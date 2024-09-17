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Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial – NCN

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Recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el domingo 15 de septiembre a las 21.00 horas

Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial

 

INTEGRANTES DEL GOBIERNO NACIONAL.
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL
HONORABLE CONGRESO NACIONAL.
DIPUTADOS, SENADORES, Y DIRIGENTES, TANTO DE LA
LIBERTAD AVANZA, COMO DEL RESTO DEL ARCO POLÍTICO
QUE HOY ME ACOMPAÑAN;
Y A TODOS LOS ARGENTINOS QUE ESTÁN MIRANDO DESDE
SUS CASAS.
BUENAS NOCHES……
1. POR QUÉ ESTOY AQUÍ
MUCHOS SE PREGUNTAN POR QUÉ ESTOY AQUÍ ESTA NOCHE,
SI EN GENERAL, QUIEN SUELE PRESENTAR EL PRESUPUESTO
NACIONAL QUE EL PODER EJECUTIVO LE PROPONE AL
CONGRESO, ES EL MINISTRO DE ECONOMÍA…
DECIDÍ HACERLO PERSONALMENTE POR 2 RAZONES:
PRIMERO, PORQUE SOY ECONOMISTA. EL PRIMER PRESIDENTE
ECONOMISTA DE LA HISTORIA, PARA SER MÁS PRECISO. Y
COMO SOY ECONOMISTA, PROBABLEMENTE POR
DEFORMACIÓN PROFESIONAL, PARA MÍ EL DESTINO DE UN
PUEBLO SE JUEGA EN LAS DEFINICIONES ECONÓMICAS QUE
TOMA.
PORQUE SOLO SOBRE LA BASE DE UNA ECONOMÍA SANA LAS
PERSONAS PUEDEN EJERCER VERDADERAMENTE SU
LIBERTAD…..
BUENO: LA PRIMERA Y PRIMORDIAL DE ESAS DEFINICIONES,
ES ACERCA DE QUÉ SE TIENE QUE OCUPAR EL ESTADO, Y
CÓMO VA A USAR EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. ESO,
NI MÁS NI MENOS, ES EL PRESUPUESTO NACIONAL.
RECORDEMOS QUE, EN ALGÚN SENTIDO, LA DEMOCRACIA
MODERNA COMO LA CONOCEMOS HOY, ES HIJA DE UNA
REVOLUCIÓN QUE SE GESTÓ BAJO EL PRINCIPIO DE QUE NO
PUEDE HABER TRIBUTACIÓN SIN REPRESENTACIÓN. LA TAREA
PRINCIPAL DE ESTA CASA, PARA LO QUE FUE PENSADA, ES
ESTABLECER UN PRESUPUESTO NACIONAL PARA DEFINIR QUÉ
HACE EL ESTADO CON EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES

LA SEGUNDA RAZÓN, POR LA CUAL ME ESTOY PRESENTANDO
HOY AQUÍ, ES PORQUE VENGO A PROPONER UN PROYECTO DE
PRESUPUESTO DIAMETRALMENTE DISTINTO A LO QUE NOS
TIENEN ACOSTUMBRADOS.
NO SÓLO DISTINTO, SINO EL MÁS RADICALMENTE DISTINTO
DE ESTE SIGLO……Y HE APRENDIDO DE PRIMERA MANO QUE A
MÁS PROFUNDO EL CAMBIO, MAYOR TIENE QUE SER EL
ESFUERZO EMPEÑADO PARA PELEAR POR ÉL.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ HOY; PORQUE EL PRESUPUESTO
NACIONAL NO ES SÓLO UNA LEY MÁS; ES LA LEY DE LEYES.
ES LA HOJA DE RUTA BAJO LA CUAL ORDENAREMOS LAS
PRIORIDADES DE NUESTRA GESTIÓN EN LA PRESENTE HORA
NACIONAL……

