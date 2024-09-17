Parlamentarias Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial – NCN 49 minuto leer Comentarios desactivados en Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial – NCN 0 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en Reddit Compartir en Pinterest Compartir en Linkedin Compartir en Tumblr Recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el domingo 15 de septiembre a las 21.00 horas Discurso Textual completo del Presidente Milei sin interpretaciones editorial INTEGRANTES DEL GOBIERNO NACIONAL.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DELHONORABLE CONGRESO NACIONAL.DIPUTADOS, SENADORES, Y DIRIGENTES, TANTO DE LALIBERTAD AVANZA, COMO DEL RESTO DEL ARCO POLÍTICOQUE HOY ME ACOMPAÑAN;Y A TODOS LOS ARGENTINOS QUE ESTÁN MIRANDO DESDESUS CASAS.BUENAS NOCHES……1. POR QUÉ ESTOY AQUÍMUCHOS SE PREGUNTAN POR QUÉ ESTOY AQUÍ ESTA NOCHE,SI EN GENERAL, QUIEN SUELE PRESENTAR EL PRESUPUESTONACIONAL QUE EL PODER EJECUTIVO LE PROPONE ALCONGRESO, ES EL MINISTRO DE ECONOMÍA…DECIDÍ HACERLO PERSONALMENTE POR 2 RAZONES:PRIMERO, PORQUE SOY ECONOMISTA. EL PRIMER PRESIDENTEECONOMISTA DE LA HISTORIA, PARA SER MÁS PRECISO. YCOMO SOY ECONOMISTA, PROBABLEMENTE PORDEFORMACIÓN PROFESIONAL, PARA MÍ EL DESTINO DE UNPUEBLO SE JUEGA EN LAS DEFINICIONES ECONÓMICAS QUETOMA.PORQUE SOLO SOBRE LA BASE DE UNA ECONOMÍA SANA LASPERSONAS PUEDEN EJERCER VERDADERAMENTE SULIBERTAD…..BUENO: LA PRIMERA Y PRIMORDIAL DE ESAS DEFINICIONES,ES ACERCA DE QUÉ SE TIENE QUE OCUPAR EL ESTADO, YCÓMO VA A USAR EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. ESO,NI MÁS NI MENOS, ES EL PRESUPUESTO NACIONAL.RECORDEMOS QUE, EN ALGÚN SENTIDO, LA DEMOCRACIAMODERNA COMO LA CONOCEMOS HOY, ES HIJA DE UNAREVOLUCIÓN QUE SE GESTÓ BAJO EL PRINCIPIO DE QUE NOPUEDE HABER TRIBUTACIÓN SIN REPRESENTACIÓN. LA TAREAPRINCIPAL DE ESTA CASA, PARA LO QUE FUE PENSADA, ESESTABLECER UN PRESUPUESTO NACIONAL PARA DEFINIR QUÉHACE EL ESTADO CON EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES LA SEGUNDA RAZÓN, POR LA CUAL ME ESTOY PRESENTANDOHOY AQUÍ, ES PORQUE VENGO A PROPONER UN PROYECTO DEPRESUPUESTO DIAMETRALMENTE DISTINTO A LO QUE NOSTIENEN ACOSTUMBRADOS.NO SÓLO DISTINTO, SINO EL MÁS RADICALMENTE DISTINTODE ESTE SIGLO……Y HE APRENDIDO DE PRIMERA MANO QUE AMÁS PROFUNDO EL CAMBIO, MAYOR TIENE QUE SER ELESFUERZO EMPEÑADO PARA PELEAR POR ÉL.POR ESO ESTAMOS AQUÍ HOY; PORQUE EL PRESUPUESTONACIONAL NO ES SÓLO UNA LEY MÁS; ES LA LEY DE LEYES.ES LA HOJA DE RUTA BAJO LA CUAL ORDENAREMOS LASPRIORIDADES DE NUESTRA GESTIÓN EN LA PRESENTE HORANACIONAL…… 2. POR QUÉ DÉFICIT CEROLA PIEDRA BASAL DE ESTE PRESUPUESTO ES LA PRIMERAVERDAD DE LA MACROECONOMÍA, UNA VERDAD QUEDURANTE MUCHOS AÑOS HA SIDO RELEGADA EN ARGENTINA:EL DÉFICIT CERO.LO PRIMERO QUE HAY QUE ENTENDER ES QUE CUANDO LOSGOBIERNOS QUIEREN GASTAR, Y GASTAR COMPULSIVAMENTE,Y NO LES DA EL MARGEN PARA SEGUIR SUBIENDOIMPUESTOS, COMO OCURRE EN ARGENTINA, LA ÚNICA FORMADE PAGAR LA CUENTA ES PIDIENDO PLATA PRESTADA OIMPRIMIENDOLA EN EL BANCO CENTRAL.DICHO DE OTRO MODO: EL DÉFICIT SÓLO SE CUBRE CONDEUDA, CON MÁS IMPUESTOS, O CON EMISIÓN.EN ARGENTINA MÁS IMPUESTOS NO PUEDE HABER. ES ELPAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE IMPUESTOS DEL MUNDO, Y SIA ESO LE SUMAMOS QUE EL 50% DE LA ACTIVIDADECONÓMICA ES INFORMAL; LA PRESIÓN IMPOSITIVA ENARGENTINA RONDA EL 60%.UN VERDADERO DISPARATE PARA UN