo”

El diputado de Unión por la Patria y exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, criticó los cambios en la «Ley Ómnibus» y cargó contra la «Ley de 1.000 días»: “Es poco serio todo esto. ¿Tanta urgencia hay de tratar estos temas? Acá se habla mucho de que el ejecutivo tiene un derecho divino porque ganó las elecciones. El oficialismo no ganó las elecciones. La primera fuerza fue el bloque del que formo parte».

«No tienen derecho a hacer lo que quieran. Ganaron con el 54% en un balotaje, no acá en el legislativo. Nos están tomando el pelo. No es cavando para abajo que vamos a salir”, criticó el legislador opositor.

«¿Creen que metiendo a la fuerza las cosas van a torcer la historia? No es así. No funciona así. Nunca funcionó así”, afirmó el exministro provincial, pidió que el Estado nacional se haga cargo de las desigualdades en materia de Salud.

14.45 Tolosa Paz: «No hay avances, son grandes retrocesos»

«El texto es regresivo, trajo un problema donde no lo había en términos de la discusión que fue zanjada en el parlamento», puntualizó la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, sobre la exposición de Pablo de la Torre.

«No hay ningún avance sino que hay grandes retrocesos», comentó la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Dentro de los «grandes retrocesos», comentó que el peor fue sacar este tema «de la órbita de Salud» y criticó los cambios en la Ley Micaela.

14.30 Maximiliano Ferraro: «No construya un enemigo imaginario»

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, apuntó sus críticas sobre la Ley Ómnibus principalmente al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, a quien pidió no «construir un enemigo imaginario«, en el marco de los recortes planteados en el sector.

Durante su intervención, manifestó: “Tenemos que definir de una buena vez por todas lograr la ley de evaluación integral del sistema educativo y la creación de un instituto autárquico donde no solamente sea la evaluación del rendimiento de nuestros chicos desde el inicial al secundario, sino que sea una evaluación integral de todo el sistema educativo”.

«No comparto para nada que rompamos el sistema de leyes que construimos en la Argentina, pero que han sido acompañadas en convenciones de Derechos Humanos y otras convenciones», puntualizó. Después, amplió: «Uno puede entender el objetivo del Presidente, pero no podemos renunciar al consenso transversal que se ha logrado en los últimos 40 años de democracia».

El presidente de la CC también dijo que se puede retroceder «en la ampliación de derechos y en lo que hace a la identidad de género» y cruzó a Cifelli: «No construya un enemigo imaginario en estos momentos de la Argentina porque el ecosistema cultural también contribuye en impuestos, en ingresos, en puestos de trabajo», cerró.

14.15 Otra legisladora cruzó a de la Torre por la Ley Micaela

La Ley Micaela o «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», sancionada en 2018, fue uno de los temas que no dejó grieta entre los integrantes de la Cámara de Diputados.

«No es un capricho el tema de la Ley Micaela, es un proceso político«, le advirtió la diputada radical Carla Carrizo al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. «Las mujeres argentinas fueron a las plazas a decirle a la clase política que morían porque eran víctimas de violencia de género», añadió.

14.10 Castillo criticó la «Ley Ómnibus»

«El rendimiento educativo está directamente ligado a las condiciones de vida de la población. Nunca se puede pretender que el resultado escolar sea solo el resultado de lo que pasa en en el aula. Por cada punto que se baja en los índices de pobreza, se mejora la educación», comenzó diciendo el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo.

En esa línea, criticó la denominada Ley Ómnibus: «La libertad de los monopolios, que es lo que promueven ustedes, no lleva a la igualdad y lo estabamos viendo«. Además, planteó: «Si yo tengo que revolver la basura para poder comer, no tengo las mismas oportunidades que el que tiene una fortuna».

14.00 Lilia Lemoine cruzó a Del Plá

Durante el debate en Diputados, la legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó a su par del frente de izquierda Romina del Plá por haber criticado las afirmaciones del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.

«Veníamos bien hablando de Educación, Cultura y Niñez hasta que apareció Romina del Pla. Las prioridades de los zurdos me asustan«, expresó a través de un mensaje escrito en su cuenta oficial en la red social de «X».

«No hay un mango, hay hambre, endeudados hasta el bonete y ella preocupada porque hay que decir ‘persona gestante'», se quejó la libertaria.

13.30 Silvia Lopennato pidió que la ley sea «constitucional»

En sintonía con la mayoría del PRO, espacio dispuesto a acompañar la iniciativa de Milei pero «con modificaciones», la diputado Silvia Lospennato sostuvo: “Queremos que la ley sea absolutamente constitucional para que después no se frene en la Justicia. Es una ley que desarma gran parte de la Argentina corporativa».