2. POR QUÉ DÉFICIT CERO
LA PIEDRA BASAL DE ESTE PRESUPUESTO ES LA PRIMERA
VERDAD DE LA MACROECONOMÍA, UNA VERDAD QUE
DURANTE MUCHOS AÑOS HA SIDO RELEGADA EN ARGENTINA:
EL DÉFICIT CERO.
LO PRIMERO QUE HAY QUE ENTENDER ES QUE CUANDO LOS
GOBIERNOS QUIEREN GASTAR, Y GASTAR COMPULSIVAMENTE,
Y NO LES DA EL MARGEN PARA SEGUIR SUBIENDO
IMPUESTOS, COMO OCURRE EN ARGENTINA, LA ÚNICA FORMA
DE PAGAR LA CUENTA ES PIDIENDO PLATA PRESTADA O
IMPRIMIENDOLA EN EL BANCO CENTRAL.
DICHO DE OTRO MODO: EL DÉFICIT SÓLO SE CUBRE CON
DEUDA, CON MÁS IMPUESTOS, O CON EMISIÓN.
EN ARGENTINA MÁS IMPUESTOS NO PUEDE HABER. ES EL
PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE IMPUESTOS DEL MUNDO, Y SI
A ESO LE SUMAMOS QUE EL 50% DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA ES INFORMAL; LA PRESIÓN IMPOSITIVA EN
ARGENTINA RONDA EL 60%.
UN VERDADERO DISPARATE PARA UN PAÍS QUE NECESITA
DESESPERADAMENTE ACUMULAR CAPITAL.
UNA VEZ DESCARTADA LA POSIBILIDAD DE SUBIR
IMPUESTOS, LA OTRA FORMA DE SOLVENTAR EL DEFICIT ES
CON DEUDA: ES DECIR, CARGÁNDOLE A LAS GENERACIONES
FUTURAS, EL DESPILFARRO DE HOY.
QUE NO ES OTRA COSA QUE ENTREGAR EN EL ALTAR DEL
POPULISMO LA VIDA DE NUESTROS JÓVENES.
PERO ARGENTINA, PRODUCTO DE SER EL MAYOR
DEFAULTEADOR SERIAL DEL MUNDO, NO TIENE ACCESO AL
CRÉDITO, LO QUE INHABILITA CUALQUIER TIPO DE
ENDEUDAMIENTO AÚN SI FUERA DESEABLE, QUE NO LO ES.
Y CUANDO ESA ALTERNATIVA SE AGOTA, EL DÉFICIT SE PAGA
IMPRIMIENDO PESOS, QUE ES ROBARLE A TODOS LOS
ARGENTINOS MEDIANTE EL SEÑOREAJE.
PARA QUE TOMEN DIMENSIÓN DE LA ESTAFA QUE HEMOS
VIVIDO, LA POLÍTICA LE HA ROBADO A LOS ARGENTINOS
CERCA DE 25 MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO EN
SEÑOREAJE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.
Y DIGO ROBADO, NO COMO EUFEMISMO, SINO EN SENTIDO
LITERAL. PORQUE CUANTOS MÁS SE EMITE, CADA PESO QUE
UN ARGENTINO TIENE EN SU BOLSILLO VALE MENOS. CON EL
DOLOROSO AGREGADO DE QUE LA INFLACIÓN, QUE ES
CONSECUENCIA DIRECTA DE LA EMISIÓN MONETARIA,
GOLPEA ENTRE 25 Y 30 VECES MÁS A LOS QUE MENOS
TIENEN.
PARA PONER EN PERSPECTIVA NUESTRO PASADO
RECIENTE…… EN ARGENTINA LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CERRÓ
UN AÑO FISCAL CON SUPERÁVIT FUE HACE 14 AÑOS, Y SE
LOGRÓ SOLO POR ESTAR EN DEFAULT.
DESDE EL 2014 EN ADELANTE, LOS GOBIERNOS PERDIERON
TODO TIPO DE PUDOR Y YA DIRECTAMENTE VIENEN
PRESENTANDO PRESUPUESTOS CON DÉFICIT FISCAL.
AL PRINCIPIO ERA “PAN PARA HOY, HAMBRE PARA
MAÑANA”……HOY, EN 2024, SIN CAPACIDAD DE TOMAR
DEUDA, CON UNA PRESIÓN IMPOSITIVA DESCONTROLADA, Y
CON UNA INFLACIÓN INTERANUAL ARRIBA DEL 200%, EL PAN
SE TERMINÓ, Y TODOS LOS ARGENTINOS ESTAMOS
SUFRIENDO LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS DEL CHAMANISMO
ECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS……

ESTO SIN EMBARGO, NO ES UNA NOVEDAD.
EN LA ARGENTINA TUVIMOS DÉFICIT FISCAL 113 DE LOS
ÚLTIMOS 123 AÑOS. Y ESOS DIEZ AÑOS QUE NO TUVIMOS
DÉFICIT, FUE PORQUE YA HABÍA SALTADO TODO POR LOS
AIRES Y ESTÁBAMOS EN DEFAULT.
QUIERE DECIR QUE PRÁCTICAMENTE EL 100% DE NUESTRA
HISTORIA MODERNA LOS GOBIERNOS INCUMPLIERON ESTA
VERDAD BÁSICA DE LA ECONOMÍA, Y LE PASARON LA
FACTURA AL COMÚN DE LOS ARGENTINOS UNA Y OTRA VEZ.
TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE ESTE SERÁ EL PRIMER AÑO DE
SUPERÁVIT FISCAL SIN ENTRAR EN DEFAULT DE TODA LA
HISTORIA ARGENTINA. VAYA SI NO HAY GESTIÓN…..

NO ES CASUALIDAD, POR ESO, QUE SEAMOS EL MÁXIMO
DEFAULTEADOR DE LA HISTORIA MODERNA, SI HEMOS VIVIDO
UN SIGLO TOMANDO DEUDA QUE NO PODEMOS PAGAR.
NO ES CASUALIDAD QUE HAYAMOS TENIDO UNA INFLACIÓN
PROMEDIO SUPERIOR AL 50% INTERANUAL DURANTE EL
ÚLTIMO SIGLO, HABIENDO TERMINADO EL AÑO 2023 CON LA
INFLACIÓN INTERANUAL MÁS ALTA DEL MUNDO, POR ENCIMA
DE VENEZUELA Y EL LÍBANO.
NO ES CASUALIDAD, TAMPOCO, QUE EN LOS ÚLTIMOS 120
AÑOS, HAYAMOS PASADO DE TENER EL PBI PER CÁPITA MÁS
ALTO DEL MUNDO, A SER UN PAÍS DONDE EL 60% DE LA
POBLACIÓN ES POBRE.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE DE TODOS LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS ARGENTINOS, DE TODOS, QUE ES EL DEFICIT
FISCAL, ES LA ÚNICA CONSTANTE A LO LARGO DE NUESTRA
HISTORIA.
PORQUE LA DEUDA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA EMISIÓN
MONETARIA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA INFLACIÓN ES
PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA DESTRUCCIÓN DEL CAPITAL ES
PRODUCTO DEL DÉFICIT. Y LA POBREZA MISMA ES PRODUCTO
DEL DÉFICIT.

3. POR QUÉ LA POLÍTICA NECESITA DEL DÉFICIT
SE PREGUNTARÁN, ENTONCES, A QUIÉN LE PUEDE SERVIR
SEMEJANTE MODELO…
BUENO ¿SABEN CUAL ES LA MADRE DEL DÉFICIT? ¿LA RAZÓN
POR LA CUAL HAY DÉFICIT?
LA COMPULSIÓN INAGOTABLE DE LOS POLÍTICOS POR EL
GASTO PÚBLICO, QUE NO CONOCE RESTRICCIÓN
PRESUPUESTARIA ALGUNA…..
PORQUE ES SÓLO GASTANDO PLATA QUE NO ES SUYA QUE
PUEDEN HACER NEGOCIOS PARA ELLOS, SUS CLIENTES Y SUS
AMIGOS.
YA FRIEDMAN DECÍA QUE NO HAY PEOR FORMA DE GASTAR
QUE EL GASTO ESTATAL. PORQUE HAY CUATRO MANERAS DE
GASTAR DINERO.
GASTAR EL DINERO PROPIO EN UNO MISMO; GASTAR EL
DINERO PROPIO EN TERCEROS; GASTAR EL DINERO AJENO EN
UNO; O GASTAR EL DINERO AJENO EN TERCEROS. Y COMO
UNO NO CONOCE LAS PREFERENCIAS AJENAS, NI ES
RESPONSABLE DEL DINERO AJENO, PORQUE NO SABE CUÁNTO
COSTÓ CONSEGUIRLO; LA PEOR FORMA DE GASTAR DINERO
ES GASTAR EL DINERO DE OTROS, EN OTROS……QUE ES
PRECISAMENTE EL GASTO DEL ESTADO…