PAÍS QUE NECESITADESESPERADAMENTE ACUMULAR CAPITAL.UNA VEZ DESCARTADA LA POSIBILIDAD DE SUBIRIMPUESTOS, LA OTRA FORMA DE SOLVENTAR EL DEFICIT ESCON DEUDA: ES DECIR, CARGÁNDOLE A LAS GENERACIONESFUTURAS, EL DESPILFARRO DE HOY.QUE NO ES OTRA COSA QUE ENTREGAR EN EL ALTAR DELPOPULISMO LA VIDA DE NUESTROS JÓVENES.PERO ARGENTINA, PRODUCTO DE SER EL MAYORDEFAULTEADOR SERIAL DEL MUNDO, NO TIENE ACCESO ALCRÉDITO, LO QUE INHABILITA CUALQUIER TIPO DEENDEUDAMIENTO AÚN SI FUERA DESEABLE, QUE NO LO ES.Y CUANDO ESA ALTERNATIVA SE AGOTA, EL DÉFICIT SE PAGAIMPRIMIENDO PESOS, QUE ES ROBARLE A TODOS LOSARGENTINOS MEDIANTE EL SEÑOREAJE.PARA QUE TOMEN DIMENSIÓN DE LA ESTAFA QUE HEMOSVIVIDO, LA POLÍTICA LE HA ROBADO A LOS ARGENTINOSCERCA DE 25 MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO ENSEÑOREAJE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.Y DIGO ROBADO, NO COMO EUFEMISMO, SINO EN SENTIDOLITERAL. PORQUE CUANTOS MÁS SE EMITE, CADA PESO QUEUN ARGENTINO TIENE EN SU BOLSILLO VALE MENOS. CON ELDOLOROSO AGREGADO DE QUE LA INFLACIÓN, QUE ESCONSECUENCIA DIRECTA DE LA EMISIÓN MONETARIA,GOLPEA ENTRE 25 Y 30 VECES MÁS A LOS QUE MENOSTIENEN.PARA PONER EN PERSPECTIVA NUESTRO PASADORECIENTE…… EN ARGENTINA LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CERRÓUN AÑO FISCAL CON SUPERÁVIT FUE HACE 14 AÑOS, Y SELOGRÓ SOLO POR ESTAR EN DEFAULT.DESDE EL 2014 EN ADELANTE, LOS GOBIERNOS PERDIERONTODO TIPO DE PUDOR Y YA DIRECTAMENTE VIENENPRESENTANDO PRESUPUESTOS CON DÉFICIT FISCAL.AL PRINCIPIO ERA “PAN PARA HOY, HAMBRE PARAMAÑANA”……HOY, EN 2024, SIN CAPACIDAD DE TOMARDEUDA, CON UNA PRESIÓN IMPOSITIVA DESCONTROLADA, YCON UNA INFLACIÓN INTERANUAL ARRIBA DEL 200%, EL PANSE TERMINÓ, Y TODOS LOS ARGENTINOS ESTAMOSSUFRIENDO LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS DEL CHAMANISMOECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS…… ESTO SIN EMBARGO, NO ES UNA NOVEDAD.EN LA ARGENTINA TUVIMOS DÉFICIT FISCAL 113 DE LOSÚLTIMOS 123 AÑOS. Y ESOS DIEZ AÑOS QUE NO TUVIMOSDÉFICIT, FUE PORQUE YA HABÍA SALTADO TODO POR LOSAIRES Y ESTÁBAMOS EN DEFAULT.QUIERE DECIR QUE PRÁCTICAMENTE EL 100% DE NUESTRAHISTORIA MODERNA LOS GOBIERNOS INCUMPLIERON ESTAVERDAD BÁSICA DE LA ECONOMÍA, Y LE PASARON LAFACTURA AL COMÚN DE LOS ARGENTINOS UNA Y OTRA VEZ.TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE ESTE SERÁ EL PRIMER AÑO DESUPERÁVIT FISCAL SIN ENTRAR EN DEFAULT DE TODA LAHISTORIA ARGENTINA. VAYA SI NO HAY GESTIÓN….. NO ES CASUALIDAD, POR ESO, QUE SEAMOS EL MÁXIMODEFAULTEADOR DE LA HISTORIA MODERNA, SI HEMOS VIVIDOUN SIGLO TOMANDO DEUDA QUE NO PODEMOS PAGAR.NO ES CASUALIDAD QUE HAYAMOS TENIDO UNA INFLACIÓNPROMEDIO SUPERIOR AL 50% INTERANUAL DURANTE ELÚLTIMO SIGLO, HABIENDO TERMINADO EL AÑO 2023 CON LAINFLACIÓN INTERANUAL MÁS ALTA DEL MUNDO, POR ENCIMADE VENEZUELA Y EL LÍBANO.NO ES CASUALIDAD, TAMPOCO, QUE EN LOS ÚLTIMOS 120AÑOS, HAYAMOS PASADO DE TENER EL PBI PER CÁPITA MÁSALTO DEL MUNDO, A SER UN PAÍS DONDE EL 60% DE LAPOBLACIÓN ES POBRE.EL HUEVO DE LA SERPIENTE DE TODOS LOS PROBLEMASECONÓMICOS ARGENTINOS, DE TODOS, QUE ES EL DEFICITFISCAL, ES LA ÚNICA CONSTANTE A LO LARGO DE NUESTRAHISTORIA.PORQUE LA DEUDA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA EMISIÓNMONETARIA ES PRODUCTO DEL DÉFICIT. LA INFLACIÓN ESPRODUCTO DEL DÉFICIT. LA DESTRUCCIÓN DEL CAPITAL ESPRODUCTO DEL DÉFICIT. Y LA POBREZA MISMA ES PRODUCTODEL DÉFICIT. 