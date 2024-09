Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial – NCN

Recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el domingo 15 de septiembre a las 21.00 horas

Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial

INTEGRANTES DEL GOBIERNO NACIONAL.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL

HONORABLE CONGRESO NACIONAL.

DIPUTADOS, SENADORES, Y DIRIGENTES, TANTO DE LA

LIBERTAD AVANZA, COMO DEL RESTO DEL ARCO POLÍTICO

QUE HOY ME ACOMPAÑAN;

Y A TODOS LOS ARGENTINOS QUE ESTÁN MIRANDO DESDE

SUS CASAS.

BUENAS NOCHES……

1. POR QUÉ ESTOY AQUÍ

MUCHOS SE PREGUNTAN POR QUÉ ESTOY AQUÍ ESTA NOCHE,

SI EN GENERAL, QUIEN SUELE PRESENTAR EL PRESUPUESTO

NACIONAL QUE EL PODER EJECUTIVO LE PROPONE AL

CONGRESO, ES EL MINISTRO DE ECONOMÍA…

DECIDÍ HACERLO PERSONALMENTE POR 2 RAZONES:

PRIMERO, PORQUE SOY ECONOMISTA. EL PRIMER PRESIDENTE

ECONOMISTA DE LA HISTORIA, PARA SER MÁS PRECISO. Y

COMO SOY ECONOMISTA, PROBABLEMENTE POR

DEFORMACIÓN PROFESIONAL, PARA MÍ EL DESTINO DE UN

PUEBLO SE JUEGA EN LAS DEFINICIONES ECONÓMICAS QUE

TOMA.

PORQUE SOLO SOBRE LA BASE DE UNA ECONOMÍA SANA LAS

PERSONAS PUEDEN EJERCER VERDADERAMENTE SU

LIBERTAD…..

BUENO: LA PRIMERA Y PRIMORDIAL DE ESAS DEFINICIONES,

ES ACERCA DE QUÉ SE TIENE QUE OCUPAR EL ESTADO, Y

CÓMO VA A USAR EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. ESO,

NI MÁS NI MENOS, ES EL PRESUPUESTO NACIONAL.

RECORDEMOS QUE, EN ALGÚN SENTIDO, LA DEMOCRACIA

MODERNA COMO LA CONOCEMOS HOY, ES HIJA DE UNA

REVOLUCIÓN QUE SE GESTÓ BAJO EL PRINCIPIO DE QUE NO

PUEDE HABER TRIBUTACIÓN SIN REPRESENTACIÓN. LA TAREA

PRINCIPAL DE ESTA CASA, PARA LO QUE FUE PENSADA, ES

ESTABLECER UN PRESUPUESTO NACIONAL PARA DEFINIR QUÉ

HACE EL ESTADO CON EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES

LA SEGUNDA RAZÓN, POR LA CUAL ME ESTOY PRESENTANDO

HOY AQUÍ, ES PORQUE VENGO A PROPONER UN PROYECTO DE

PRESUPUESTO DIAMETRALMENTE DISTINTO A LO QUE NOS

TIENEN ACOSTUMBRADOS.

NO SÓLO DISTINTO, SINO EL MÁS RADICALMENTE DISTINTO

DE ESTE SIGLO……Y HE APRENDIDO DE PRIMERA MANO QUE A

MÁS PROFUNDO EL CAMBIO, MAYOR TIENE QUE SER EL

ESFUERZO EMPEÑADO PARA PELEAR POR ÉL.

POR ESO ESTAMOS AQUÍ HOY; PORQUE EL PRESUPUESTO

NACIONAL NO ES SÓLO UNA LEY MÁS; ES LA LEY DE LEYES.

ES LA HOJA DE RUTA BAJO LA CUAL ORDENAREMOS LAS

PRIORIDADES DE NUESTRA GESTIÓN EN LA PRESENTE HORA

NACIONAL……

2. POR QUÉ DÉFICIT CERO

LA PIEDRA BASAL DE ESTE PRESUPUESTO ES LA PRIMERA

VERDAD DE LA MACROECONOMÍA, UNA VERDAD QUE

DURANTE MUCHOS AÑOS HA SIDO RELEGADA EN ARGENTINA:

EL DÉFICIT CERO.

LO PRIMERO QUE HAY QUE ENTENDER ES QUE CUANDO LOS

GOBIERNOS QUIEREN GASTAR, Y GASTAR COMPULSIVAMENTE,

Y NO LES DA EL MARGEN PARA SEGUIR SUBIENDO

IMPUESTOS, COMO OCURRE EN ARGENTINA, LA ÚNICA FORMA

DE PAGAR LA CUENTA ES PIDIENDO PLATA PRESTADA O

IMPRIMIENDOLA EN EL BANCO CENTRAL.

DICHO DE OTRO MODO: EL DÉFICIT SÓLO SE CUBRE CON

DEUDA, CON MÁS IMPUESTOS, O CON EMISIÓN.

EN ARGENTINA MÁS IMPUESTOS NO PUEDE HABER. ES EL

PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE IMPUESTOS DEL MUNDO, Y SI

A ESO LE SUMAMOS QUE EL 50% DE LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA ES INFORMAL; LA PRESIÓN IMPOSITIVA EN

ARGENTINA RONDA EL 60%.

UN VERDADERO DISPARATE PARA UN PAÍS QUE NECESITA

DESESPERADAMENTE ACUMULAR CAPITAL.

UNA VEZ DESCARTADA LA POSIBILIDAD DE SUBIR

IMPUESTOS, LA OTRA FORMA DE SOLVENTAR EL DEFICIT ES

CON DEUDA: ES DECIR, CARGÁNDOLE A LAS GENERACIONES

FUTURAS, EL DESPILFARRO DE HOY.

QUE NO ES OTRA COSA QUE ENTREGAR EN EL ALTAR DEL

POPULISMO LA VIDA DE NUESTROS JÓVENES.