HAY ALGO QUE TIENE QUE QUEDAR CLARO DE UNA VEZ Y
PARA SIEMPRE: NO HAY NADA, PERO NADA, MÁS
EMPOBRECEDOR PARA EL COMÚN DE LOS ARGENTINOS QUE
EL DÉFICIT FISCAL.
Y NO HAY NADA, PERO NADA, QUE ENRIQUEZCA MÁS A LOS
POLÍTICOS QUE EL DÉFICIT FISCAL.
ESTE ES EL TRISTE PAPEL QUE EL GASTO PÚBLICO JUEGA EN
EL MODELO DE LA CASTA.
LA POLÍTICA HA ADORNADO ESTE MODELO CON BUENAS
INTENCIONES Y MARCOS TEÓRICOS RIMBOMBANTES. POR
AÑOS LOS HEMOS ESCUCHADO HABLAR DE LA JUSTICIA
SOCIAL, QUE NO SÓLO NO ES JUSTA, SINO QUE ES
EXTREMADAMENTE VIOLENTA.
PORQUE LA JUSTICIA SOCIAL IMPLICA SACARLE A UNOS PARA
DARLE A OTROS; BASADA EN UN PRINCIPIO INCONSISTENTE
QUE DICE QUE DONDE HAY UNA NECESIDAD NACE UN
DERECHO.
PERO EL PROBLEMA, ESTIMADOS, ES QUE LAS NECESIDADES
SON INFINITAS Y LOS RECURSOS SON FINITOS.
POR ESO, CUANDO EL POLÍTICO PIDE MÁS, Y MÁS, Y MÁS
GASTO, PARA REPARTIR PLATA QUE NO HAY, EN REALIDAD LO
QUE ESTÁ HACIENDO ES ESTAFANDO AL PUEBLO ARGENTINO.
ESTÁ JUGANDO CON EL FUTURO DE TODOS PARA ANOTARSE
UN PAR DE PUNTITOS POLÍTICOS CON ALGÚN DISCURSO
BIENPENSANTE EN EL CAMINO.
PORQUE EL POLÍTICO SABE PERFECTAMENTE QUE CUANDO
AUMENTA EL GASTO PÚBLICO LE ESTÁ PONIENDO PLATA EN
UN BOLSILLO A LA GENTE, PARA SACARLE EL DOBLE POR EL
OTRO.
POR ESTO VETAMOS EL PROYECTO DE AUMENTO DEL GASTO
PÚBLICO QUE SANCIONÓ ESTE CONGRESO; Y POR ESO
VETAREMOS TODOS LOS PROYECTOS QUE ATENTEN CONTRA
EL EQUILIBRIO FISCAL.
PORQUE NO VAMOS A SER CÓMPLICES DE ESTAFAR AL
PUEBLO ARGENTINO PARA ADOPTAR UNA MEDIDA POPULISTA.
EL ÚNICO CONTEXTO EN EL QUE ACEPTAREMOS DISCUTIR EL
AUMENTO DE UN GASTO ES CUANDO EL PEDIDO VENGA CON
UNA EXPRESA EXPLICACIÓN DE QUÉ PARTIDA HAY QUE
REDUCIR PARA CUBRIRLO…
ESTO, QUE DEBERÍA SER UNA VERDAD DE PEROGRULLO,
PARECE UN SACRILEGIO DICHO EN ESTA CASA, LUGAR DE
DONDE HAN SALIDO LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS
POPULISTAS QUE HAN ARRUINADO ESTE PAÍS.
LO PARADOGICO ES QUE SIEMPRE SALEN CON ENORME
APOYO. PORQUE ES UNA REGLA TÁCITA DE LA POLÍTICA
ARGENTINA, QUE CUANTO MÁS VOTOS TIENE UN PROYECTO
EN EL CONGRESO, PEOR ES PARA LA SOCIEDAD.
ASI LO HAN VUELTO A DEMOTRAR EN ESTA CASA EN LAS
ÚLTIMAS SEMANAS…..
PORQUE ELLOS TIENEN ALGO MUY CLARO, QUE PESA MÁS
QUE CUALQUIER PERJUICIO QUE LE PUEDAN INFRINGIR A LA
SOCIEDAD…
SABEN QUE SI SE TERMINA EL DÉFICIT, A MUCHOS SE LES
TERMINA EL NEGOCIO….