3. POR QUÉ LA POLÍTICA NECESITA DEL DÉFICITSE PREGUNTARÁN, ENTONCES, A QUIÉN LE PUEDE SERVIRSEMEJANTE MODELO…BUENO ¿SABEN CUAL ES LA MADRE DEL DÉFICIT? ¿LA RAZÓNPOR LA CUAL HAY DÉFICIT?LA COMPULSIÓN INAGOTABLE DE LOS POLÍTICOS POR ELGASTO PÚBLICO, QUE NO CONOCE RESTRICCIÓNPRESUPUESTARIA ALGUNA…..PORQUE ES SÓLO GASTANDO PLATA QUE NO ES SUYA QUEPUEDEN HACER NEGOCIOS PARA ELLOS, SUS CLIENTES Y SUSAMIGOS.YA FRIEDMAN DECÍA QUE NO HAY PEOR FORMA DE GASTARQUE EL GASTO ESTATAL. PORQUE HAY CUATRO MANERAS DEGASTAR DINERO.GASTAR EL DINERO PROPIO EN UNO MISMO; GASTAR ELDINERO PROPIO EN TERCEROS; GASTAR EL DINERO AJENO ENUNO; O GASTAR EL DINERO AJENO EN TERCEROS. Y COMOUNO NO CONOCE LAS PREFERENCIAS AJENAS, NI ESRESPONSABLE DEL DINERO AJENO, PORQUE NO SABE CUÁNTOCOSTÓ CONSEGUIRLO; LA PEOR FORMA DE GASTAR DINEROES GASTAR EL DINERO DE OTROS, EN OTROS……QUE ESPRECISAMENTE EL GASTO DEL ESTADO… HAY ALGO QUE TIENE QUE QUEDAR CLARO DE UNA VEZ YPARA SIEMPRE: NO HAY NADA, PERO NADA, MÁSEMPOBRECEDOR PARA EL COMÚN DE LOS ARGENTINOS QUEEL DÉFICIT FISCAL.Y NO HAY NADA, PERO NADA, QUE ENRIQUEZCA MÁS A LOSPOLÍTICOS QUE EL DÉFICIT FISCAL.ESTE ES EL TRISTE PAPEL QUE EL GASTO PÚBLICO JUEGA ENEL MODELO DE LA CASTA.LA POLÍTICA HA ADORNADO ESTE MODELO CON BUENASINTENCIONES Y MARCOS TEÓRICOS RIMBOMBANTES. PORAÑOS LOS HEMOS ESCUCHADO HABLAR DE LA JUSTICIASOCIAL, QUE NO SÓLO NO ES JUSTA, SINO QUE ESEXTREMADAMENTE VIOLENTA.PORQUE LA JUSTICIA SOCIAL IMPLICA SACARLE A UNOS PARADARLE A OTROS; BASADA EN UN PRINCIPIO INCONSISTENTEQUE DICE QUE DONDE HAY UNA NECESIDAD NACE UNDERECHO.PERO EL PROBLEMA, ESTIMADOS, ES QUE LAS NECESIDADESSON INFINITAS Y LOS RECURSOS SON FINITOS.POR ESO, CUANDO EL POLÍTICO PIDE MÁS, Y MÁS, Y MÁSGASTO, PARA REPARTIR PLATA QUE NO HAY, EN REALIDAD LOQUE ESTÁ HACIENDO ES ESTAFANDO AL PUEBLO ARGENTINO.ESTÁ JUGANDO CON EL FUTURO DE TODOS PARA ANOTARSEUN PAR DE PUNTITOS POLÍTICOS CON ALGÚN DISCURSOBIENPENSANTE EN EL CAMINO.PORQUE EL POLÍTICO SABE PERFECTAMENTE QUE CUANDOAUMENTA EL GASTO PÚBLICO LE ESTÁ PONIENDO PLATA ENUN BOLSILLO A LA GENTE, PARA SACARLE EL DOBLE POR ELOTRO.POR ESTO VETAMOS EL PROYECTO DE AUMENTO DEL GASTOPÚBLICO QUE SANCIONÓ ESTE CONGRESO; Y POR ESOVETAREMOS TODOS LOS PROYECTOS QUE ATENTEN CONTRAEL EQUILIBRIO FISCAL.PORQUE NO VAMOS A SER CÓMPLICES DE ESTAFAR ALPUEBLO ARGENTINO PARA ADOPTAR UNA MEDIDA POPULISTA.EL ÚNICO CONTEXTO EN EL QUE ACEPTAREMOS DISCUTIR ELAUMENTO DE UN GASTO ES CUANDO EL PEDIDO VENGA CONUNA EXPRESA EXPLICACIÓN DE QUÉ PARTIDA HAY QUEREDUCIR PARA CUBRIRLO…ESTO, QUE DEBERÍA SER UNA VERDAD DE PEROGRULLO,PARECE UN SACRILEGIO DICHO EN ESTA CASA, LUGAR DEDONDE HAN SALIDO LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDASPOPULISTAS QUE HAN ARRUINADO ESTE PAÍS.LO PARADOGICO ES QUE SIEMPRE SALEN CON ENORMEAPOYO. PORQUE ES UNA REGLA TÁCITA DE LA POLÍTICAARGENTINA, QUE CUANTO MÁS VOTOS TIENE UN PROYECTOEN EL CONGRESO, PEOR ES PARA LA SOCIEDAD.ASI LO HAN VUELTO A DEMOTRAR EN ESTA CASA EN LASÚLTIMAS SEMANAS…..PORQUE ELLOS TIENEN ALGO MUY CLARO, QUE PESA MÁSQUE CUALQUIER PERJUICIO QUE LE PUEDAN INFRINGIR A LASOCIEDAD…SABEN QUE SI SE TERMINA EL DÉFICIT, A MUCHOS SE LESTERMINA EL NEGOCIO…. 4. HISTORIA PRESUPUESTARIA ARGENTINALAMENTABLEMENTE ESTA COMPULSIÓN POR EL GASTO QUETIENEN LOS POLÍTICOS HA SIDO UNA CONSTANTE DURANTEEL ÚLTIMO SIGLO ARGENTINO…DESDE 1901 HASTA LA FECHA HUBO 22 CRISIS ECONÓMICASEN LA ARGENTINA. 