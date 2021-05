Dirigente del Frente de Todos, por atentado en Bahía Blanca: “Nos quieren llevar a tiempos oscuros de la Argentina”

Federico Subsielles excandidato a intendente de Bahía Blanca. Canal 26.

La sociedad argentina toda se ha visto sacudida este martes por un violento atentado en la ciudad de Bahía Blanca. Una sede del Frente de Todos (FdT) de la ciudad bonaerense fue atacada esta con material explosivo que destruyó parte del local y afectó incluso edificios vecinos aunque no se registraron víctimas, según se informó desde el espacio político en un comunicado.

El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada del martes en el local ubicado en Berutti 184, esquina Donado, de la ciudad de Bahía Blanca y según se informó en un comunicado, los daños fueron sólo materiales y afectaron también a comercios y edificios vecinos.

Con este marco, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Federico Susbielles, ex candidato a intendente de Bahía Blanca por el Frente de Todos.

“Es un mensaje destinado a paralizarnos, exige una rápida respuesta de la Justicia y la sociedad democrática”, dijo Susbielles.

Y continuaba: “No tenemos idea de quién pudo ser el responsable. Solo hay un panfleto con tono amenazante, ya que dice que saben dónde vivimos todos. Hay que ser cuidadosos con el mensaje, en un momento de pandemia no podemos lanzar mensajes de odio porque no se sabe cómo reacciona la gente”.

En el mismo sentido, manifestó que “nos quieren llevar a tiempos oscuros de la Argentina. Estamos viviendo una época de mucha intolerancia. Todo ese odio que se genera, uno la recepta, basta con ver lo que sucede en las redes sociales”.

Declaraciones de Federico Subsielles en Canal 26.

Sobre la coyuntura, dijo Susbielles en CANAL 26: “Podemos tener diferencias políticas, pero también debemos tener convivencia y tolerancia”.

Finalmente, sostuvo: “Exigimos el esclarecimiento a la Justicia. A más odio, más amor y más compromiso“.