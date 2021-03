Diputados podría dar dictamen la semana que viene a la reforma de Ganancias

Al cierre del encuentro de hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que espera “que la semana que viene haya reunión plenaria de comisiones para seguir con el tratamiento y dictaminar”.

Heller señaló que esa posibilidad depende de que haya acuerdo entre los presidentes de los distintos bloques para renovar el protocolo de funcionamiento de la Cámara baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscará en los próximos días un acuerdo con los titulares de las bancadas para mantener el protocolo de funcionamiento de sesiones presenciales, junto con la posibilidad de que puedan hacerlo en forma remota los legisladores considerados en grupos de riesgo.

VIDEOCONFERENCIA EN VIVO: H. Cámara de Diputados de la Nación – 12 de marzo de 2021

Fuentes parlamentarias señalaron que tratarán de emitir dictamen entre el martes o miércoles próximo y realizar una sesión especial el lunes 22 o el martes 23 de marzo.

El proyecto de reforma exime del pago del tributo de Ganancias a los salarios de hasta 150 mil pesos brutos y a las jubilaciones cuyo monto total no superen el equivalente a ocho haberes mínimos.

La iniciativa original recibió -a pedido de los gremios- algunos cambios ya que el aguinaldo no será tomado en cuenta para el pago del tributo en estos casos, al tiempo que se permitirá a los jubilados poder acceder al beneficio aunque tengan otros ingresos que puedan incrementar su renta.

Heller dijo que “esta ley no es la solución, ya que no resuelve los problemas de manera integral pero establece un valor a partir del cual se tributa y permite que no paguen ganancias mas de un millón de trabajadores”.

En la tercera audiencia de la reunión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo que se realizó este viernes por la tarde, sindicalistas de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el Frente Sindical respaldaron el proyecto presentado por Massa y respaldado por todo el oficialismo.