4. HISTORIA PRESUPUESTARIA ARGENTINA
LAMENTABLEMENTE ESTA COMPULSIÓN POR EL GASTO QUE
TIENEN LOS POLÍTICOS HA SIDO UNA CONSTANTE DURANTE
EL ÚLTIMO SIGLO ARGENTINO…
DESDE 1901 HASTA LA FECHA HUBO 22 CRISIS ECONÓMICAS
EN LA ARGENTINA. 20 DE ESAS 22 SE CARACTERIZARON POR
UN DÉFICIT FISCAL O ALTO, O DIRECTAMENTE
EXTRAVAGANTE…..
PAUSA//
DETENGÁMONOS A RECORDAR CÓMO ERA EL CUADRO FISCAL
PREVIO A LAS CRISIS QUE RECORDAMOS CON MÁS
ANGUSTIA…
EN LA PREVIA AL RODRIGAZO EL DÉFICIT FISCAL ERA DE 14
PUNTOS DEL PBI. ACERCÁNDONOS A LA CRISIS DEL 81 Y 82,
11 PUNTOS.
ANTES DE QUE SE DESENCADENARA LA HIPERINFLACIÓN DEL
89, EL ESTADO NACIONAL CARGABA CON 8 PUNTOS DE
DÉFICIT. Y DETRÁS DE UNO DE NUESTROS ÚLTIMOS
TRAUMAS NACIONALES, LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD
DEL 2001 Y 2002, TENÍAMOS TAMBIÉN UN DÉFICIT DE 7
PUNTOS DEL PBI.
EN ESTE RECORRIDO SE VE UN CLARO PATRÓN, ADEMÁS DE
LA PERSISTENCIA DE LOS POLÍTICOS POR GASTAR LA PLATA
QUE NO TENEMOS; CADA VEZ EL PAÍS TIENE UNA MENOR
TOLERANCIA A LA DISTORSIÓN FISCAL. CADA VEZ LAS CRISIS
ESTALLAN CON MENOS DÉFICIT.
Y SE PREGUNTARÁN, ¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
OCURRE PORQUE HABIENDO ABUSADO DE TODOS LOS
MECANISMOS DE FINANCIACION DEL DEFICIT QUE EXISTEN,
TANTO LOS ARGENTINOS COMO LOS MERCADOS CADA VEZ
NOS DAN MENOS CRÉDITO.
ESTO QUIERE DECIR QUE CUANDO ABORDAMOS EL CUADRO
DE SITUACIÓN HEREDADO, NO ESTAMOS HABLANDO
ÚNICAMENTE DEL MASSAZO DEL 2023, SINO DEL EFECTO
ACUMULADO DE UN SIGLO ENTERO DE CRISIS RECURRENTES.
TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE SI NO LO SOLUCIONAMOS
AHORA….SI NO DAMOS ESTA PELEA DE UNA VEZ Y PARA
SIEMPRE, LA SOLUCIÓN SERÁ CADA VEZ MÁS CUESTA
ARRIBA, Y PRONTO SE CONVERTIRÁ EN UNA TAREA
IMPOSIBLE…

BUENO, EN POLÍTICA, EN ECONOMÍA Y EN LA VIDA MISMA,
UNO NO ELIGE CON QUÉ CARTAS JUGAR. UNO JUEGA CON
LAS QUE LE TOCAN.
LOS TONTOS IGNORAN LA REALIDAD. LOS NECIOS LA
NIEGAN. LOS QUE APUESTAN AL ÉXITO, LA ACEPTAN.
Y LA MANO QUE NOS TOCÓ A NOSOTROS NO FUE, NI MÁS NI
MENOS, QUE LA PEOR HERENCIA DE LA HISTORIA
DEMOCRÁTICA, TANTO EN MATERIA FISCAL COMO EN
MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA VIDA SOCIAL ARGENTINA.
HEREDAMOS UN DÉFICIT CONSOLIDADO DE 15 PUNTOS DEL
PBI, DE LOS CUALES 5 PUNTOS PERTENECÍAN AL TESORO Y 10
AL BANCO CENTRAL. MÁS QUE EN CUALQUIERA DE ESTAS
CRISIS QUE ACABO DE MENCIONAR. PERO ALGUNOS QUE
DICEN SER ECONOMISTAS, QUE VIVEN DE OLVIDARSE COSAS
A PROPÓSITO, SALEN TODOS LOS DÍAS EN TELEVISIÓN
HACIENDO DE CUENTA QUE VIVÍAMOS EN SUIZA…
PARA PONERLO EN NÚMEROS PALPABLES: AJUSTAR EL
DÉFICIT DE QUINCE PUNTOS DEL PBI IMPLICÓ QUE
HICIÉRAMOS UN RECORTE DEL GASTO DE ALREDEDOR DE
NOVENTA MIL MILLONES DE DÓLARES. QUE NO ES OTRA
COSA QUE DECIR QUE LE ESTAMOS DEVOLVIENDO A LOS
ARGENTINOS ESOS 90 MIL MILLONES DE DÓLARES….
O SEA: NO EXAGERAMOS CUANDO DECIMOS QUE HEMOS
HECHO EL AJUSTE MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE LA
HUMANIDAD.
POR ESO NO ME DEJA DE LLAMAR LA ATENCIÓN QUE
DIRIGENTES DE TODOS LOS COLORES Y BANDERAS NOS
ACUSEN TAN SEGUIDO DE NO TENER GESTIÓN……
A ELLOS YO LES DIGO: ¿SABEN QUÉ? GESTIONAR NO ES
DESIGNAR MILES DE FUNCIONARIOS EN TODOS LOS
RINCONES DEL ESTADO, CUANDO LA MITAD DE ESAS ÁREAS
NO DEBERÍA EXISTIR.
GESTIONAR NO ES QUE UN DIRECTOR NACIONAL FIRME UNA
RESOLUCIÓN PARA GASTAR MILLONES DE PESOS EN
SERVICIOS QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDE PROVEER MEJOR
Y MÁS BARATO.
GESTIONAR NO ES HACER RUTAS QUE NO CONDUCEN A
NINGÚN LADO; NI VIVIENDAS HACINADAS QUE NADIE
QUIERE.
GESTIONAR NO ES SABER USAR BIEN EL GDE, COMO DECÍA
EL EX CANDIDATO MASSA.
GESTIONAR ES HABER EVITADO LA HIPERINFLACION QUE NOS
DEJARON EN PUERTA; Y HABERLA BAJADO AL 4% MENSUAL.
GESTIONAR ES SANEAR EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL Y
DESACTIVAR LA BOMBA DE DEUDA QUE HEREDAMOS.
GESTIONAR ES REDUCIR EL GASTO PÚBLICO DE LA MANERA
QUE LO HICIMOS, EN EL TIEMPO RÉCORD QUE LO HICIMOS.
GESTIONAR ES HABER APROBADO LA REFORMA LEGISLATIVA
MÁS AMBICIOSA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS CON 37
DIPUTADOS Y 6 SENADORES.
GESTIONAR ES ECHAR LOS 31 MIL ÑOQUIS QUE HEMOS
ECHADO EN ESTOS PRIMEROS NUEVE MESES.
GESTIONAR ES APROBAR LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL, UNA
BANDERA DE AQUELLOS QUE HABLAN DE TRANSPARENCIA
PERO QUE POCO HAN HECHO POR ELLA.
GESTIONAR ES ELIMINAR LOS INTERMEDIARIOS QUE
LUCRABAN CON LA POBREZA, QUE INVENTÓ LA MINISTRA
STANLEY.
GESTIONAR ES HABER ELIMINADO LOS PIQUETES Y LLEVAR
MÁS DE CUATRO MESES SIN CORTES DE CALLE EN EL AMBA. O
HABER REDUCIDO EL 75% DE LOS HOMICIDIOS EN ROSARIO.
GESTIONAR ES REMOVER LAS INFINITAS REGULACIONES QUE
HAY EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA, PARA
FACILITARLE LA VIDA A LOS QUE EMPRENDEN Y TRABAJAN.
GESTIONAR ES RECUPERAR LA CONFIANZA DEL SECTOR
PRIVADO Y QUE INVIERTAN MÁS DE 50.000 MILLONES DE
DÓLARES, COMO HAN ANUNCIADO.
EN DEFINITIVA: GESTIONAR NO ES “ADMINISTRAR EL
ESTADO”. GESTIONAR ES ACHICAR AL ESTADO, PARA
ENGRANDECER A LA SOCIEDAD.
ESTAMOS RESOLVIENDO EN 1 AÑO EL DESASTRE QUE
NUESTROS PREDECESORES, POR ACCIÓN U OMISIÓN,
GENERARON DURANTE MÁS DE 20 AÑOS.
ASÍ QUE CUANDO LOS RESPONSABLES DEL FRACASO NOS
ACUSAN DE NO TENER GESTIÓN, LO LLEVAMOS EN EL PECHO
CON ORGULLO

