Diputados realizó una reunión con especialistas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Encuentro virtual sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Diputadas y referentes de los movimientos feministas reafirmaron la necesidad de que se apruebe la ley de legalización del aborto, en una reunión de comisión en la cual volvieron a manifestarse las diferencias que existen entre los legisladores que están a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

La comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó una jornada sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a un día que se cumpla un nuevo aniversario de la multitudinaria marcha de “Ni Una Menos” realizada en la Plaza Congreso el 3 de junio del 2015.

A lo largo de la reunión expusieron la ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto, Patricia Rosember; integrantes de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, Marta Alanis y Ana Morillo; la activista e integrante de #NiUnaMenos, Marta Dillon; la especialista en salud pública e integrante de FUSA, Malena Correa y la médica ginecóloga infanto-juvenil, Sandra Vázquez.

Las especialistas plantearon la necesidad que garantizar el acceso de la salud de todas las mujeres para asegurar sus derechos sexuales en medio de la pandemia de coronavirus.

Además, en la comisión se planteó “la necesidad” de avanzar con la legalización del aborto”, y trabajar en la erradicación de la violencia de género.

En ese contexto, la diputada del PRO Mónica Villa indicó que las voces que formularon esas premisas “no la representaban”.

Y en ese sentido, objetó que “no hayan invitado a exponer a especialistas que tiene una visión diferente sobre el aborto”.

“Da tristeza que muchas muchas mujeres no hayamos tenido representación en esta reunión. Soy parte del colectivo que no cree que el aborto sea un derecho. En el 2018 tuvimos un Congreso dividido, un país dividido y en el 2020 pasa lo mismo”, apunto Villa.

Ante el reclamo de la legisladora macrista, Macha le respondió que “podría haber propuesto invitar a alguna expositora” y volvió a defender la legalización del aborto al afirmar que “es una necesidad de salud pública y de respeto al trayecto de vida de las mujeres”.

Macha destacó que “es una política central y estratégica para que no sigan muriendo más mujeres a causa de los abortos clandestinos” pero dijo que se debe definir “cuál es el momento adecuado para discutir la legalización del aborto”.

La integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Ana Morillo planteó las dificultades para que las mujeres puedan acceder a la atención médica y señaló “solo lo pueden hacer los que tienen acceso a internet”.

Por su parte, la periodista e integrante de #NiUnaMenos, Marta Dillon, sostuvo que en este aniversario de la marcha y de la campaña por el aborto, legal, seguro y gratuito “pasaron un montón de cosas en el Movimiento Feminista”.

“La presencia de la gente era la respuesta a la violencia machista. El reclamo por la legalización del aborto es central para la libertad de las mujeres“, fundamentó Dillon.

Juliana Martino, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señaló que “había expectativa” sobre que el Congreso pueda “tratar el proyecto de legalización del aborto cuando se reanuden las sesiones presenciales una vez que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige por la pandemia de coronavirus.