PERO ARGENTINA, PRODUCTO DE SER EL MAYOR

DEFAULTEADOR SERIAL DEL MUNDO, NO TIENE ACCESO AL

CRÉDITO, LO QUE INHABILITA CUALQUIER TIPO DE

ENDEUDAMIENTO AÚN SI FUERA DESEABLE, QUE NO LO ES.

Y CUANDO ESA ALTERNATIVA SE AGOTA, EL DÉFICIT SE PAGA

IMPRIMIENDO PESOS, QUE ES ROBARLE A TODOS LOS

ARGENTINOS MEDIANTE EL SEÑOREAJE.

PARA QUE TOMEN DIMENSIÓN DE LA ESTAFA QUE HEMOS

VIVIDO, LA POLÍTICA LE HA ROBADO A LOS ARGENTINOS

CERCA DE 25 MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO EN

SEÑOREAJE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.

Y DIGO ROBADO, NO COMO EUFEMISMO, SINO EN SENTIDO

LITERAL. PORQUE CUANTOS MÁS SE EMITE, CADA PESO QUE

UN ARGENTINO TIENE EN SU BOLSILLO VALE MENOS. CON EL

DOLOROSO AGREGADO DE QUE LA INFLACIÓN, QUE ES

CONSECUENCIA DIRECTA DE LA EMISIÓN MONETARIA,

GOLPEA ENTRE 25 Y 30 VECES MÁS A LOS QUE MENOS

TIENEN.

PARA PONER EN PERSPECTIVA NUESTRO PASADO

RECIENTE…… EN ARGENTINA LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CERRÓ

UN AÑO FISCAL CON SUPERÁVIT FUE HACE 14 AÑOS, Y SE

LOGRÓ SOLO POR ESTAR EN DEFAULT.

DESDE EL 2014 EN ADELANTE, LOS GOBIERNOS PERDIERON

TODO TIPO DE PUDOR Y YA DIRECTAMENTE VIENEN

PRESENTANDO PRESUPUESTOS CON DÉFICIT FISCAL.

AL PRINCIPIO ERA “PAN PARA HOY, HAMBRE PARA

MAÑANA”……HOY, EN 2024, SIN CAPACIDAD DE TOMAR

DEUDA, CON UNA PRESIÓN IMPOSITIVA DESCONTROLADA, Y

CON UNA INFLACIÓN INTERANUAL ARRIBA DEL 200%, EL PAN

SE TERMINÓ, Y TODOS LOS ARGENTINOS ESTAMOS

SUFRIENDO LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS DEL CHAMANISMO

ECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS……

ESTO SIN EMBARGO, NO ES UNA NOVEDAD.

EN LA ARGENTINA TUVIMOS DÉFICIT FISCAL 113 DE LOS

ÚLTIMOS 123 AÑOS. Y ESOS DIEZ AÑOS QUE NO TUVIMOS

DÉFICIT, FUE PORQUE YA HABÍA SALTADO TODO POR LOS

AIRES Y ESTÁBAMOS EN DEFAULT.

QUIERE DECIR QUE PRÁCTICAMENTE EL 100% DE NUESTRA

HISTORIA MODERNA LOS GOBIERNOS INCUMPLIERON ESTA

VERDAD BÁSICA DE LA ECONOMÍA, Y LE PASARON LA

FACTURA AL COMÚN DE LOS ARGENTINOS UNA Y OTRA VEZ.

TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE ESTE SERÁ EL PRIMER AÑO DE

SUPERÁVIT FISCAL SIN ENTRAR EN DEFAULT DE TODA LA

HISTORIA ARGENTINA. VAYA SI NO HAY GESTIÓN…..

NO ES CASUALIDAD, POR ESO, QUE SEAMOS EL MÁXIMO

DEFAULTEADOR DE LA HISTORIA MODERNA, SI HEMOS VIVIDO

UN SIGLO TOMANDO DEUDA QUE NO PODEMOS PAGAR.

NO ES CASUALIDAD QUE HAYAMOS TENIDO UNA INFLACIÓN

PROMEDIO SUPERIOR AL 50% INTERANUAL DURANTE EL

ÚLTIMO SIGLO, HABIENDO TERMINADO EL AÑO 2023 CON LA

INFLACIÓN INTERANUAL MÁS ALTA DEL MUNDO, POR ENCIMA

DE VENEZUELA Y EL LÍBANO.

NO ES CASUALIDAD, TAMPOCO, QUE EN LOS ÚLTIMOS 120

AÑOS, HAYAMOS PASADO DE TENER EL PBI PER CÁPITA MÁS

ALTO DEL MUNDO, A SER UN PAÍS DONDE EL 60% DE LA

POBLACIÓN ES POBRE.

EL HUEVO DE LA SERPIENTE DE TODOS LOS PROBLEMAS

ECONÓMICOS ARGENTINOS, DE TODOS, QUE ES EL DEFICIT

FISCAL, ES LA ÚNICA CONSTANTE A LO LARGO DE NUESTRA

HISTORIA.

PORQUE LA DEUDA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA EMISIÓN

MONETARIA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA INFLACIÓN ES

PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA DESTRUCCIÓN DEL CAPITAL ES

PRODUCTO DEL DÉFICIT. Y LA POBREZA MISMA ES PRODUCTO

DEL DÉFICIT.

3. POR QUÉ LA POLÍTICA NECESITA DEL DÉFICIT

SE PREGUNTARÁN, ENTONCES, A QUIÉN LE PUEDE SERVIR

SEMEJANTE MODELO…

BUENO ¿SABEN CUAL ES LA MADRE DEL DÉFICIT? ¿LA RAZÓN

POR LA CUAL HAY DÉFICIT?

LA COMPULSIÓN INAGOTABLE DE LOS POLÍTICOS POR EL

GASTO PÚBLICO, QUE NO CONOCE RESTRICCIÓN

PRESUPUESTARIA ALGUNA…..

PORQUE ES SÓLO GASTANDO PLATA QUE NO ES SUYA QUE

PUEDEN HACER NEGOCIOS PARA ELLOS, SUS CLIENTES Y SUS

AMIGOS.