20 DE ESAS 22 SE CARACTERIZARON PORUN DÉFICIT FISCAL O ALTO, O DIRECTAMENTEEXTRAVAGANTE…..PAUSA//DETENGÁMONOS A RECORDAR CÓMO ERA EL CUADRO FISCALPREVIO A LAS CRISIS QUE RECORDAMOS CON MÁSANGUSTIA…EN LA PREVIA AL RODRIGAZO EL DÉFICIT FISCAL ERA DE 14PUNTOS DEL PBI. ACERCÁNDONOS A LA CRISIS DEL 81 Y 82,11 PUNTOS.ANTES DE QUE SE DESENCADENARA LA HIPERINFLACIÓN DEL89, EL ESTADO NACIONAL CARGABA CON 8 PUNTOS DEDÉFICIT. Y DETRÁS DE UNO DE NUESTROS ÚLTIMOSTRAUMAS NACIONALES, LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDADDEL 2001 Y 2002, TENÍAMOS TAMBIÉN UN DÉFICIT DE 7PUNTOS DEL PBI.EN ESTE RECORRIDO SE VE UN CLARO PATRÓN, ADEMÁS DELA PERSISTENCIA DE LOS POLÍTICOS POR GASTAR LA PLATAQUE NO TENEMOS; CADA VEZ EL PAÍS TIENE UNA MENORTOLERANCIA A LA DISTORSIÓN FISCAL. CADA VEZ LAS CRISISESTALLAN CON MENOS DÉFICIT.Y SE PREGUNTARÁN, ¿POR QUÉ OCURRE ESTO?OCURRE PORQUE HABIENDO ABUSADO DE TODOS LOSMECANISMOS DE FINANCIACION DEL DEFICIT QUE EXISTEN,TANTO LOS ARGENTINOS COMO LOS MERCADOS CADA VEZNOS DAN MENOS CRÉDITO.ESTO QUIERE DECIR QUE CUANDO ABORDAMOS EL CUADRODE SITUACIÓN HEREDADO, NO ESTAMOS HABLANDOÚNICAMENTE DEL MASSAZO DEL 2023, SINO DEL EFECTOACUMULADO DE UN SIGLO ENTERO DE CRISIS RECURRENTES.TAMBIÉN QUIERE DECIR QUE SI NO LO SOLUCIONAMOSAHORA….SI NO DAMOS ESTA PELEA DE UNA VEZ Y PARASIEMPRE, LA SOLUCIÓN SERÁ CADA VEZ MÁS CUESTAARRIBA, Y PRONTO SE CONVERTIRÁ EN UNA TAREAIMPOSIBLE… BUENO, EN POLÍTICA, EN ECONOMÍA Y EN LA VIDA MISMA,UNO NO ELIGE CON QUÉ CARTAS JUGAR. UNO JUEGA CONLAS QUE LE TOCAN.LOS TONTOS IGNORAN LA REALIDAD. LOS NECIOS LANIEGAN. LOS QUE APUESTAN AL ÉXITO, LA ACEPTAN.Y LA MANO QUE NOS TOCÓ A NOSOTROS NO FUE, NI MÁS NIMENOS, QUE LA PEOR HERENCIA DE LA HISTORIADEMOCRÁTICA, TANTO EN MATERIA FISCAL COMO ENMÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA VIDA SOCIAL ARGENTINA.HEREDAMOS UN DÉFICIT CONSOLIDADO DE 15 PUNTOS DELPBI, DE LOS CUALES 5 PUNTOS PERTENECÍAN AL TESORO Y 10AL BANCO CENTRAL. MÁS QUE EN CUALQUIERA DE ESTASCRISIS QUE ACABO DE MENCIONAR. PERO ALGUNOS QUEDICEN SER ECONOMISTAS, QUE VIVEN DE OLVIDARSE COSASA PROPÓSITO, SALEN TODOS LOS DÍAS EN TELEVISIÓNHACIENDO DE CUENTA QUE VIVÍAMOS EN SUIZA…PARA PONERLO EN NÚMEROS PALPABLES: AJUSTAR ELDÉFICIT DE QUINCE PUNTOS DEL PBI IMPLICÓ QUEHICIÉRAMOS UN RECORTE DEL GASTO DE ALREDEDOR DENOVENTA MIL MILLONES DE DÓLARES. QUE NO ES OTRACOSA QUE DECIR QUE LE ESTAMOS DEVOLVIENDO A LOSARGENTINOS ESOS 90 MIL MILLONES DE DÓLARES….O SEA: NO EXAGERAMOS CUANDO DECIMOS QUE HEMOSHECHO EL AJUSTE MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE LAHUMANIDAD.POR ESO NO ME DEJA DE LLAMAR LA ATENCIÓN QUEDIRIGENTES DE TODOS LOS COLORES Y BANDERAS NOSACUSEN TAN SEGUIDO DE NO TENER GESTIÓN……A ELLOS YO LES DIGO: ¿SABEN QUÉ? GESTIONAR NO ESDESIGNAR MILES DE FUNCIONARIOS EN TODOS LOSRINCONES DEL ESTADO, CUANDO LA MITAD DE ESAS ÁREASNO DEBERÍA EXISTIR.GESTIONAR NO ES QUE UN DIRECTOR NACIONAL FIRME UNARESOLUCIÓN PARA GASTAR MILLONES DE PESOS ENSERVICIOS QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDE PROVEER MEJORY MÁS BARATO.GESTIONAR NO ES HACER RUTAS QUE NO CONDUCEN ANINGÚN LADO; NI VIVIENDAS HACINADAS QUE NADIEQUIERE.GESTIONAR NO ES SABER USAR BIEN EL GDE, COMO DECÍAEL EX CANDIDATO MASSA.GESTIONAR ES HABER EVITADO LA HIPERINFLACION QUE NOSDEJARON EN PUERTA; Y HABERLA BAJADO AL 4% MENSUAL.GESTIONAR ES SANEAR EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL YDESACTIVAR LA BOMBA DE DEUDA QUE HEREDAMOS.GESTIONAR ES REDUCIR EL GASTO PÚBLICO DE LA MANERAQUE LO HICIMOS, EN EL TIEMPO RÉCORD QUE LO HICIMOS.GESTIONAR ES HABER APROBADO LA REFORMA LEGISLATIVAMÁS AMBICIOSA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS