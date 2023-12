Dirigentes de todo el arco político manifestaron sus deseos de una ‘feliz Navidad’

Gobernadores, diputados, senadores, funcionarios y dirigentes de todo el arco político enviaron este domingo sus saludos por una «Navidad en paz» y pidieron seguir «trabajando juntos por el país que todos queremos».

«¡Muy Feliz Navidad! Que pasen una hermosa Nochebuena. A las 12 mis pensamientos por los que no están y por todos aquellos que estarán trabajando y nos cuidan», expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel en su cuenta de la red social X.

El mensaje fue acompañado por un video en el que Villarruel pidió que «el 2024 nos encuentre unidos, luchando para poner a Argentina de pie».

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, llamó a que sus ciudadanos no pierdan «la fe y esperanzas».

«Es hora de mirar para adelante porque el Chaco que anhelamos está cada vez más cerca», bregó.

También de Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, deseó «felices fiestas» y que «Dios bendiga a la provincia de Santa Fe.

«Queridos santafesinos, estoy convencido de que si hacemos lo correcto, con austeridad y trabajando fuerte y unidos, vamos a salir adelante. Sé que podemos llevar a Santa Fe a lo más alto y que sea el motor de la recuperación del país», auguró el santafesino.

Su par de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, le pidió a su población mantenerse «fuerte ante las adversidades que se nos presentan» y exhortó a «que predominen los sentimientos de empatía, amor y solidaridad entre nosotros».

«A cada riojana y riojano les deseo de todo corazón que puedan compartir una Nochebuena en familia, en paz y unidad. ¡Feliz Navidad!», deseó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, deseó «feliz navidad a los y las bonaerenses» y llamó a seguir «luchando por nuestros derechos y construyendo la provincia que soñamos».

La cuenta oficial del Senado replicó: «¡Felices fiestas! Por un fin de año en paz y un 2024 que nos encuentre trabajando juntos por el país que todos queremos».

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Carolina Píparo pidió que el «2024 nos una como argentinos y que no sea otra vez la política la que nos enfrente entre familiares, amigos, vecinos y compañeros».

«Estamos todos en un mismo barco, donde muchos la pasan muy mal hace tiempo. Procuremos cambiar el rumbo para que el barco salga a flote», reflexionó.

La legisladora opinó que la «política no debería eternizar debates ante problemas que merecen celeridad» y consideró «crucial ponerse en los zapatos del que necesita soluciones» sin «agregar odio y violencia a ese debate».

«¡Muy Feliz Navidad para todos los argentinos! Disfruten con sus familias y brindemos con esperanza para que el 2024 nos encuentre con una Argentina renovada, llena de orden y de libertad», publicó el diputado Ricardo López Murphy.

En tanto, el presidente del bloque de UxP en la Cámara baja, Germán Martínez, llamó a pasar una «hermosa Navidad» y pidió brindar «para que podamos construir una Argentina de amor y solidaridad, lejos del odio e individualismo».

«Más abrazados que nunca. Que estas fiestas nos encuentren más unidos, con esperanza y amor. ¡Feliz Navidad!», dijo la diputada de UxP, Victoria Tolosa Paz.

También el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, deseó una «feliz Nochebuena» y una «feliz Navidad para todos los argentinos».

«La comunidad de la Embajada, mi familia y yo les deseamos unas muy felices fiestas», expresó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley.