En su exposición realizó una lista de sugerencias, como «incentivos» para las carreras universitarias menos populares pero estratégicamente importantes para el desarrollo del país. También le dijo a de la Torre que «probablemente compartan varios fines de la reforma» y le pidió corregir la redacción de los artículos para quitar aparentes «sesgos ideológicos» o desconocimientos de legislaciones vigentes.

13.15 Milei: «Están los números»

Mientras se debate la «Ley Ómnibus» en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei aseguró que “tienen los números” para que la iniciativa sea aprobada en la Cámara Baja.

“Están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado, creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo”, afirmó en declaraciones radiales. “Veremos qué es lo que hacen. Nosotros estamos trabajando para poner de pie al país y que vuelva a crecer. Aspiro a que Argentina entre en un sendero de crecimiento que lo convierta de acá a 35 años en una potencia mundial», añadió el mandatario.

13.00 Roxana Reyes: «No empiecen a foja cero»

«Quiro resaltar la importancia de que en la Argentina, en cada Gobierno no se empiece a foja cero. No tenemos que empezar de vuelta, tenemos que eliminar aquello que no funciona y aprovechar todo aquello que pudimos hacer juntos. Y sin duda una de las cosas que pudimos construir juntos fue la Ley Micaela», destacó la legisladora radical Roxana Reyes.

Así, defendió la normativa acerca de la capacitación de los funcionarios en materia de perspectiva de género y lucha de la violencia contra las mujeres y diversidades. Por otro lado, propuso abordar en conjunto los temas de «niñez, educación, salud mental y adicciones», entre otros, desde una mirada interdisciplinaria.

12.45 Hernán Lombardi pidió eliminar «Nodio»

«En algo tan importante como es la cultura, administrar bien no puede ser gastar en burocracia. En estas áreas, administrar bien es doblemente importante«, comenzó diciendo el diputado del PRO, Hernán Lombardi, exsecretario de medios.

En ese sentido, entre algunos ejemplos, pidió disolver el observatorio «Nodio» que impulsó la Defensoría del Público y que dirigía la periodista Miriam Lewin. «Nodio terminó siendo un elemento de censura previa, hay que disolverlo ya mismo y tomar esos recursos para Cultura», apuntó.

«Tenemos que hacer que todo el dinero que invertimos todos los argentinos, que pueda converger y llegue a los artistas«, agregó.

12.30 Un diputado socialista cruzó a de La Torre

El diputado socialista de Santa Fe Esteban Paulón criticó las reformas del paquete de leyes «ómnibus» y dijo que podría llamarse «Ley de todo es negocio«.

Paulón solicitó un debate plural a través de audiencias públicas y manifestó: «Se podría llamar esta ley ómnibus ‘Todo es negocio’, sería un buen título para sintetizarla». También defendió la «Ley Micaela» y cruzó a Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia.

«La Ley Micaela es tan importante que sería importante que él tome el curso«, le señaló el legislador, que también pidió que las audiencias se realicen con los sectores de la sociedad que están siendo afectados por las modificaciones del proyecto de ley.

12.20 De La Torre: «La Ley Micaela es noble pero no da resultados»

El secretario de Niñez y Familia sostuvo que la «Ley Micaela» no está dando los resultados porque desde su sanción se han registrado «más muertes de mujeres que antes». «Hemos invertidos millones, se ha hecho un Ministerio de la Mujer. Lo que proponemos nosotros es que las personas que tengan competencia sobre esos temas se capaciten, y que lo demás sea optativo«.

«Este país tiene un déficit estructural muy grande y debemos poner el dinero donde corresponde», añadió. También dijo que la Ley Ómnibus «no deroga ninguna ley de protección integral contra la violencia contra la mujer ni contra la violencia familiar», y que solo «amplía derecho» sin importar la orientación sexual de la persona.

«Lo que se ha hecho hasta ahora ha fracasado. Veo muchos chicos pobres, que se van a dormir con hambre. No tienen las condiciones de vivienda necesarias, que cayeron en el narcotráfico y no pueden tomar buenas decisiones», sostuvo, en tanto, sobre el proyecto de Ley de los 1.000 días, que plantea un acompañante familiar cada 20 familias. «La violencia para nosotros no tiene género«, lanzó.

12.15 Espert a Torrendell: «No dialogues, menos con la izquierda»

José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, fue uno de los lesgisladores que más llamó la atención durante la jornada del miércoles luego de cruzarse con distintos colegas, como Myriam Bregman, Santiago Cafiero y Nicolás del Caño.

Durante el debate de este jueves, mientras Torrendell realizaba un intercambio con la legisladora de izquierda Romina del Plá, sentada al lado de Bregman, Espert se acercó al secretario y le dijo al oído a modo de consejo: «No dialogues, vos contestá las preguntas sino no terminás más. Y menos con la izquierda«.