CON 37DIPUTADOS Y 6 SENADORES.GESTIONAR ES ECHAR LOS 31 MIL ÑOQUIS QUE HEMOSECHADO EN ESTOS PRIMEROS NUEVE MESES.GESTIONAR ES APROBAR LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL, UNABANDERA DE AQUELLOS QUE HABLAN DE TRANSPARENCIAPERO QUE POCO HAN HECHO POR ELLA.GESTIONAR ES ELIMINAR LOS INTERMEDIARIOS QUELUCRABAN CON LA POBREZA, QUE INVENTÓ LA MINISTRASTANLEY.GESTIONAR ES HABER ELIMINADO LOS PIQUETES Y LLEVARMÁS DE CUATRO MESES SIN CORTES DE CALLE EN EL AMBA. OHABER REDUCIDO EL 75% DE LOS HOMICIDIOS EN ROSARIO.GESTIONAR ES REMOVER LAS INFINITAS REGULACIONES QUEHAY EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA, PARAFACILITARLE LA VIDA A LOS QUE EMPRENDEN Y TRABAJAN.GESTIONAR ES RECUPERAR LA CONFIANZA DEL SECTORPRIVADO Y QUE INVIERTAN MÁS DE 50.000 MILLONES DEDÓLARES, COMO HAN ANUNCIADO.EN DEFINITIVA: GESTIONAR NO ES “ADMINISTRAR ELESTADO”. GESTIONAR ES ACHICAR AL ESTADO, PARAENGRANDECER A LA SOCIEDAD.ESTAMOS RESOLVIENDO EN 1 AÑO EL DESASTRE QUENUESTROS PREDECESORES, POR ACCIÓN U OMISIÓN,GENERARON DURANTE MÁS DE 20 AÑOS.ASÍ QUE CUANDO LOS RESPONSABLES DEL FRACASO NOSACUSAN DE NO TENER GESTIÓN, LO LLEVAMOS EN EL PECHOCON ORGULLO 5. LA METODOLOGÍASIN EMBARGO, EL GIGANTE DESAFÍO PERSISTE… Y AHORATENEMOS QUE HACER VALER EL TITÁNICO ESFUERZO HECHOPOR TODOS LOS ARGENTINOS, Y DARLE SOSTENIBILIDADPARA EL FUTURO.POR ESO, HEMOS DECIDIDO QUE PARTE DE NUESTRO LEGADOSEA CAMBIAR PARA SIEMPRE LA METODOLOGÍA A TRAVÉS DELA CUAL SE ELABORA EL PRESUPUESTO.EL DÉFICIT SIEMPRE FUE CONSECUENCIA DE PENSARPRIMERO CUÁNTO GASTAR, Y DESPUÉS VER CÓMOCONSEGUIRLO. NOSOTROS VAMOS A HACERLO AL REVÉS,PENSANDO PRIMERO CUÁNTO TENEMOS QUE AHORRAR, PARADESPUÉS VER CUÁNTO PODEMOS GASTAR.POR ESO ESTAMOS PROPONIENDO UNA REGLA FISCALINQUEBRANTABLE. PARA ESTE PRESUPUESTO Y PARA TODOSLOS PRESUPUESTOS QUE VENGAN DE ACÁ EN ADELANTE. LOS INVITO A VOLVER POR UN MINUTO A DESPEJAR LA “X”CONMIGO PARA ENTENDER DE QUÉ SE TRATA.LA PRIMERA PREMISA DE LA QUE PARTIMOS ES QUE ELSUPERÁVIT PRIMARIO TIENE QUE EQUIVALER O EXCEDEROBLIGATORIAMENTE AL MONTO DE LOS INTERESES DE DEUDAA PAGAR.DE MODO QUE, SI EL SUPERÁVIT PRIMARIO ES EL RESULTADODE NETEAR LOS INGRESOS CON LOS GASTOS CORRIENTES YDE CAPITAL, EL GASTO PRIMARIO TENDRÁ QUE SER IGUAL OMENOR A LOS INGRESOS MENOS EL SUPERÁVIT PRIMARIO.ES DECIR, EL NIVEL DE GASTO A EROGAR ESTARÁCONDICIONADO POR EL NIVEL DE SUPERÁVIT PRIMARIO ACONSEGUIR, QUE A SU VEZ ESTARÁ CONDICIONADO POR ELMONTO DE LA DEUDA A PAGAR.AHORA, DETENGÁMONOS UN SEGUNDO EN EL GASTO.EL GASTO CORRIENTE ESTÁ COMPUESTO DE LA SUMA DELGASTO AUTOMÁTICO, ILEGALMENTE INDEXADO POR LEY; Y ELGASTO DISCRECIONAL.EL GASTO AUTOMÁTICO ES EL COMPONENTE DE GASTO QUEESTÁ INDEXADO A LA INFLACIÓN Y OTRAS VARIABLES. ELGASTO DISCRECIONAL NO ESTÁ INDEXADO, O SEA QUE NOIMPORTA LA INFLACIÓN QUE HAYA, SIGUE SIENDO EL MISMO.BAJO ESTE NUEVO ESQUEMA QUE ESTAMOS PROPONIENDO,SI LOS INGRESOS SON MAYORES A LOS ESTIMADOS, ELGASTO AUTOMÁTICO PODRÍA AUMENTAR EN IGUAL MEDIDA,PERO EL GASTO DISCRECIONAL SE MANTENDRÁ IGUAL.POR LO CUAL SI EL AUMENTO EN LA RECAUDACIÓN ESTRANSITORIO EL ESTADO PODRÁ AHORRAR, LO CUALIMPLICARÁ LA DESTRUCCIÓN DE PESOS, Y POR ENDE LAREVALORIZACIÓN DEL PESO O LA CANCELACIÓN DE DEUDA.Y SI EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES SOSTENIDO, Y ENCONSECUENCIA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS ESESTRUCTURAL, EL ESTADO VA A PODER DEVOLVERLE A LASOCIEDAD ESE AHORRO EN REDUCCION DE IMPUESTOS, TALCOMO NOS HEMOS