Diputados: funcionarios defendieron proyecto que modifica impuesto a las ganancias para sociedades

Diputados: debate por impuesto a las ganancias para sociedades. Foto: captura de TV.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a analizar el proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias para Sociedades de Capital. Mediante videoconferencia, estuvieron presentes el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Del Pont expresó: “La forma más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos. Hoy estamos hablando de uno de los impuestos más progresivos del esquema impositivo”. Y agregó: “Se está gravando las Ganancias, no el tamaño de facturación, masa salarial u otra variable, esto es muy equitativo”.

