Diputados oficialistas criticaron a Robles por no contestar las preguntas en Comisión – NCN

Este martes, el director de la Vocalía del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Silvio Robles, se presentó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pero se negó a contestar preguntas sobre los presuntos chats filtrados con el ex ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, o con el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de la coparticipación. Cabe mencionar que el ex funcionario porteño no se presentó y pidió ser citado en otra fecha.

Robles pidió leer un escrito donde denunció ser víctima de acusaciones “sin fundamentos reales” y que los diputados oficialistas “han intentado construir una historia en base a fantasías y calumnias. Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, es mentira. Que estaba prófugo cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía citación judicial. También que tengo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos ilegítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”.

Además, Robles denunció intimidaciones que sufrió su familia: “Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema. Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones hechas en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Cabe recordar que el oficialismo citó al ex ministro D’Alessandro y a Robles buscando probar que hubo un acuerdo entre el presidente de la Corte Suprema, Rosatti, y el Gobierno porteño para favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación.

Asimismo, los diputados nacionales del Frente de Todos criticaron la “reticencia” de Robles a responder las preguntas de los legisladores sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación. Los cuestionamientos apuntaron a las reiteradas negativas del testigo a responder las consultas de los diputados argumentando el amparo en “el artículo 18 de la Constitución Nacional” y “el reglamento de la Justicia Nacional».

Al respecto, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, señaló que “vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti. No es falta de educación, es falta de respeto a otro poder del Estado. Dijo ‘no ser abogado’ pero vino formateado por su abogado para no responder ninguna pregunta. Sin lugar a dudas fue un testigo reticente. Incluso, apeló a artículos del reglamento de la justicia nacional que jamás invocaron secretarios letrados de vocalías de la Corte. Así y todo dejó en claro que Batakis dijo la verdad, Robles estuvo en la audiencia de conciliación entre Nación y CABA en la Corte«.

En tanto, su par del bloque Ramiro Gutiérrez pidió dejar “constancia de la reticencia del testigo» y que se tenga a vista «el artículo 10 del Código Civil en lo referente al efecto abusivo de los derechos«. Y Leopoldo Moreau hizo foco en “los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas” y advirtió que dar las respuestas “no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación«.

Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la metodología implementada por el oficialismo para realizarle las preguntas al testigo.