Diputados: especialistas expusieron sobre la iniciativa que jerarquiza la enfermería.

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y Educación, que presiden los diputados del FdT, Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, recibieron a especialistas para continuar con el tratamiento del proyecto del Ejecutivo de promoción, formación y desarrollo de la enfermería. La iniciativa tiene como objetivo “mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua”.

De acuerdo al texto, se proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, se busca “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