YA FRIEDMAN DECÍA QUE NO HAY PEOR FORMA DE GASTAR

QUE EL GASTO ESTATAL. PORQUE HAY CUATRO MANERAS DE

GASTAR DINERO.

GASTAR EL DINERO PROPIO EN UNO MISMO; GASTAR EL

DINERO PROPIO EN TERCEROS; GASTAR EL DINERO AJENO EN

UNO; O GASTAR EL DINERO AJENO EN TERCEROS. Y COMO

UNO NO CONOCE LAS PREFERENCIAS AJENAS, NI ES

RESPONSABLE DEL DINERO AJENO, PORQUE NO SABE CUÁNTO

COSTÓ CONSEGUIRLO; LA PEOR FORMA DE GASTAR DINERO

ES GASTAR EL DINERO DE OTROS, EN OTROS……QUE ES

PRECISAMENTE EL GASTO DEL ESTADO…

HAY ALGO QUE TIENE QUE QUEDAR CLARO DE UNA VEZ Y

PARA SIEMPRE: NO HAY NADA, PERO NADA, MÁS

EMPOBRECEDOR PARA EL COMÚN DE LOS ARGENTINOS QUE

EL DÉFICIT FISCAL.

Y NO HAY NADA, PERO NADA, QUE ENRIQUEZCA MÁS A LOS

POLÍTICOS QUE EL DÉFICIT FISCAL.

ESTE ES EL TRISTE PAPEL QUE EL GASTO PÚBLICO JUEGA EN

EL MODELO DE LA CASTA.

LA POLÍTICA HA ADORNADO ESTE MODELO CON BUENAS

INTENCIONES Y MARCOS TEÓRICOS RIMBOMBANTES. POR

AÑOS LOS HEMOS ESCUCHADO HABLAR DE LA JUSTICIA

SOCIAL, QUE NO SÓLO NO ES JUSTA, SINO QUE ES

EXTREMADAMENTE VIOLENTA.

PORQUE LA JUSTICIA SOCIAL IMPLICA SACARLE A UNOS PARA

DARLE A OTROS; BASADA EN UN PRINCIPIO INCONSISTENTE

QUE DICE QUE DONDE HAY UNA NECESIDAD NACE UN

DERECHO.

PERO EL PROBLEMA, ESTIMADOS, ES QUE LAS NECESIDADES

SON INFINITAS Y LOS RECURSOS SON FINITOS.

POR ESO, CUANDO EL POLÍTICO PIDE MÁS, Y MÁS, Y MÁS

GASTO, PARA REPARTIR PLATA QUE NO HAY, EN REALIDAD LO

QUE ESTÁ HACIENDO ES ESTAFANDO AL PUEBLO ARGENTINO.

ESTÁ JUGANDO CON EL FUTURO DE TODOS PARA ANOTARSE

UN PAR DE PUNTITOS POLÍTICOS CON ALGÚN DISCURSO

BIENPENSANTE EN EL CAMINO.

PORQUE EL POLÍTICO SABE PERFECTAMENTE QUE CUANDO

AUMENTA EL GASTO PÚBLICO LE ESTÁ PONIENDO PLATA EN

UN BOLSILLO A LA GENTE, PARA SACARLE EL DOBLE POR EL

OTRO.

POR ESTO VETAMOS EL PROYECTO DE AUMENTO DEL GASTO

PÚBLICO QUE SANCIONÓ ESTE CONGRESO; Y POR ESO

VETAREMOS TODOS LOS PROYECTOS QUE ATENTEN CONTRA

EL EQUILIBRIO FISCAL.

PORQUE NO VAMOS A SER CÓMPLICES DE ESTAFAR AL

PUEBLO ARGENTINO PARA ADOPTAR UNA MEDIDA POPULISTA.

EL ÚNICO CONTEXTO EN EL QUE ACEPTAREMOS DISCUTIR EL

AUMENTO DE UN GASTO ES CUANDO EL PEDIDO VENGA CON

UNA EXPRESA EXPLICACIÓN DE QUÉ PARTIDA HAY QUE

REDUCIR PARA CUBRIRLO…

ESTO, QUE DEBERÍA SER UNA VERDAD DE PEROGRULLO,

PARECE UN SACRILEGIO DICHO EN ESTA CASA, LUGAR DE

DONDE HAN SALIDO LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS

POPULISTAS QUE HAN ARRUINADO ESTE PAÍS.

LO PARADOGICO ES QUE SIEMPRE SALEN CON ENORME

APOYO. PORQUE ES UNA REGLA TÁCITA DE LA POLÍTICA

ARGENTINA, QUE CUANTO MÁS VOTOS TIENE UN PROYECTO

EN EL CONGRESO, PEOR ES PARA LA SOCIEDAD.

ASI LO HAN VUELTO A DEMOTRAR EN ESTA CASA EN LAS

ÚLTIMAS SEMANAS…..

PORQUE ELLOS TIENEN ALGO MUY CLARO, QUE PESA MÁS

QUE CUALQUIER PERJUICIO QUE LE PUEDAN INFRINGIR A LA

SOCIEDAD…

SABEN QUE SI SE TERMINA EL DÉFICIT, A MUCHOS SE LES

TERMINA EL NEGOCIO….

4. HISTORIA PRESUPUESTARIA ARGENTINA

LAMENTABLEMENTE ESTA COMPULSIÓN POR EL GASTO QUE

TIENEN LOS POLÍTICOS HA SIDO UNA CONSTANTE DURANTE

EL ÚLTIMO SIGLO ARGENTINO…

DESDE 1901 HASTA LA FECHA HUBO 22 CRISIS ECONÓMICAS

EN LA ARGENTINA. 20 DE ESAS 22 SE CARACTERIZARON POR

UN DÉFICIT FISCAL O ALTO, O DIRECTAMENTE

EXTRAVAGANTE…..