COMPROMETIDO.POR OTRO LADO, SI LA ECONOMÍA NO CRECE Y LOSINGRESOS SON MENORES A LOS ESTIMADOS, CAERÁTAMBIÉN EL GASTO AUTOMÁTICO Y REDUCIREMOS EL GASTODISCRECIONAL EN LA MISMA PROPORCIÓN.CON LO CUAL, ESTA VEZ, SERÁ EL SECTOR PÚBLICO Y NO ELPRIVADO EL QUE ABSORBERÁ EVENTUALES RECESIONES.EN RESUMEN, NUESTRA METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA VAA LOGRAR 3 OBJETIVOS INÉDITOS.1. VA A GARANTIZAR EL EQUILIBRIO FISCAL, TERMINANDOCON EL CASTIGO DE LA DEUDA Y LA EMISIÓN.2. VA A OBLIGAR AL ESTADO A HACERSE CARGO YABSORBER EL COSTO DE EVENTUALES RECESIONES.3. Y PARA LOS PERÍODOS DE ABUNDANCIA COMO SERÁNLOS AÑOS QUE VIENEN, VA A OBLIGAR A DEVOLVER ELEXCESO DE RECAUDACIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DELA BAJA DE IMPUESTOS…ESTO QUIERE DECIR QUE, DE MANTENERSE ESTAMETODOLOGIA DE ACÁ EN ADELANTE; NO SÓLO PODREMOSIR REDUCIENDO IMPUESTOS, SINO TAMBIÉN EL TAMAÑO DELESTADO, QUE ES LA VERDADERA PRESIÓN IMPOSITIVA. 6. ROL DEL ESTADOPERO PARA QUE ESTO SEA POSIBLE, EN LA ARGENTINA NOSDEBEMOS UN DEBATE HONESTO ACERCA DE QUÉ SE TIENEQUE OCUPAR, Y DE QUÉ NO, EL ESTADO NACIONAL….NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A PENSAR AL ESTADONACIONAL COMO UNA NIÑERA, QUE SE TIENE QUE HACERCARGO DE TODO, DESDE DARLE DE COMER HASTAENTRETENER A CADA ARGENTINO.PERO CUANDO UN ESTADO SE ARROGA TAREAS QUE NO LECOMPETEN, TERMINA POR INCUMPLIR LASRESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES QUE SÍ LECORRESPONDEN.ASÍ LLEGAMOS A UN ESTADO QUE EN EL AFÁN DE CUMPLIRTODOS LOS SUPUESTOS DESEOS DE SUS CIUDADANOS, NOSTERMINÓ LEGANDO 50% DE POBREZA, EL RETORNO DELANALFABETISMO, TASAS DE CRIMINALIDAD SIDERALES, UNENTRAMADO ENERGÉTICO QUE NO SOPORTA 4 DÍAS DECALOR SEGUIDOS, FUERZAS ARMADAS ABANDONADAS Y SINCAPACIDAD DE RESPUESTA; UNA JUSTICIA TRÁGICAMENTELENTA, Y HOSPITALES PÚBLICOS SIN INSUMOS QUE NOPUEDEN CURAR A NADIE.MIENTRAS TANTO, SE DILAPIDARON MILES DE MILLONES DEPESOS EN RECITALES A LOS QUE IBAN 300 PERSONAS,MEDIOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LOS MILITANTES, RUTASQUE NO CONDUCÍAN A NINGUN LADO; Y SE PASABAN EL DÍAPROMULGANDO LEYES QUE OSCILAN ENTRE RIDÍCULAS,INÚTILES Y NOCIVAS…COMO DIJO CICERÓN, EL GRAN LEGISLADOR ROMANO,“CUANTO MÁS SE ACERCA EL COLAPSO DE UN IMPERIO, MÁSESTÚPIDAS SON SUS LEYES” Y VAYA QUE ARGENTINA HACOLAPSADO…..Y LO PEOR DE TODO, NOS DEJÓ UN SISTEMA EN EL QUE EL70% DEL GASTO PÚBLICO SE VA EN GASTO SOCIAL DEDISTINTO TIPO.ESTO QUE DURANTE AÑOS HA SIDO ACLAMADO COMO UNÉXITO POR TODO EL ARCO POLÍTICO, NO INDICA OTRA COSAMÁS QUE UNA TRAGEDIA HUMANITARIA, PORQUE SIGNIFICAQUE MÁS DE 20 MILLONES DE ARGENTINOS NO SE PUEDENSOSTENER POR SUS PROPIOS MEDIOS SI NO ES CON LAAYUDA DEL ESTADO.SI ALGUIEN CREE QUE ESTO ES ALGO DESEABLE DÉJENMEDECIRLES QUE ESTÁN EQUIVOCADOS.¿LES PARECE QUE ESTO ES AJENO A QUE EL ESTADO REALICETAN POBREMENTE SUS TAREAS ESENCIALES?POR ESO ES HORA DE VOLVER A LAS BASES… Y BARAJAR DENUEVO ALGUNAS DEFINICIONES.LO FUNDAMENTAL QUE TIENE QUE HACER UN ESTADONACIONAL ES ASEGURAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICAY EL IMPERIO DE LA LEY. PUNTO.CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE A TRAVÉSDEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOSSUB-NACIONALES.PARA SER MAS CLARO, LO DESGLOSO EN PARTES:¿QUÉ ES ESTABILIDAD MACROECONÓMICA? QUE NO HAYADÉFICIT FISCAL Y COMERCIAL, Y QUE HAYA ESTABILIDADMONETARIA Y CAMBIARIA. Y QUE, EN CONSECUENCIA, NOHAYA INFLACIÓN.Y QUE AL NO HABER INFLACIÓN HAYA ACCESO AL CRÉDITOPRIVADO. Y QUE EN CONSECUENCIA LAS PERSONAS, LASFAMILIAS, Y LAS EMPRESAS, PUEDAN RECUPERAR EL CÁLCULOECONÓMICO, LA CAPACIDAD DE PROYECTAR Y, ENDEFINITIVA, RECUPEREN EL FUTURO MISMO.