12.00 Torrendell responde las preguntas de la oposición

El secretario de Educación aseguró que «no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers» en la educación pública, al tiempo que sostuvo que en cuanto al financiamiento de este año «la idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación«.

Sobre el financiamiento educativo, dado que se prorrogó el presupuesto 2023, el secretario expresó que «no hay ninguna evidencia científica de que se está desarrollando una política de retaceo en el financiamiento universitario en ninguna de sus partidas». También comentó: «La idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación, en la lógica de que es un momento de crisis uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan, pero no en educación«.

11.42 Romina del Plá reclamó la presencia de Caputo, Posse y Sturzenegger

La diputado del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Romina del Plá, se hizo eco de distintos sectores de la oposición y pidió que estén presentes en el plenario el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, además del economista Federico Sturzenegger, asesor de Milei, considerado el «arquitecto» de varias de las reformas de la administración libertaria.

«No podemos hablar de defensa la educación, las infancias y la cultura, si no hablamos de un verdarero ‘Rodrigazo’ con devaluación, sumado al congelamiento de salarios y jubilaciones», apuntó la legisladora.

«Llevan el ajuste a niveles estratosféricos para llegar al déficit cero y no para resolver los negocios de la casta, que se está llenando los bolsillos, sino con lo que sea atacar lo que sea en beneficio de algún sector de la población», agregó del Plá al criticar al reciente acuerdo adquirido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

11.30 Para una diputada radical, la Ley «preocupa» y «quita derechos»

Natalia Sarapura, diputada radical por la provincia de Jujuy, sostuvo que ve la necesidad de profundizar la Educación «inclusiva, para las personas con discapacidad, o para potenciar la interculturalid» y destacó que se debe profundizar en la riqueza cultural de nuestro país.

«Dejen de utilizar a los pobres para generar una legislación que quita derechos. Son medidas que quitan derechos«, agregó la dirigente de la UCR, acerca de las medidas en materia de Educación, Cultura y Salud. También dijo que desde su espacio garantizarán la «institucionalidad» pero advirtió: «Sabemos que han ganado las elecciones pero no somos los que apoyamos con un cheque en blanco un retroceso a los derechos y la vulneración de sectores como las mujeres, la niñez y el colectivo de diversidad».

11.15 Vidal habló sobre la «Ley Micaela»

María Eugenia Vidal cuestionó que «la Ley Micaela salió con amplio consenso del Congreso» y se mostró en contra de que con la reforma se deje de capacitar a funcionarios.

«¿Por qué se deja de capacitar al resto de los funcionarios?», expresó. «Con qué criterios se limitaron los sujetos de capacitación. Uno entiende que los personas que están en áreas de prevención de violencia están capacitadas y son los que menos necesitan capacitación», añadió.

11.00 Cruce por la asignación por embarazo

Danya Tavela, diputada de Evolución Radical, felicitó al secretario de Educación por clarificar el «rumbo del Gobierno» de Milei y le preguntó porque uno de los artículos de la también llamada «Ley Bases» elimina la posibilidad de que mayores de 25 años que no hayan terminado la secundaria puedan ingresar a la enseñanza superior de grado siempre y cuando pasen las evaluaciones de las universidades, algo que favoreció a los estudiantes de enfermería.

Después, cruzó a Pablo de la Torre por la modificación en la asignación por embarazo, algo que no quiso transformar en «una discusión ideológica». «Estamos cambiando el destino de la asignación por embarazo al decir ‘desde el inicio a su finalización’ cuando en la ley actual se refiere a la interrupción o el nacimiento», afirmó.

10.40 Finocchiaro criticó el «estudio a distancia» para los menores

Alejandro Finocchiaro, diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Educación del macrismo, dijo que está en desacuerdo con la posibilidad de que los menores de edad puedan estudiar a distancia.

Todo lo que sea por arriba de lo curricular nos parece bien, pero en la escuela se produce un proceso que tiene que ver con algo más importante que la regla de tres simple: socialización, respeto, tolerancia, y eso no se logra con al educación a distancia», manifestó.

Torrendell rechazó que la ley ómnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas, y consideró que quienes interpretaron eso del articulado “muestran gran capacidad de imaginación”. «La educación presencial es clave pero debe estar integrada con el entorno tecnológico y hay experiencias positivas donde se complementa la presencialidad con instancias de educación virtual», añadió.

«Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas, que no se como se derivan de la relación del artículo», cuestionó Torrendell.

10.20 Daniel Arroyo criticó el «sistema voucher»

Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y legislador de Unión por la Patria, fue el primero en plantearle preguntas a los funcionarios nacionales. Allí, consultó a Torrendell si el Gobierno evalúa poner en marcha el sistema de vouchers en escuelas secundarias.