PAUSA//

DETENGÁMONOS A RECORDAR CÓMO ERA EL CUADRO FISCAL

PREVIO A LAS CRISIS QUE RECORDAMOS CON MÁS

ANGUSTIA…

EN LA PREVIA AL RODRIGAZO EL DÉFICIT FISCAL ERA DE 14

PUNTOS DEL PBI. ACERCÁNDONOS A LA CRISIS DEL 81 Y 82,

11 PUNTOS.

ANTES DE QUE SE DESENCADENARA LA HIPERINFLACIÓN DEL

89, EL ESTADO NACIONAL CARGABA CON 8 PUNTOS DE

DÉFICIT. Y DETRÁS DE UNO DE NUESTROS ÚLTIMOS

TRAUMAS NACIONALES, LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD

DEL 2001 Y 2002, TENÍAMOS TAMBIÉN UN DÉFICIT DE 7

PUNTOS DEL PBI.

EN ESTE RECORRIDO SE VE UN CLARO PATRÓN, ADEMÁS DE

LA PERSISTENCIA DE LOS POLÍTICOS POR GASTAR LA PLATA

QUE NO TENEMOS; CADA VEZ EL PAÍS TIENE UNA MENOR

TOLERANCIA A LA DISTORSIÓN FISCAL. CADA VEZ LAS CRISIS

ESTALLAN CON MENOS DÉFICIT.

Y SE PREGUNTARÁN, ¿POR QUÉ OCURRE ESTO?

OCURRE PORQUE HABIENDO ABUSADO DE TODOS LOS

MECANISMOS DE FINANCIACION DEL DEFICIT QUE EXISTEN,

TANTO LOS ARGENTINOS COMO LOS MERCADOS CADA VEZ

NOS DAN MENOS CRÉDITO.

ESTO QUIERE DECIR QUE CUANDO ABORDAMOS EL CUADRO

DE SITUACIÓN HEREDADO, NO ESTAMOS HABLANDO

ÚNICAMENTE DEL MASSAZO DEL 2023, SINO DEL EFECTO

ACUMULADO DE UN SIGLO ENTERO DE CRISIS RECURRENTES.

TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE SI NO LO SOLUCIONAMOS

AHORA….SI NO DAMOS ESTA PELEA DE UNA VEZ Y PARA

SIEMPRE, LA SOLUCIÓN SERÁ CADA VEZ MÁS CUESTA

ARRIBA, Y PRONTO SE CONVERTIRÁ EN UNA TAREA

IMPOSIBLE…

BUENO, EN POLÍTICA, EN ECONOMÍA Y EN LA VIDA MISMA,

UNO NO ELIGE CON QUÉ CARTAS JUGAR. UNO JUEGA CON

LAS QUE LE TOCAN.

LOS TONTOS IGNORAN LA REALIDAD. LOS NECIOS LA

NIEGAN. LOS QUE APUESTAN AL ÉXITO, LA ACEPTAN.

Y LA MANO QUE NOS TOCÓ A NOSOTROS NO FUE, NI MÁS NI

MENOS, QUE LA PEOR HERENCIA DE LA HISTORIA

DEMOCRÁTICA, TANTO EN MATERIA FISCAL COMO EN

MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA VIDA SOCIAL ARGENTINA.

HEREDAMOS UN DÉFICIT CONSOLIDADO DE 15 PUNTOS DEL

PBI, DE LOS CUALES 5 PUNTOS PERTENECÍAN AL TESORO Y 10

AL BANCO CENTRAL. MÁS QUE EN CUALQUIERA DE ESTAS

CRISIS QUE ACABO DE MENCIONAR. PERO ALGUNOS QUE

DICEN SER ECONOMISTAS, QUE VIVEN DE OLVIDARSE COSAS

A PROPÓSITO, SALEN TODOS LOS DÍAS EN TELEVISIÓN

HACIENDO DE CUENTA QUE VIVÍAMOS EN SUIZA…

PARA PONERLO EN NÚMEROS PALPABLES: AJUSTAR EL

DÉFICIT DE QUINCE PUNTOS DEL PBI IMPLICÓ QUE

HICIÉRAMOS UN RECORTE DEL GASTO DE ALREDEDOR DE

NOVENTA MIL MILLONES DE DÓLARES. QUE NO ES OTRA

COSA QUE DECIR QUE LE ESTAMOS DEVOLVIENDO A LOS

ARGENTINOS ESOS 90 MIL MILLONES DE DÓLARES….

O SEA: NO EXAGERAMOS CUANDO DECIMOS QUE HEMOS

HECHO EL AJUSTE MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE LA

HUMANIDAD.

POR ESO NO ME DEJA DE LLAMAR LA ATENCIÓN QUE

DIRIGENTES DE TODOS LOS COLORES Y BANDERAS NOS

ACUSEN TAN SEGUIDO DE NO TENER GESTIÓN……

A ELLOS YO LES DIGO: ¿SABEN QUÉ? GESTIONAR NO ES

DESIGNAR MILES DE FUNCIONARIOS EN TODOS LOS

RINCONES DEL ESTADO, CUANDO LA MITAD DE ESAS ÁREAS

NO DEBERÍA EXISTIR.

GESTIONAR NO ES QUE UN DIRECTOR NACIONAL FIRME UNA

RESOLUCIÓN PARA GASTAR MILLONES DE PESOS EN

SERVICIOS QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDE PROVEER MEJOR

Y MÁS BARATO.

GESTIONAR NO ES HACER RUTAS QUE NO CONDUCEN A

NINGÚN LADO; NI VIVIENDAS HACINADAS QUE NADIE

QUIERE.

GESTIONAR NO ES SABER USAR BIEN EL GDE, COMO DECÍA

EL EX CANDIDATO MASSA.

GESTIONAR ES HABER EVITADO LA HIPERINFLACION QUE NOS

DEJARON EN PUERTA; Y HABERLA BAJADO AL 4% MENSUAL.

GESTIONAR ES SANEAR EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL Y

DESACTIVAR LA BOMBA DE DEUDA QUE HEREDAMOS.

GESTIONAR ES REDUCIR EL GASTO PÚBLICO DE LA MANERA

QUE LO HICIMOS, EN EL TIEMPO RÉCORD QUE LO HICIMOS.