¿QUÉ ES EL IMPERIO DE LA LEY? SEGURIDAD, PARAPROTEGER A LOS CIUDADANOS DE POSIBLES ATAQUES DEOTROS CIUDADANOS A SU VIDA, Y SU PROPIEDAD. JUSTICIA,PARA DIRIMIR IMPARCIALMENTE EN LOS CONFLICTOS ENTRECIUDADANOS, Y CASTIGAR A QUIENES INFRINGEN LA LEY.Y DEFENSA, PARA PROTEGERNOS DE POSIBLES CONFLICTOSCON OTROS PAÍSES, O AMENAZAS EXTERNAS.REPITO: CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PUEDE RESOLVERSE ATRAVÉS DEL MERCADO, O ES COMPETENCIA DE LOSGOBIERNOS SUB-NACIONALES. 7. EL FUTUROBUENO, ASÍ COMO EL DÉFICIT ES EL CORAZÓN DELPROBLEMA, LA REDUCCIÓN DEL GASTO PARA LOGRARSUPERÁVIT VA A ESTAR EN EL CENTRO DE LA SOLUCIÓN.¿POR QUÉ? PORQUE ES EL ÚNICO CAMINO PARA DEVOLVERLEA LOS ARGENTINOS EL FRUTO DE SU TRABAJO, QUE HOY ELESTADO LE ROBA CON IMPUESTOS.DICEN LAS SAGRADAS ESCRITURAS QUE EN EL ANTIGUOEGIPTO, LOS JUDÍOS ERAN OBLIGADOS A DAR UN QUINTODEL FRUTO DE SU LABRANZA AL FARAÓN, Y QUE LOS CUATROQUINTOS RESTANTES LO PODÍAN DISPONER COMOQUISIERAN.IMAGÍNENSE LO MAL QUE ESTÁN LAS COSAS, PARA QUEINCLUSO LOS ESCLAVOS DE AYER HAYAN PAGADO MENOSIMPUESTOS QUE LOS HOMBRES LIBRES DE HOY…..EL SUPERÁVIT VA A HACER QUE LA DEUDA SEA SOSTENIBLE.LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA VA A BAJAR EL RIESGOPAÍS, Y ABARATAR EL COSTO FINANCIERO, CONTRIBUYENDOAL AUMENTO DE LA INVERSIÓN Y EL AHORRO; Y ENCONSECUENCIA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL SALARIOREAL.A SU VEZ IMPLICARÁ MENOR PRESIÓN FISCAL FUTURA SOBRELOS CONTRIBUYENTES, LO QUE SIGNIFICARÁ MAYORINCENTIVO PARA INVERTIR.EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA, Y AÚN MÁS DESDE LAEXISTENCIA DE INTERNET, EL CAPITAL SE HA VUELTONÓMADE.HOY CUALQUIER PERSONA PUEDE ABRIRSE UNA CUENTA ENESTADOS UNIDOS, O EN PARAGUAY, SIN MOVERSE DE SUCASA, Y LO HACEN BUSCANDO MEJORES CONDICIONESFISCALES QUE LAS QUE OFRECEMOS NOSOTROS.POR ESO ES IMPERATIVO QUE ARGENTINA VUELVA A SERATRACTIVA PARA LOS ARGENTINOS.TENEMOS QUE TERMINAR CON ESTA PULSIÓN POR EXPULSAREL CAPITAL DE NUESTROS COMPATRIOTAS CON IMPUESTOSPROHIBITIVOS, QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES REDUCIR ELFLUJO Y EL TAMAÑO DE NUESTRA ECONOMÍA, CASTIGANDOAL PAÍS EN SU CONJUNTO, CON MÁS POBREZA Y MÁSEXCLUSIÓN.QUEREMOS QUE LAS EMPRESAS ARGENTINAS VUELVAN A SERCOMPETITIVAS PARA QUE PUEDAN CONTRATAR A MÁSTRABAJADORES, PAGARLES MEJORES SUELDOS, Y ASÍ FRENAREL ÉXODO DE CAPITAL HUMANO QUE VIVIMOS HACE MÁS DE20 AÑOS.HAY QUE AMIGARNOS DE UNA VEZ CON LA IDEA DE QUE LOMEJOR PARA UN TRABAJADOR ES UN EMPRESARIO QUEINVIERTE.PERO LA ÚNICA FORMA DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DEEMPRESAS ES SACÁNDOLES LA MANO DEL BOLSILLO, YLIBERÁNDOLOS DEL INFIERNO DE REGULACIONES, PERMISOS,Y COSTOS ALTÍSIMOS QUE TIENE LA ACTIVIDAD PRIVADA ENESTE PAÍS.PARA LLEGAR A ESE PUNTO NOS HEMOS PROPUESTO EL PLANDE REFORMAS ESTRUCTURALES MÁS AMBICIOSO DE TODA LAHISTORIA ARGENTINA.EL CUAL INICIÓ CON EL DECRETO 70/23, SIGUIENDO CON LAAPROBACIÓN DE LA LEY BASES SANCIONADA POR ESTECONGRESO, Y CONTINUA CON TODAS LAS DESREGULACIONESQUE ANUNCIAMOS A DIARIO, SUMADO A LOS PROYECTOS DELEY QUE SEGUIREMOS ENVIANDO A ESTE CONGRESO.GRACIAS A ESTA MEGA-REFORMA DEL ESTADO QUE HEMOSEMPRENDIDO, ESTAMOS ALCANZANDO NIVELES DE LIBERTADECONÓMICA SIMILARES A LOS DE ALEMANIA, FRANCIA OITALIA.EN MENOS DE UN AÑO DE GESTIÓN, CON VIENTO Y MAREA ENCONTRA…..Y VAMOS EN RUMBO FIRME Y DECIDIDO A SER EL PAÍS MÁSLIBRE DEL MUNDO. 