Diputados: Guzmán explicará a los jefes de bloques aspectos del Presupuesto – Télam

El ministro de Economa, Martn Guzmn, se reunir la semana prxima con los jefes de bloques legislativos de la Cmara de Diputados, con el objeto de explicarles los alcances del proyecto de ley de Presupuesto 2022, segn informaron fuentes parlamentarias.

La comparecencia de Guzmn en la Cmara de baja se acord entre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el lder del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Previo a ese encuentro, Guzmn se reunir entre jueves y el viernes con el bloque del Frente de Todos en forma virtual, para explicar los detalles del Presupuesto y los anuncios econmicos que viene realizando el Gobierno nacional.

En tanto, el inicio formal del tratamiento del proyecto de ley de gastos y recursos para el prximo ao comenzar en la primera semana de octubre en la comisin de Presupuesto, con los informes del equipo econmico.

El Gobierno nacional envi el mircoles pasado el proyecto del Presupuesto 2022, que prev un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inflacin del 33% y un dlar a $131,10.

Massa; el titular de la bancada del FDT, Mximo Kirchner; y la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, mantuvieron un breve encuentro con Negri y el jefe de la bancada de la Coalicin Cvica, Juan Manuel Lpez, en el que avanzaron en un acuerdo para convocar a Guzmn para la prxima semana a una reunin con presidentes de bloques y autoridades de la comisin de Presupuesto y Hacienda.

En el encuentro tambin se comenz a definir cmo ser la actividad parlamentaria en los prximos meses, ya que la intencin es volver al mismo sistema prepandemia donde las comisiones y sesiones era presenciales.

De todos modos, no se descarta que puedan mantener algunas reuniones virtuales si as lo acuerdan las autoridades de esa comisin, pero no para el caso de la emisin de dictmenes que ya ser totalmente presencial como sucedi en los ltimos meses.

La intencin del oficialismo es abrir formalmente la discusin de Presupuesto en octubre a la espera de los anuncios econmicos que podran obligar a revisar algunas de las estimaciones de gasto previstas para el prximo ao.

Heller dijo ayer que “es razonable que conozcamos los anuncios econmicos que va a realizar el Gobierno Nacional y que tendrn impacto presupuestario”.

Algunos puntos del Presupuesto 2022

El proyecto de Presupuesto da por sentado un acuerdo con el FMI y no contempla el pago de vencimientos de capital al organismo; al tiempo que prev un incremento real del gasto social y una reduccin de los subsidios energticos.

Entre los supuestos sobresalientes del proyecto se destaca que la economa crecer en 2022 un 4%, la mitad de lo previsto para este ao, con lo cual se sobrepasar el nivel de actividad de la prepandemia, ya que terminar de compensar la retraccin del 9,9% del ao pasado.

Las proyecciones para el prximo ao se complementan con alzas en el consumo privado del 4,6%, del consumo pblico del 3,1%, de la inversin del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de US$ 9.300 millones.