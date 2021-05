Diputados| Riccardo reclamó el reconocimiento «moral e histórico» a ex combatientes de Malvinas – NCN

En el marco de una nueva reunión virtual organizada por la Concertación TOAS, que está integrada por los soldados conscriptos que defendieron el Litoral Marítimo Patagónico y sus objetivos militares y sus Bases Aéreas durante el Conflicto armado del Atlántico Sur, Diputados Nacionales abogaron por el reconocimiento a lo moral e histórico a los ex soldados conscriptos

En este sentido uno de los participantes, el radical Jose Riccardo, refiero al Proyecto en cuestión explicando que “el reconocimiento comprende a los soldados desplegados desde sus unidades militares de origen hacia el sur del territorio nacional, que en ese período prestaron el servicio militar obligatorio en unidades del sur del país, incluyéndose Tierra del Fuego en los dos supuestos, a los ex soldados conscriptos que hayan cumplido las ordenes emanadas del alto mando militar de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico, bases aéreas y puntos estratégicos, o realizaran tareas de logística, o sanidad por el conflicto, en el espacio terrestre continental perteneciente al Teatro de Operaciones Atlántico Sur (T.O.A.S.).”.

Además, narró el Diputado, la iniciativa “busca la reivindicación histórica de miles de soldados argentinos que participaron del conflicto bélico del Atlántico Sur del año 1982”.

En este aspecto, Riccardo, expresó su apoyo “total al proyecto y su gratitud por la tarea realizada por todos los excombatientes de Malvinas que arriesgaron sus vidas por nuestra Nación”.

De la reunión virtual también formaron parte y expusieron excombatientes de todo el país como Alejandro Martínez, Pedro Aguiar (San Juan), Julio Herrera Vidal (Pinamar), José Ramón Galarza (Corrientes Capital), José Luis Vega (Santa Fe Capital), Eric Johnson (CABA) y Alejandro (Venado Tuerto).

Malvinas: El «Regalo» que propuso Patricia Bullrich para conseguir Vacunas

Vale recordar que la reivindicación de la soberanía Argentina en Malvinas y el recuerdo de los jóvenes que allí pelearon, tomó resonancia en las últimas de la mano (o la boca mejor dicho) de Patricia Bullrich, jefa del partido opositor Pro.

La ex Ministra de Seguridad de la Nación no tuvo pudor en plantear que el Gobierno nacional «podría haberle dado» las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus, no cayó nada bien en todo el arco político y dirigencia.

Luego de los dichos varios dirigentes, funcionarios y organizaciones levantaron su voz en un unánime repudio a lo planteado por la funcionaria macrista,