GESTIONAR ES HABER APROBADO LA REFORMA LEGISLATIVA

MÁS AMBICIOSA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS CON 37

DIPUTADOS Y 6 SENADORES.

GESTIONAR ES ECHAR LOS 31 MIL ÑOQUIS QUE HEMOS

ECHADO EN ESTOS PRIMEROS NUEVE MESES.

GESTIONAR ES APROBAR LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL, UNA

BANDERA DE AQUELLOS QUE HABLAN DE TRANSPARENCIA

PERO QUE POCO HAN HECHO POR ELLA.

GESTIONAR ES ELIMINAR LOS INTERMEDIARIOS QUE

LUCRABAN CON LA POBREZA, QUE INVENTÓ LA MINISTRA

STANLEY.

GESTIONAR ES HABER ELIMINADO LOS PIQUETES Y LLEVAR

MÁS DE CUATRO MESES SIN CORTES DE CALLE EN EL AMBA. O

HABER REDUCIDO EL 75% DE LOS HOMICIDIOS EN ROSARIO.

GESTIONAR ES REMOVER LAS INFINITAS REGULACIONES QUE

HAY EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA, PARA

FACILITARLE LA VIDA A LOS QUE EMPRENDEN Y TRABAJAN.

GESTIONAR ES RECUPERAR LA CONFIANZA DEL SECTOR

PRIVADO Y QUE INVIERTAN MÁS DE 50.000 MILLONES DE

DÓLARES, COMO HAN ANUNCIADO.

EN DEFINITIVA: GESTIONAR NO ES “ADMINISTRAR EL

ESTADO”. GESTIONAR ES ACHICAR AL ESTADO, PARA

ENGRANDECER A LA SOCIEDAD.

ESTAMOS RESOLVIENDO EN 1 AÑO EL DESASTRE QUE

NUESTROS PREDECESORES, POR ACCIÓN U OMISIÓN,

GENERARON DURANTE MÁS DE 20 AÑOS.

ASÍ QUE CUANDO LOS RESPONSABLES DEL FRACASO NOS

ACUSAN DE NO TENER GESTIÓN, LO LLEVAMOS EN EL PECHO

CON ORGULLO

5. LA METODOLOGÍA

SIN EMBARGO, EL GIGANTE DESAFÍO PERSISTE… Y AHORA

TENEMOS QUE HACER VALER EL TITÁNICO ESFUERZO HECHOPOR TODOS LOS ARGENTINOS, Y DARLE SOSTENIBILIDAD

PARA EL FUTURO.

POR ESO, HEMOS DECIDIDO QUE PARTE DE NUESTRO LEGADO

SEA CAMBIAR PARA SIEMPRE LA METODOLOGÍA A TRAVÉS DE

LA CUAL SE ELABORA EL PRESUPUESTO.

EL DÉFICIT SIEMPRE FUE CONSECUENCIA DE PENSAR

PRIMERO CUÁNTO GASTAR, Y DESPUÉS VER CÓMO

CONSEGUIRLO. NOSOTROS VAMOS A HACERLO AL REVÉS,

PENSANDO PRIMERO CUÁNTO TENEMOS QUE AHORRAR, PARA

DESPUÉS VER CUÁNTO PODEMOS GASTAR.

POR ESO ESTAMOS PROPONIENDO UNA REGLA FISCAL

INQUEBRANTABLE. PARA ESTE PRESUPUESTO Y PARA TODOS

LOS PRESUPUESTOS QUE VENGAN DE ACÁ EN ADELANTE.

LOS INVITO A VOLVER POR UN MINUTO A DESPEJAR LA “X”

CONMIGO PARA ENTENDER DE QUÉ SE TRATA.

LA PRIMERA PREMISA DE LA QUE PARTIMOS ES QUE EL

SUPERÁVIT PRIMARIO TIENE QUE EQUIVALER O EXCEDER

OBLIGATORIAMENTE AL MONTO DE LOS INTERESES DE DEUDA

A PAGAR.

DE MODO QUE, SI EL SUPERÁVIT PRIMARIO ES EL RESULTADO

DE NETEAR LOS INGRESOS CON LOS GASTOS CORRIENTES Y

DE CAPITAL, EL GASTO PRIMARIO TENDRÁ QUE SER IGUAL O

MENOR A LOS INGRESOS MENOS EL SUPERÁVIT PRIMARIO.

ES DECIR, EL NIVEL DE GASTO A EROGAR ESTARÁ

CONDICIONADO POR EL NIVEL DE SUPERÁVIT PRIMARIO A

CONSEGUIR, QUE A SU VEZ ESTARÁ CONDICIONADO POR EL

MONTO DE LA DEUDA A PAGAR.

AHORA, DETENGÁMONOS UN SEGUNDO EN EL GASTO.

EL GASTO CORRIENTE ESTÁ COMPUESTO DE LA SUMA DEL

GASTO AUTOMÁTICO, ILEGALMENTE INDEXADO POR LEY; Y EL

GASTO DISCRECIONAL.

EL GASTO AUTOMÁTICO ES EL COMPONENTE DE GASTO QUE

ESTÁ INDEXADO A LA INFLACIÓN Y OTRAS VARIABLES. EL

GASTO DISCRECIONAL NO ESTÁ INDEXADO, O SEA QUE NO

IMPORTA LA INFLACIÓN QUE HAYA, SIGUE SIENDO EL MISMO.

BAJO ESTE NUEVO ESQUEMA QUE ESTAMOS PROPONIENDO,

SI LOS INGRESOS SON MAYORES A LOS ESTIMADOS, EL

GASTO AUTOMÁTICO PODRÍA AUMENTAR EN IGUAL MEDIDA,

PERO EL GASTO DISCRECIONAL SE MANTENDRÁ IGUAL.

POR LO CUAL SI EL AUMENTO EN LA RECAUDACIÓN ES

TRANSITORIO EL ESTADO PODRÁ AHORRAR, LO CUAL

IMPLICARÁ LA DESTRUCCIÓN DE PESOS, Y POR ENDE LA

REVALORIZACIÓN DEL PESO O LA CANCELACIÓN DE DEUDA.

