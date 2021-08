Diputados| Mario Negri y el #OlivoGate: “Cinismo al palo”

El presidente del Interbloque de Diputados de JxC, Mario Negri, se refirió a la difusión del video del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez del año pasado, que realizó el Gobierno para intentar morigerar el impacto social de la crisis de credibilidad que golpea al Presidente.

“Quisieron anticiparse a que el periodismo publicara el #ElVideo y se lo dieron a un medio K. Lo único que confirman es que el Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa. Cinismo al palo”, tuiteó Negri.

Cinismo al palo pic.twitter.com/TuKeHl9YJD — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 18, 2021

Luego, en declaraciones radiales, sostuvo:

“No me sorprende lo que acabamos de ver. Cuando esto comenzó, con la primera foto y luego con la segunda, nosotros planteamos un pedido de juicio político. No como un golpe palaciego, sino para ubicar la máxima responsabilidad de quien ejerció el máximo cinismo desde el poder. Por eso dije que si seguíamos tirando de la piola íbamos a conocer la verdad”.

Y agregó: “La discusión no es juicio político sí o no, es si se violó la ley en Olivos o no. No cabe dudas de que se hundió el valor de la palabra presidencial”.

“En los dos últimos actos del oficialismo quedó claro quién detenta el poder y quién lo ejerce: la Vicepresidenta”, finalizó Negri.