5. LA METODOLOGÍA
SIN EMBARGO, EL GIGANTE DESAFÍO PERSISTE… Y AHORA
TENEMOS QUE HACER VALER EL TITÁNICO ESFUERZO HECHOPOR TODOS LOS ARGENTINOS, Y DARLE SOSTENIBILIDAD
PARA EL FUTURO.
POR ESO, HEMOS DECIDIDO QUE PARTE DE NUESTRO LEGADO
SEA CAMBIAR PARA SIEMPRE LA METODOLOGÍA A TRAVÉS DE
LA CUAL SE ELABORA EL PRESUPUESTO.
EL DÉFICIT SIEMPRE FUE CONSECUENCIA DE PENSAR
PRIMERO CUÁNTO GASTAR, Y DESPUÉS VER CÓMO
CONSEGUIRLO. NOSOTROS VAMOS A HACERLO AL REVÉS,
PENSANDO PRIMERO CUÁNTO TENEMOS QUE AHORRAR, PARA
DESPUÉS VER CUÁNTO PODEMOS GASTAR.
POR ESO ESTAMOS PROPONIENDO UNA REGLA FISCAL
INQUEBRANTABLE. PARA ESTE PRESUPUESTO Y PARA TODOS
LOS PRESUPUESTOS QUE VENGAN DE ACÁ EN ADELANTE.

LOS INVITO A VOLVER POR UN MINUTO A DESPEJAR LA “X”
CONMIGO PARA ENTENDER DE QUÉ SE TRATA.
LA PRIMERA PREMISA DE LA QUE PARTIMOS ES QUE EL
SUPERÁVIT PRIMARIO TIENE QUE EQUIVALER O EXCEDER
OBLIGATORIAMENTE AL MONTO DE LOS INTERESES DE DEUDA
A PAGAR.
DE MODO QUE, SI EL SUPERÁVIT PRIMARIO ES EL RESULTADO
DE NETEAR LOS INGRESOS CON LOS GASTOS CORRIENTES Y
DE CAPITAL, EL GASTO PRIMARIO TENDRÁ QUE SER IGUAL O
MENOR A LOS INGRESOS MENOS EL SUPERÁVIT PRIMARIO.
ES DECIR, EL NIVEL DE GASTO A EROGAR ESTARÁ
CONDICIONADO POR EL NIVEL DE SUPERÁVIT PRIMARIO A
CONSEGUIR, QUE A SU VEZ ESTARÁ CONDICIONADO POR EL
MONTO DE LA DEUDA A PAGAR.
AHORA, DETENGÁMONOS UN SEGUNDO EN EL GASTO.
EL GASTO CORRIENTE ESTÁ COMPUESTO DE LA SUMA DEL
GASTO AUTOMÁTICO, ILEGALMENTE INDEXADO POR LEY; Y EL
GASTO DISCRECIONAL.
EL GASTO AUTOMÁTICO ES EL COMPONENTE DE GASTO QUE
ESTÁ INDEXADO A LA INFLACIÓN Y OTRAS VARIABLES. EL
GASTO DISCRECIONAL NO ESTÁ INDEXADO, O SEA QUE NO
IMPORTA LA INFLACIÓN QUE HAYA, SIGUE SIENDO EL MISMO.
BAJO ESTE NUEVO ESQUEMA QUE ESTAMOS PROPONIENDO,
SI LOS INGRESOS SON MAYORES A LOS ESTIMADOS, EL
GASTO AUTOMÁTICO PODRÍA AUMENTAR EN IGUAL MEDIDA,
PERO EL GASTO DISCRECIONAL SE MANTENDRÁ IGUAL.
POR LO CUAL SI EL AUMENTO EN LA RECAUDACIÓN ES
TRANSITORIO EL ESTADO PODRÁ AHORRAR, LO CUAL
IMPLICARÁ LA DESTRUCCIÓN DE PESOS, Y POR ENDE LA
REVALORIZACIÓN DEL PESO O LA CANCELACIÓN DE DEUDA.
Y SI EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES SOSTENIDO, Y EN
CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS ES
ESTRUCTURAL, EL ESTADO VA A PODER DEVOLVERLE A LA
SOCIEDAD ESE AHORRO EN REDUCCION DE IMPUESTOS, TAL
COMO NOS HEMOS COMPROMETIDO.
POR OTRO LADO, SI LA ECONOMÍA NO CRECE Y LOS
INGRESOS SON MENORES A LOS ESTIMADOS, CAERÁ
TAMBIÉN EL GASTO AUTOMÁTICO Y REDUCIREMOS EL GASTO
DISCRECIONAL EN LA MISMA PROPORCIÓN.
CON LO CUAL, ESTA VEZ, SERÁ EL SECTOR PÚBLICO Y NO EL
PRIVADO EL QUE ABSORBERÁ EVENTUALES RECESIONES.
EN RESUMEN, NUESTRA METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA VA
A LOGRAR 3 OBJETIVOS INÉDITOS.
1. VA A GARANTIZAR EL EQUILIBRIO FISCAL, TERMINANDO
CON EL CASTIGO DE LA DEUDA Y LA EMISIÓN.
2. VA A OBLIGAR AL ESTADO A HACERSE CARGO Y
ABSORBER EL COSTO DE EVENTUALES RECESIONES.
3. Y PARA LOS PERÍODOS DE ABUNDANCIA COMO SERÁN
LOS AÑOS QUE VIENEN, VA A OBLIGAR A DEVOLVER EL
EXCESO DE RECAUDACIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE
LA BAJA DE IMPUESTOS…
ESTO QUIERE DECIR QUE, DE MANTENERSE ESTA
METODOLOGIA DE ACÁ EN ADELANTE; NO SÓLO PODREMOS
IR REDUCIENDO IMPUESTOS, SINO TAMBIÉN EL TAMAÑO DEL
ESTADO, QUE ES LA VERDADERA PRESIÓN IMPOSITIVA.