Y SI EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES SOSTENIDO, Y EN

CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS ES

ESTRUCTURAL, EL ESTADO VA A PODER DEVOLVERLE A LA

SOCIEDAD ESE AHORRO EN REDUCCION DE IMPUESTOS, TAL

COMO NOS HEMOS COMPROMETIDO.

POR OTRO LADO, SI LA ECONOMÍA NO CRECE Y LOS

INGRESOS SON MENORES A LOS ESTIMADOS, CAERÁ

TAMBIÉN EL GASTO AUTOMÁTICO Y REDUCIREMOS EL GASTO

DISCRECIONAL EN LA MISMA PROPORCIÓN.

CON LO CUAL, ESTA VEZ, SERÁ EL SECTOR PÚBLICO Y NO EL

PRIVADO EL QUE ABSORBERÁ EVENTUALES RECESIONES.

EN RESUMEN, NUESTRA METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA VA

A LOGRAR 3 OBJETIVOS INÉDITOS.

1. VA A GARANTIZAR EL EQUILIBRIO FISCAL, TERMINANDO

CON EL CASTIGO DE LA DEUDA Y LA EMISIÓN.

2. VA A OBLIGAR AL ESTADO A HACERSE CARGO Y

ABSORBER EL COSTO DE EVENTUALES RECESIONES.

3. Y PARA LOS PERÍODOS DE ABUNDANCIA COMO SERÁN

LOS AÑOS QUE VIENEN, VA A OBLIGAR A DEVOLVER EL

EXCESO DE RECAUDACIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE

LA BAJA DE IMPUESTOS…

ESTO QUIERE DECIR QUE, DE MANTENERSE ESTA

METODOLOGIA DE ACÁ EN ADELANTE; NO SÓLO PODREMOS

IR REDUCIENDO IMPUESTOS, SINO TAMBIÉN EL TAMAÑO DEL

ESTADO, QUE ES LA VERDADERA PRESIÓN IMPOSITIVA.

6. ROL DEL ESTADO

PERO PARA QUE ESTO SEA POSIBLE, EN LA ARGENTINA NOS

DEBEMOS UN DEBATE HONESTO ACERCA DE QUÉ SE TIENE

QUE OCUPAR, Y DE QUÉ NO, EL ESTADO NACIONAL….

NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A PENSAR AL ESTADO

NACIONAL COMO UNA NIÑERA, QUE SE TIENE QUE HACER

CARGO DE TODO, DESDE DARLE DE COMER HASTA

ENTRETENER A CADA ARGENTINO.

PERO CUANDO UN ESTADO SE ARROGA TAREAS QUE NO LE

COMPETEN, TERMINA POR INCUMPLIR LAS

RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES QUE SÍ LE

CORRESPONDEN.

ASÍ LLEGAMOS A UN ESTADO QUE EN EL AFÁN DE CUMPLIR

TODOS LOS SUPUESTOS DESEOS DE SUS CIUDADANOS, NOS

TERMINÓ LEGANDO 50% DE POBREZA, EL RETORNO DEL

ANALFABETISMO, TASAS DE CRIMINALIDAD SIDERALES, UN

ENTRAMADO ENERGÉTICO QUE NO SOPORTA 4 DÍAS DE

CALOR SEGUIDOS, FUERZAS ARMADAS ABANDONADAS Y SIN

CAPACIDAD DE RESPUESTA; UNA JUSTICIA TRÁGICAMENTE

LENTA, Y HOSPITALES PÚBLICOS SIN INSUMOS QUE NO

PUEDEN CURAR A NADIE.

MIENTRAS TANTO, SE DILAPIDARON MILES DE MILLONES DE

PESOS EN RECITALES A LOS QUE IBAN 300 PERSONAS,

MEDIOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LOS MILITANTES, RUTAS

QUE NO CONDUCÍAN A NINGUN LADO; Y SE PASABAN EL DÍA

PROMULGANDO LEYES QUE OSCILAN ENTRE RIDÍCULAS,

INÚTILES Y NOCIVAS…

COMO DIJO CICERÓN, EL GRAN LEGISLADOR ROMANO,

“CUANTO MÁS SE ACERCA EL COLAPSO DE UN IMPERIO, MÁS

ESTÚPIDAS SON SUS LEYES” Y VAYA QUE ARGENTINA HA

COLAPSADO…..

Y LO PEOR DE TODO, NOS DEJÓ UN SISTEMA EN EL QUE EL

70% DEL GASTO PÚBLICO SE VA EN GASTO SOCIAL DE

DISTINTO TIPO.

ESTO QUE DURANTE AÑOS HA SIDO ACLAMADO COMO UN

ÉXITO POR TODO EL ARCO POLÍTICO, NO INDICA OTRA COSA

MÁS QUE UNA TRAGEDIA HUMANITARIA, PORQUE SIGNIFICA

QUE MÁS DE 20 MILLONES DE ARGENTINOS NO SE PUEDEN

SOSTENER POR SUS PROPIOS MEDIOS SI NO ES CON LA

AYUDA DEL ESTADO.

SI ALGUIEN CREE QUE ESTO ES ALGO DESEABLE DÉJENME

DECIRLES QUE ESTÁN EQUIVOCADOS.

¿LES PARECE QUE ESTO ES AJENO A QUE EL ESTADO REALICE

TAN POBREMENTE SUS TAREAS ESENCIALES?

POR ESO ES HORA DE VOLVER A LAS BASES… Y BARAJAR DE

NUEVO ALGUNAS DEFINICIONES.

LO FUNDAMENTAL QUE TIENE QUE HACER UN ESTADO

NACIONAL ES ASEGURAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Y EL IMPERIO DE LA LEY. PUNTO.

CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE A TRAVÉS

DEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS

SUB-NACIONALES.

PARA SER MAS CLARO, LO DESGLOSO EN PARTES:

¿QUÉ ES ESTABILIDAD MACROECONÓMICA? QUE NO HAYA

DÉFICIT FISCAL Y COMERCIAL, Y QUE HAYA ESTABILIDAD

MONETARIA Y CAMBIARIA. Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO

HAYA INFLACIÓN.

