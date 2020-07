Diputados radicales rechazaron el anuncio de la Reforma Judicial

Diputados nacionales de la UCR rechazaron la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Alberto Fernández. “Buscan la impunidad de Cristina Kirchner, quieren reeditar la corte de los ´90. Se busca ir al modelo Santa Cruz”, señalaron.

“Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su Vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”, señaló Luis Petri.

Por su parte, Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó “no tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República. Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los ‘90”.

El diputado Alvaro de Lamadrid remarcó que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia, se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. Ir al modelo de Santa Cruz”.

Menna señaló que la ampliación de la Corte nos hace retroceder 30 años. El menemismo la llevó de 5 a 9 jueces en abril de 1990, para generar vacantes y formar una mayoría que avalara las decisiones de un Gobierno que integraron muchos de la actual gestión. El ministro de Justicia era entonces León Arslanian”. Y amplió: “Esa Corte le sacó la causa al juez que había dictado una medida cautelar por las irregularidades en la privatización de Aerolíneas. Nacía el per saltum por pedido del entonces ministro Dromi, que posibilitó vender la empresa de bandera por el precio de dos aviones. Lo mismo pasó con la privatización de los aeropuertos. Una medida de no innovar, concedida en primera instancia por el planteo de un grupo de diputados de la UCR, fue revisada directamente (per saltum) por la Corte, a pedido del jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, que la revocó”.

«La Comisión asesora busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada para hacerse del control de la Corte y garantizarse el resultado de las causas de corrupción. Apuesto a que sus integrantes mayoritariamente coinciden en qué hay que ampliarla», manifestó Petri. Y aseguró que «la reforma judicial está diseñada por la Vicepresidenta. Si no, es inexplicable que con pandemia y crisis económica quieran ampliar los tribunales. No pueden negar que la mayoría de los jueces los ha nombrado el peronismo. La cloaca de la justicia fue entubada y creada por ustedes».

El diputado Jorge Vara, por su parte, aseguró que “no vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad. Sabemos que el país debe mejorar su servicio de justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma. Esto implicaría empeorar el servicio”.