6. ROL DEL ESTADO
PERO PARA QUE ESTO SEA POSIBLE, EN LA ARGENTINA NOS
DEBEMOS UN DEBATE HONESTO ACERCA DE QUÉ SE TIENE
QUE OCUPAR, Y DE QUÉ NO, EL ESTADO NACIONAL….
NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A PENSAR AL ESTADO
NACIONAL COMO UNA NIÑERA, QUE SE TIENE QUE HACER
CARGO DE TODO, DESDE DARLE DE COMER HASTA
ENTRETENER A CADA ARGENTINO.
PERO CUANDO UN ESTADO SE ARROGA TAREAS QUE NO LE
COMPETEN, TERMINA POR INCUMPLIR LAS
RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES QUE SÍ LE
CORRESPONDEN.
ASÍ LLEGAMOS A UN ESTADO QUE EN EL AFÁN DE CUMPLIR
TODOS LOS SUPUESTOS DESEOS DE SUS CIUDADANOS, NOS
TERMINÓ LEGANDO 50% DE POBREZA, EL RETORNO DEL
ANALFABETISMO, TASAS DE CRIMINALIDAD SIDERALES, UN
ENTRAMADO ENERGÉTICO QUE NO SOPORTA 4 DÍAS DE
CALOR SEGUIDOS, FUERZAS ARMADAS ABANDONADAS Y SIN
CAPACIDAD DE RESPUESTA; UNA JUSTICIA TRÁGICAMENTE
LENTA, Y HOSPITALES PÚBLICOS SIN INSUMOS QUE NO
PUEDEN CURAR A NADIE.
MIENTRAS TANTO, SE DILAPIDARON MILES DE MILLONES DE
PESOS EN RECITALES A LOS QUE IBAN 300 PERSONAS,
MEDIOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LOS MILITANTES, RUTAS
QUE NO CONDUCÍAN A NINGUN LADO; Y SE PASABAN EL DÍA
PROMULGANDO LEYES QUE OSCILAN ENTRE RIDÍCULAS,
INÚTILES Y NOCIVAS…
COMO DIJO CICERÓN, EL GRAN LEGISLADOR ROMANO,
“CUANTO MÁS SE ACERCA EL COLAPSO DE UN IMPERIO, MÁS
ESTÚPIDAS SON SUS LEYES” Y VAYA QUE ARGENTINA HA
COLAPSADO…..
Y LO PEOR DE TODO, NOS DEJÓ UN SISTEMA EN EL QUE EL
70% DEL GASTO PÚBLICO SE VA EN GASTO SOCIAL DE
DISTINTO TIPO.
ESTO QUE DURANTE AÑOS HA SIDO ACLAMADO COMO UN
ÉXITO POR TODO EL ARCO POLÍTICO, NO INDICA OTRA COSA
MÁS QUE UNA TRAGEDIA HUMANITARIA, PORQUE SIGNIFICA
QUE MÁS DE 20 MILLONES DE ARGENTINOS NO SE PUEDEN
SOSTENER POR SUS PROPIOS MEDIOS SI NO ES CON LA
AYUDA DEL ESTADO.
SI ALGUIEN CREE QUE ESTO ES ALGO DESEABLE DÉJENME
DECIRLES QUE ESTÁN EQUIVOCADOS.
¿LES PARECE QUE ESTO ES AJENO A QUE EL ESTADO REALICE
TAN POBREMENTE SUS TAREAS ESENCIALES?
POR ESO ES HORA DE VOLVER A LAS BASES… Y BARAJAR DE
NUEVO ALGUNAS DEFINICIONES.
LO FUNDAMENTAL QUE TIENE QUE HACER UN ESTADO
NACIONAL ES ASEGURAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Y EL IMPERIO DE LA LEY. PUNTO.
CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE A TRAVÉS
DEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS
SUB-NACIONALES.
PARA SER MAS CLARO, LO DESGLOSO EN PARTES:
¿QUÉ ES ESTABILIDAD MACROECONÓMICA? QUE NO HAYA
DÉFICIT FISCAL Y COMERCIAL, Y QUE HAYA ESTABILIDAD
MONETARIA Y CAMBIARIA. Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO
HAYA INFLACIÓN.
Y QUE AL NO HABER INFLACIÓN HAYA ACCESO AL CRÉDITO
PRIVADO. Y QUE EN CONSECUENCIA LAS PERSONAS, LAS
FAMILIAS, Y LAS EMPRESAS, PUEDAN RECUPERAR EL CÁLCULO
ECONÓMICO, LA CAPACIDAD DE PROYECTAR Y, EN
DEFINITIVA, RECUPEREN EL FUTURO MISMO.
¿QUÉ ES EL IMPERIO DE LA LEY? SEGURIDAD, PARA
PROTEGER A LOS CIUDADANOS DE POSIBLES ATAQUES DE
OTROS CIUDADANOS A SU VIDA, Y SU PROPIEDAD. JUSTICIA,
PARA DIRIMIR IMPARCIALMENTE EN LOS CONFLICTOS ENTRE
CIUDADANOS, Y CASTIGAR A QUIENES INFRINGEN LA LEY.
Y DEFENSA, PARA PROTEGERNOS DE POSIBLES CONFLICTOS
CON OTROS PAÍSES, O AMENAZAS EXTERNAS.
REPITO: CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE A
TRAVÉS DEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOS
GOBIERNOS SUB-NACIONALES.