Y QUE AL NO HABER INFLACIÓN HAYA ACCESO AL CRÉDITO

PRIVADO. Y QUE EN CONSECUENCIA LAS PERSONAS, LAS

FAMILIAS, Y LAS EMPRESAS, PUEDAN RECUPERAR EL CÁLCULO

ECONÓMICO, LA CAPACIDAD DE PROYECTAR Y, EN

DEFINITIVA, RECUPEREN EL FUTURO MISMO.

¿QUÉ ES EL IMPERIO DE LA LEY? SEGURIDAD, PARA

PROTEGER A LOS CIUDADANOS DE POSIBLES ATAQUES DE

OTROS CIUDADANOS A SU VIDA, Y SU PROPIEDAD. JUSTICIA,

PARA DIRIMIR IMPARCIALMENTE EN LOS CONFLICTOS ENTRE

CIUDADANOS, Y CASTIGAR A QUIENES INFRINGEN LA LEY.

Y DEFENSA, PARA PROTEGERNOS DE POSIBLES CONFLICTOS

CON OTROS PAÍSES, O AMENAZAS EXTERNAS.

REPITO: CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE A

TRAVÉS DEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOS

GOBIERNOS SUB-NACIONALES.

7. EL FUTURO

BUENO, ASÍ COMO EL DÉFICIT ES EL CORAZÓN DEL

PROBLEMA, LA REDUCCIÓN DEL GASTO PARA LOGRAR

SUPERÁVIT VA A ESTAR EN EL CENTRO DE LA SOLUCIÓN.

¿POR QUÉ? PORQUE ES EL ÚNICO CAMINO PARA DEVOLVERLE

A LOS ARGENTINOS EL FRUTO DE SU TRABAJO, QUE HOY EL

ESTADO LE ROBA CON IMPUESTOS.

DICEN LAS SAGRADAS ESCRITURAS QUE EN EL ANTIGUO

EGIPTO, LOS JUDÍOS ERAN OBLIGADOS A DAR UN QUINTO

DEL FRUTO DE SU LABRANZA AL FARAÓN, Y QUE LOS CUATRO

QUINTOS RESTANTES LO PODÍAN DISPONER COMO

QUISIERAN.

IMAGÍNENSE LO MAL QUE ESTÁN LAS COSAS, PARA QUE

INCLUSO LOS ESCLAVOS DE AYER HAYAN PAGADO MENOS

IMPUESTOS QUE LOS HOMBRES LIBRES DE HOY…..

EL SUPERÁVIT VA A HACER QUE LA DEUDA SEA SOSTENIBLE.

LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA VA A BAJAR EL RIESGO

PAÍS, Y ABARATAR EL COSTO FINANCIERO, CONTRIBUYENDO

AL AUMENTO DE LA INVERSIÓN Y EL AHORRO; Y EN

CONSECUENCIA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL SALARIO

REAL.

A SU VEZ IMPLICARÁ MENOR PRESIÓN FISCAL FUTURA SOBRE

LOS CONTRIBUYENTES, LO QUE SIGNIFICARÁ MAYOR

INCENTIVO PARA INVERTIR.

EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA, Y AÚN MÁS DESDE LA

EXISTENCIA DE INTERNET, EL CAPITAL SE HA VUELTO

NÓMADE.

HOY CUALQUIER PERSONA PUEDE ABRIRSE UNA CUENTA EN

ESTADOS UNIDOS, O EN PARAGUAY, SIN MOVERSE DE SU

CASA, Y LO HACEN BUSCANDO MEJORES CONDICIONES

FISCALES QUE LAS QUE OFRECEMOS NOSOTROS.

POR ESO ES IMPERATIVO QUE ARGENTINA VUELVA A SER

ATRACTIVA PARA LOS ARGENTINOS.

TENEMOS QUE TERMINAR CON ESTA PULSIÓN POR EXPULSAR

EL CAPITAL DE NUESTROS COMPATRIOTAS CON IMPUESTOS

PROHIBITIVOS, QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES REDUCIR EL

FLUJO Y EL TAMAÑO DE NUESTRA ECONOMÍA, CASTIGANDO

AL PAÍS EN SU CONJUNTO, CON MÁS POBREZA Y MÁS

EXCLUSIÓN.

QUEREMOS QUE LAS EMPRESAS ARGENTINAS VUELVAN A SER

COMPETITIVAS PARA QUE PUEDAN CONTRATAR A MÁS

TRABAJADORES, PAGARLES MEJORES SUELDOS, Y ASÍ FRENAR

EL ÉXODO DE CAPITAL HUMANO QUE VIVIMOS HACE MÁS DE

20 AÑOS.

HAY QUE AMIGARNOS DE UNA VEZ CON LA IDEA DE QUE LO

MEJOR PARA UN TRABAJADOR ES UN EMPRESARIO QUE

INVIERTE.

PERO LA ÚNICA FORMA DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE

EMPRESAS ES SACÁNDOLES LA MANO DEL BOLSILLO, Y

LIBERÁNDOLOS DEL INFIERNO DE REGULACIONES, PERMISOS,

Y COSTOS ALTÍSIMOS QUE TIENE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN

ESTE PAÍS.

PARA LLEGAR A ESE PUNTO NOS HEMOS PROPUESTO EL PLAN

DE REFORMAS ESTRUCTURALES MÁS AMBICIOSO DE TODA LA

HISTORIA ARGENTINA.

EL CUAL INICIÓ CON EL DECRETO 70/23, SIGUIENDO CON LA

APROBACIÓN DE LA LEY BASES SANCIONADA POR ESTE

CONGRESO, Y CONTINUA CON TODAS LAS DESREGULACIONES

QUE ANUNCIAMOS A DIARIO, SUMADO A LOS PROYECTOS DE

LEY QUE SEGUIREMOS ENVIANDO A ESTE CONGRESO.

