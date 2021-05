Diputados se refirieron al proyecto de etiquetado frontal de alimentos

Diputados por proyecto de etiquetado frontal de alimentos. Foto: captura de pantalla.

En el marco del debate en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley que busca que los envases de los productos alimenticios incluyan etiquetas para advertir los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, diputados de distintas fuerzas se refirieron a la iniciativa. Se espera que el proyecto tenga dictamen de mayoría en la próxima reunión de comisión.

Por un lado Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, destacó la propuesta y afirmó: “Tenemos que generar que nuestra población sepa lo que está consumiendo, mejorar la posibilidad de tener una dieta equilibrada y de ser responsables con el medio ambiente y la salud”.

En la misma línea, Ignacio Torres del PRO coincidió con los beneficios de la medida. “Me parece que el proyecto no afecta a la industria sino que es un avance para concientizar a la ciudadanía”, detalló.