7. EL FUTURO
BUENO, ASÍ COMO EL DÉFICIT ES EL CORAZÓN DEL
PROBLEMA, LA REDUCCIÓN DEL GASTO PARA LOGRAR
SUPERÁVIT VA A ESTAR EN EL CENTRO DE LA SOLUCIÓN.
¿POR QUÉ? PORQUE ES EL ÚNICO CAMINO PARA DEVOLVERLE
A LOS ARGENTINOS EL FRUTO DE SU TRABAJO, QUE HOY EL
ESTADO LE ROBA CON IMPUESTOS.
DICEN LAS SAGRADAS ESCRITURAS QUE EN EL ANTIGUO
EGIPTO, LOS JUDÍOS ERAN OBLIGADOS A DAR UN QUINTO
DEL FRUTO DE SU LABRANZA AL FARAÓN, Y QUE LOS CUATRO
QUINTOS RESTANTES LO PODÍAN DISPONER COMO
QUISIERAN.
IMAGÍNENSE LO MAL QUE ESTÁN LAS COSAS, PARA QUE
INCLUSO LOS ESCLAVOS DE AYER HAYAN PAGADO MENOS
IMPUESTOS QUE LOS HOMBRES LIBRES DE HOY…..
EL SUPERÁVIT VA A HACER QUE LA DEUDA SEA SOSTENIBLE.
LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA VA A BAJAR EL RIESGO
PAÍS, Y ABARATAR EL COSTO FINANCIERO, CONTRIBUYENDO
AL AUMENTO DE LA INVERSIÓN Y EL AHORRO; Y EN
CONSECUENCIA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL SALARIO
REAL.
A SU VEZ IMPLICARÁ MENOR PRESIÓN FISCAL FUTURA SOBRE
LOS CONTRIBUYENTES, LO QUE SIGNIFICARÁ MAYOR
INCENTIVO PARA INVERTIR.
EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA, Y AÚN MÁS DESDE LA
EXISTENCIA DE INTERNET, EL CAPITAL SE HA VUELTO
NÓMADE.
HOY CUALQUIER PERSONA PUEDE ABRIRSE UNA CUENTA EN
ESTADOS UNIDOS, O EN PARAGUAY, SIN MOVERSE DE SU
CASA, Y LO HACEN BUSCANDO MEJORES CONDICIONES
FISCALES QUE LAS QUE OFRECEMOS NOSOTROS.
POR ESO ES IMPERATIVO QUE ARGENTINA VUELVA A SER
ATRACTIVA PARA LOS ARGENTINOS.
TENEMOS QUE TERMINAR CON ESTA PULSIÓN POR EXPULSAR
EL CAPITAL DE NUESTROS COMPATRIOTAS CON IMPUESTOS
PROHIBITIVOS, QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES REDUCIR EL
FLUJO Y EL TAMAÑO DE NUESTRA ECONOMÍA, CASTIGANDO
AL PAÍS EN SU CONJUNTO, CON MÁS POBREZA Y MÁS
EXCLUSIÓN.
QUEREMOS QUE LAS EMPRESAS ARGENTINAS VUELVAN A SER
COMPETITIVAS PARA QUE PUEDAN CONTRATAR A MÁS
TRABAJADORES, PAGARLES MEJORES SUELDOS, Y ASÍ FRENAR
EL ÉXODO DE CAPITAL HUMANO QUE VIVIMOS HACE MÁS DE
20 AÑOS.
HAY QUE AMIGARNOS DE UNA VEZ CON LA IDEA DE QUE LO
MEJOR PARA UN TRABAJADOR ES UN EMPRESARIO QUE
INVIERTE.
PERO LA ÚNICA FORMA DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE
EMPRESAS ES SACÁNDOLES LA MANO DEL BOLSILLO, Y
LIBERÁNDOLOS DEL INFIERNO DE REGULACIONES, PERMISOS,
Y COSTOS ALTÍSIMOS QUE TIENE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN
ESTE PAÍS.
PARA LLEGAR A ESE PUNTO NOS HEMOS PROPUESTO EL PLAN
DE REFORMAS ESTRUCTURALES MÁS AMBICIOSO DE TODA LA
HISTORIA ARGENTINA.
EL CUAL INICIÓ CON EL DECRETO 70/23, SIGUIENDO CON LA
APROBACIÓN DE LA LEY BASES SANCIONADA POR ESTE
CONGRESO, Y CONTINUA CON TODAS LAS DESREGULACIONES
QUE ANUNCIAMOS A DIARIO, SUMADO A LOS PROYECTOS DE
LEY QUE SEGUIREMOS ENVIANDO A ESTE CONGRESO.
GRACIAS A ESTA MEGA-REFORMA DEL ESTADO QUE HEMOS
EMPRENDIDO, ESTAMOS ALCANZANDO NIVELES DE LIBERTAD
ECONÓMICA SIMILARES A LOS DE ALEMANIA, FRANCIA O
ITALIA.
EN MENOS DE UN AÑO DE GESTIÓN, CON VIENTO Y MAREA EN
CONTRA…..
Y VAMOS EN RUMBO FIRME Y DECIDIDO A SER EL PAÍS MÁS
LIBRE DEL MUNDO.