GRACIAS A ESTA MEGA-REFORMA DEL ESTADO QUE HEMOS

EMPRENDIDO, ESTAMOS ALCANZANDO NIVELES DE LIBERTAD

ECONÓMICA SIMILARES A LOS DE ALEMANIA, FRANCIA O

ITALIA.

EN MENOS DE UN AÑO DE GESTIÓN, CON VIENTO Y MAREA EN

CONTRA…..

Y VAMOS EN RUMBO FIRME Y DECIDIDO A SER EL PAÍS MÁS

LIBRE DEL MUNDO.

8. LA POLÍTICA + CIERRE

SIN EMBARGO, INCLUSO SI TODO SALIERA COMO

PENSAMOS…….ESTA GUERRA QUE LLEVAMOS ADELANTE

CONTRA EL GASTO PÚBLICO Y EL COSTO ARGENTINO, SE

PELEA EN TODAS LAS DIMENSIONES DEL ESTADO, TAMBIÉN

LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES.

POR ESO, A LOS GOBERNADORES LES DIGO: CUMPLIR EL

COMPROMISO DE BAJAR EL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO A

25 PUNTOS DEL PBI REQUIERE QUE LAS PROVINCIAS EN SU

CONJUNTO, HAGAN UN AJUSTE ADICIONAL DE 60.000

MILLONES DE DÓLARES.

NOSOTROS YA HEMOS CUMPLIDO NUESTRA PARTE DEL

ACUERDO. AHORA FALTAN USTEDES.

LOS ARGENTINOS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS SABEN

PERFECTAMENTE BIEN, QUE POR CADA PESO QUE DEJEN DE

GASTAR LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS, SE LO PODRÁN

DEVOLVER EN BAJAS DE INGRESOS BRUTOS U OTRAS TASAS.

SI CUMPLEN CON ESTE MANDATO POPULAR, LOS ARGENTINOS

DE BIEN ESTARÁN AGRADECIDOS.

Y HAY ALGO QUE ESTOY SEGURO QUE LOS ARGENTINOS NO

LES VAN A PERMITIR… Y ES QUE CUANDO EL ESTADO

NACIONAL ELIMINE O BAJE UN IMPUESTO, USTEDES QUIERAN

OCUPAR ESE ESPACIO SUBIENDO LOS SUYOS……

NO VA A CAMINAR. LOS ARGENTINOS SON UN PUEBLO

REBELDE Y CANSADO DE LAS AVIVADAS DE LOS POLÍTICOS.

ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIA

ARGENTINA. NO LO SUBESTIMEN.

POR ÚLTIMO, QUIERO HABLARLE A LOS INTEGRANTES DE

ESTE CONGRESO: ES UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIA

DE NUESTRO PAÍS…

NO APARECEN SEGUIDO MOMENTOS DONDE SE PUEDE

CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA. SI FUERA FÁCIL NO

ESTARÍAMOS HOY EN DONDE ESTAMOS.

POR ESO TENEMOS LA OPORTUNIDAD – MÁS QUE LA

OPORTUNIDAD, LA OBLIGACIÓN – DE APROVECHAR ESTE

MOMENTO. PORQUE RECUERDEN, CUANTO MÁS NOS

SUMERGIMOS EN EL FONDO DEL MAR, MÁS HAY QUE NADAR

PARA SALIR A FLOTE.

PERO EL ÚNICO CAMINO HACIA ARRIBA ES TERMINAR CON EL

DÉFICIT FISCAL, BAJAR EL GASTO PÚBLICO, ELIMINAR

IMPUESTOS Y CONFIAR EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE

LOS ARGENTINOS.

SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A VIVIR EN UN PAÍS

CON ESTABILIDAD ECONÓMICA, DONDE PLANIFICAR UN

PROYECTO DE VIDA, FORMAR UNA FAMILIA, O EMPRENDER

PARA TENER UN NEGOCIO RENTABLE, VA A VOLVER A SER UNA

REALIDAD.

SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, ENCABEZAREMOS LOS

RANKINGS DE LIBERTAD ECONÓMICA DEL MUNDO.

SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, TENDREMOS UN PAÍS DONDE

EL ESTADO VA A VOLVER A SER UN SIRVIENTE DE SUS

CIUDADANOS, Y NO YA SU AMO Y SEÑOR, COMO DECÍA

MILTON FRIEDMAN.

SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A REVERTIR EL SIGLO

DE HUMILLACIÓN AL QUE SE CONDENÓ INJUSTAMENTE A LA

SOCIEDAD ARGENTINA.

POR ESO, INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA

PRESENTE HORA POLÍTICA NACIONAL LES OFRECE DOS

OPCIONES…

O HACEMOS EXACTAMENTE LO CONTRARIO A LO QUE

VENIMOS HACIENDO HACE MÁS DE 100 AÑOS Y NOS

DEJAMOS DE HUNDIR.

O SEGUIMOS HACIENDO LO MISMO, DEJAMOS TODO COMO

ESTÁ, Y MANTENEMOS ESTE SISTEMA PUTREFACTO QUE

EMPOBRECE TODOS LOS DÍAS A LOS ARGENTINOS.

ESOS SON LOS 2 CAMINOS. SEPAN USTEDES, MIEMBROS DE

ESTE HONORABLE CONGRESO, QUE LA DECISIÓN DE QUÉ

LADO DE LA HISTORIA QUIEREN PERMANECER ES SUYA.

LUEGO SERÁ LA CIUDADANÍA QUIEN LOS COLOQUE EN LA

AVENIDA DE LOS JUSTOS, O EN LA ESQUINA DE LOS

MEZQUINOS QUE APOSTARON CONTRA EL PAÍS Y SU GENTE.

CONFÍO EN QUE ESTE HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DEBATIRÁ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL CON LA

RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD QUE NUESTRA SITUACIÓN

ACTUAL REQUIERE.

QUE DIOS BENDIGA A LOS ARGENTINOS,

Y QUE LAS FUERZAS DEL CIELO NOS ACOMPAÑEN.

MUCHAS GRACIAS