«No es por ahí, ni cerca«, sugirió Arroyo al secretario. El diputado justificó su pregunta luego de que trascendiera que Milei le habría propuesto al gobernador de Santa Fe realizar una «prueba piloto» de ese sistema en la educación secundaria. «Me ha tocado evaluar este sistema en países que lo han usado y algo puedo decir: aumenta la desigualdad«.

10.00 Leonardo Cifelli: «Es casta o libertad»

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, comenzó defendiendo conceptualmente el espíritu de la «Ley Ómnibus» y, al igual que el presidente Javier Milei, señaló que «no hay plata» y que las reformas apuntan a la dicotomía «casta o libertad». El funcionario habló de distintos temas, como la importancia de la cultura nacional y el fondo de financiamiento del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

«En el contexto de crisis que estamos atravesando vamos a reducir el aparato estatal, a centralizar funciones y modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del Presupuesto nacional y la administración central«, dijo. Entre las propuestas, comentó que el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos de la secretaría de Cultura.

«El INCAA necesita reformas urgentes«, manifestó, y dijo que con la propuesta el aspirante deberá sustentar el 50% del proyecto.

9.25 Expone Pablo de la Torre

Luego de la exposición de Torrendell fue el turno de Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que hablo sobre la presentación de la «Ley de 1.000 Días», la cual explicó que tiene el fin de fortalecer el cuidado de la salud y la vida de las personas gestantes, y de niños y niñas en la primera infancia.

«Les pido que acompañen esta ley porque es fundamental para el futuro de nuestra patria«, comenzó diciendo el médico pediatra a raíz de un diagnóstico realizado sobre esta temática en los barrios más humildes, en los últimos diez años.

¿Saben cuál es el pico de abandono en la Argentina? En cuarto grado, a los 10 años. Esos chicos después los vemos en las esquinas de los barrios siendo ‘soldaditos’ de algún narco que vende. Después hablamos de los chicos que abandonan las escuelas y ahí dijimos… tenemos que hacer algo antes, para que estén bien estimulados cuando lleguen a cuarto y quinto año», añadió.

Por último, comentó que este proyecto de Ley apunta a fortalecer el cuidado en los «primeros 1.000 días de vida», la que definió como la etapa más importante en el desarrollo de todo ser humano.

9.00 Torrendell comenzó el tercer día de debate

Carlos Torrendell, funcionario designado por el presidente Javier Milei para el área de Educación fue quien abrió la tercera reunión informativa en el plenario de comisiones por la denominada «Ley ómnibus». El secretario es uno de los tres funcionarios que se desempeñan dentro del Ministerio de Capital Humano que expuso en esta jornada.

«Sin libertad no hay educación. Sin confianza no hay educación«, sostuvo Torrendell al expresar que tanto la Educación como la política «están muy entramados». Luego, expresó: “El paradigma central pasa por consolidar normas y desarrollar instituciones que tengan que ver con la participación, que no sea una política centralista con un Estado al servicio de una sociedad educadora”.

En ese sentido, puso la lupa en una lógica de «retroalimentación» para quienes aprenden y quienes trabajan. «Proponemos la misma dinámica que aplicamos con quienes están aprendiendo en el sistema educativo en cualquier nivel. Implica que para poder mejorar y desarrollar cualidades, tenemos que ser acompañados por evaluaciones».

Pedido de cuarto intermedio

El bloque de Unión por la Patria (UxP) solicitó postergar para este jueves a la mañana el resto de la agenda que se desarrolla en el marco del plenario de comisiones, pedido que fue avalado por la Unión Cívica Radical pero resistido por el oficialista de La Libertad Avanza (LLA).

Luego de 14 horas de debate, iniciadas este miércoles a las 9, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió la palabra para que los funcionarios del área de Economía que quedaban por exponer se reprogramaran para este jueves. «Entendemos la dinámica del trabajo, el tema energético llevó más de lo previsto, quedan dos o tres temas gruesos para hablar, y los que estamos acá queremos hacer las cosas bien, por eso propongo que los testimonios que faltan se reprogramen», solicitó.

«Pasamos todo el día de ayer y de hoy escuchando la importancia de preguntarle a los funcionarios, se enojaron cuando un funcionario terminaba y seguía otro, y ¿saben qué?, ahora se quieren ir a dormir«, le reprochó la legisladora oficialista, Nadia Márquez. «Sé que les cuesta hablar de trabajo, de esfuerzo y de mérito, porque el concepto es otro; pero mientras tanto, los médicos que están de guardia o los policías que están en servicio, no se pueden ir a dormir», agregó.

Carla Carrizo, del radicalismo, estuvo de acuerdo con Martínez y le señaló a Márquez que había cometido «una falta de espeto» a su colega. «Nosotros representamos al pueblo que nos votó. Son minoría, tienen que aprender a respetar que todos nos necesitamos para sancionar una ley», añadió al decir que si continuaban trabajando por la mañana la gente no iba a poder observar los temas debatidos y las preguntas formuladas.