8. LA POLÍTICA + CIERRE
SIN EMBARGO, INCLUSO SI TODO SALIERA COMO
PENSAMOS…….ESTA GUERRA QUE LLEVAMOS ADELANTE
CONTRA EL GASTO PÚBLICO Y EL COSTO ARGENTINO, SE
PELEA EN TODAS LAS DIMENSIONES DEL ESTADO, TAMBIÉN
LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES.
POR ESO, A LOS GOBERNADORES LES DIGO: CUMPLIR EL
COMPROMISO DE BAJAR EL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO A
25 PUNTOS DEL PBI REQUIERE QUE LAS PROVINCIAS EN SU
CONJUNTO, HAGAN UN AJUSTE ADICIONAL DE 60.000
MILLONES DE DÓLARES.
NOSOTROS YA HEMOS CUMPLIDO NUESTRA PARTE DEL
ACUERDO. AHORA FALTAN USTEDES.
LOS ARGENTINOS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS SABEN
PERFECTAMENTE BIEN, QUE POR CADA PESO QUE DEJEN DE
GASTAR LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS, SE LO PODRÁN
DEVOLVER EN BAJAS DE INGRESOS BRUTOS U OTRAS TASAS.
SI CUMPLEN CON ESTE MANDATO POPULAR, LOS ARGENTINOS
DE BIEN ESTARÁN AGRADECIDOS.
Y HAY ALGO QUE ESTOY SEGURO QUE LOS ARGENTINOS NO
LES VAN A PERMITIR… Y ES QUE CUANDO EL ESTADO
NACIONAL ELIMINE O BAJE UN IMPUESTO, USTEDES QUIERAN
OCUPAR ESE ESPACIO SUBIENDO LOS SUYOS……
NO VA A CAMINAR. LOS ARGENTINOS SON UN PUEBLO
REBELDE Y CANSADO DE LAS AVIVADAS DE LOS POLÍTICOS.
ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIA
ARGENTINA. NO LO SUBESTIMEN.

POR ÚLTIMO, QUIERO HABLARLE A LOS INTEGRANTES DE
ESTE CONGRESO: ES UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIA
DE NUESTRO PAÍS…
NO APARECEN SEGUIDO MOMENTOS DONDE SE PUEDE
CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA. SI FUERA FÁCIL NO
ESTARÍAMOS HOY EN DONDE ESTAMOS.
POR ESO TENEMOS LA OPORTUNIDAD – MÁS QUE LA
OPORTUNIDAD, LA OBLIGACIÓN – DE APROVECHAR ESTE
MOMENTO. PORQUE RECUERDEN, CUANTO MÁS NOS
SUMERGIMOS EN EL FONDO DEL MAR, MÁS HAY QUE NADAR
PARA SALIR A FLOTE.
PERO EL ÚNICO CAMINO HACIA ARRIBA ES TERMINAR CON EL
DÉFICIT FISCAL, BAJAR EL GASTO PÚBLICO, ELIMINAR
IMPUESTOS Y CONFIAR EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE
LOS ARGENTINOS.
SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A VIVIR EN UN PAÍS
CON ESTABILIDAD ECONÓMICA, DONDE PLANIFICAR UN
PROYECTO DE VIDA, FORMAR UNA FAMILIA, O EMPRENDER
PARA TENER UN NEGOCIO RENTABLE, VA A VOLVER A SER UNA
REALIDAD.
SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, ENCABEZAREMOS LOS
RANKINGS DE LIBERTAD ECONÓMICA DEL MUNDO.
SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, TENDREMOS UN PAÍS DONDE
EL ESTADO VA A VOLVER A SER UN SIRVIENTE DE SUS
CIUDADANOS, Y NO YA SU AMO Y SEÑOR, COMO DECÍA
MILTON FRIEDMAN.
SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A REVERTIR EL SIGLO
DE HUMILLACIÓN AL QUE SE CONDENÓ INJUSTAMENTE A LA
SOCIEDAD ARGENTINA.
POR ESO, INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA
PRESENTE HORA POLÍTICA NACIONAL LES OFRECE DOS
OPCIONES…
O HACEMOS EXACTAMENTE LO CONTRARIO A LO QUE
VENIMOS HACIENDO HACE MÁS DE 100 AÑOS Y NOS
DEJAMOS DE HUNDIR.
O SEGUIMOS HACIENDO LO MISMO, DEJAMOS TODO COMO
ESTÁ, Y MANTENEMOS ESTE SISTEMA PUTREFACTO QUE
EMPOBRECE TODOS LOS DÍAS A LOS ARGENTINOS.
ESOS SON LOS 2 CAMINOS. SEPAN USTEDES, MIEMBROS DE
ESTE HONORABLE CONGRESO, QUE LA DECISIÓN DE QUÉ
LADO DE LA HISTORIA QUIEREN PERMANECER ES SUYA.
LUEGO SERÁ LA CIUDADANÍA QUIEN LOS COLOQUE EN LA
AVENIDA DE LOS JUSTOS, O EN LA ESQUINA DE LOS
MEZQUINOS QUE APOSTARON CONTRA EL PAÍS Y SU GENTE.
CONFÍO EN QUE ESTE HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DEBATIRÁ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL CON LA
RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD QUE NUESTRA SITUACIÓN
ACTUAL REQUIERE.
QUE DIOS BENDIGA A LOS ARGENTINOS,
Y QUE LAS FUERZAS DEL CIELO NOS ACOMPAÑEN.
MUCHAS GRACIAS


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