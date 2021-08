Diputados| Negri calificó de «absurdo» el Código de Ética de JxC y avivó la interna (Video) – NCN

El diputado nacional Mario Negri rechazó tajantemente el nuevo código de ética de Juntos por el Cambio para la campaña electoral, al asegurar que le parece «un absurdo» su aplicación en las internas y que solo puede favorecer al Frente de Todos.

«Nadie puede alegar su propia torpeza ¿Para qué van a hacer un código de ética? Yo hace treinta años que hago política ¿Por qué voy a tener que firmar que no miento? No estuve de acuerdo nunca. Me parecía un absurdo. Dije que íbamos a inflar la pelota para prestársela al Frente de Todos. Yo discuto ideas, no peleo», justificó en declaraciones al canal LN+.

(Video Gentileza Nación+)

Al ser consultado sobre el protagonismo de Facundo Manes que generó nuevas disputas en la coalición opositora, Mario Negri minimizó su impacto al señalar que el precandidato a diputado bonaerense por la UCR «no es más ni menos que cualquier otro dirigente».

«Yo no gasto ni un minuto de energía en eso, debo ser un raro avis. Así me quieran tirar agua en la cabeza, no me prendo. Es un desperdicio que se estén tironeando entre ellos», sentenció en cuanto a su rechazo a inmiscuirse en las internas partidarias.

En ese sentido, Negri advirtió que «ahora hay que ser muy cuidadoso, porque el hilo está muy delgado en lo que le pasa a la gente y Juntos por el Cambio no es una marca registrada de un dirigente». Asimismo, el diputado cordobés que buscará pasar al Senado señaló que «Juntos por el Cambio tiene la suerte que es un instrumento de un sector muy grande de la sociedad que lo ha tomado como sí para que no se termine de desequilibrar el poder en la Argentina y se roben todo».

«Los dirigentes tenemos que ser conscientes de eso y no cambiar el orden de prioridades. No pongamos plataformas para el 2023, porque la Argentina se juega todo en noviembre», añadió.

De todas formas, Mario Negri criticó a aquellos «gauchos que dan vueltas alrededor de todos esos dirigentes, llevando y trayendo chismes». «Hay que tener templanzas y discutir ideas. La oposición no se puede desordenar», concluyó.