8. LA POLÍTICA + CIERRESIN EMBARGO, INCLUSO SI TODO SALIERA COMOPENSAMOS…….ESTA GUERRA QUE LLEVAMOS ADELANTECONTRA EL GASTO PÚBLICO Y EL COSTO ARGENTINO, SEPELEA EN TODAS LAS DIMENSIONES DEL ESTADO, TAMBIÉNLAS JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES.POR ESO, A LOS GOBERNADORES LES DIGO: CUMPLIR ELCOMPROMISO DE BAJAR EL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO A25 PUNTOS DEL PBI REQUIERE QUE LAS PROVINCIAS EN SUCONJUNTO, HAGAN UN AJUSTE ADICIONAL DE 60.000MILLONES DE DÓLARES.NOSOTROS YA HEMOS CUMPLIDO NUESTRA PARTE DELACUERDO. AHORA FALTAN USTEDES.LOS ARGENTINOS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS SABENPERFECTAMENTE BIEN, QUE POR CADA PESO QUE DEJEN DEGASTAR LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS, SE LO PODRÁNDEVOLVER EN BAJAS DE INGRESOS BRUTOS U OTRAS TASAS.SI CUMPLEN CON ESTE MANDATO POPULAR, LOS ARGENTINOSDE BIEN ESTARÁN AGRADECIDOS.Y HAY ALGO QUE ESTOY SEGURO QUE LOS ARGENTINOS NOLES VAN A PERMITIR… Y ES QUE CUANDO EL ESTADONACIONAL ELIMINE O BAJE UN IMPUESTO, USTEDES QUIERANOCUPAR ESE ESPACIO SUBIENDO LOS SUYOS……NO VA A CAMINAR. LOS ARGENTINOS SON UN PUEBLOREBELDE Y CANSADO DE LAS AVIVADAS DE LOS POLÍTICOS.ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIAARGENTINA. NO LO SUBESTIMEN. POR ÚLTIMO, QUIERO HABLARLE A LOS INTEGRANTES DEESTE CONGRESO: ES UN MOMENTO BISAGRA EN LA HISTORIADE NUESTRO PAÍS…NO APARECEN SEGUIDO MOMENTOS DONDE SE PUEDECAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA. SI FUERA FÁCIL NOESTARÍAMOS HOY EN DONDE ESTAMOS.POR ESO TENEMOS LA OPORTUNIDAD – MÁS QUE LAOPORTUNIDAD, LA OBLIGACIÓN – DE APROVECHAR ESTEMOMENTO. PORQUE RECUERDEN, CUANTO MÁS NOSSUMERGIMOS EN EL FONDO DEL MAR, MÁS HAY QUE NADARPARA SALIR A FLOTE.PERO EL ÚNICO CAMINO HACIA ARRIBA ES TERMINAR CON ELDÉFICIT FISCAL, BAJAR EL GASTO PÚBLICO, ELIMINARIMPUESTOS Y CONFIAR EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DELOS ARGENTINOS.SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A VIVIR EN UN PAÍSCON ESTABILIDAD ECONÓMICA, DONDE PLANIFICAR UNPROYECTO DE VIDA, FORMAR UNA FAMILIA, O EMPRENDERPARA TENER UN NEGOCIO RENTABLE, VA A VOLVER A SER UNAREALIDAD.SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, ENCABEZAREMOS LOSRANKINGS DE LIBERTAD ECONÓMICA DEL MUNDO.SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, TENDREMOS UN PAÍS DONDEEL ESTADO VA A VOLVER A SER UN SIRVIENTE DE SUSCIUDADANOS, Y NO YA SU AMO Y SEÑOR, COMO DECÍAMILTON FRIEDMAN.SI HACEMOS LAS COSAS BIEN, VAMOS A REVERTIR EL SIGLODE HUMILLACIÓN AL QUE SE CONDENÓ INJUSTAMENTE A LASOCIEDAD ARGENTINA.POR ESO, INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LAPRESENTE HORA POLÍTICA NACIONAL LES OFRECE DOSOPCIONES…O HACEMOS EXACTAMENTE LO CONTRARIO A LO QUEVENIMOS HACIENDO HACE MÁS DE 100 AÑOS Y NOSDEJAMOS DE HUNDIR.O SEGUIMOS HACIENDO LO MISMO, DEJAMOS TODO COMOESTÁ, Y MANTENEMOS ESTE SISTEMA PUTREFACTO QUEEMPOBRECE TODOS LOS DÍAS A LOS ARGENTINOS.ESOS SON LOS 2 CAMINOS. SEPAN USTEDES, MIEMBROS DEESTE HONORABLE CONGRESO, QUE LA DECISIÓN DE QUÉLADO DE LA HISTORIA QUIEREN PERMANECER ES SUYA.LUEGO SERÁ LA CIUDADANÍA QUIEN LOS COLOQUE EN LAAVENIDA DE LOS JUSTOS, O EN LA ESQUINA DE LOSMEZQUINOS QUE APOSTARON CONTRA EL PAÍS Y SU GENTE.CONFÍO EN QUE ESTE HONORABLE CONGRESO NACIONALDEBATIRÁ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL CON LARESPONSABILIDAD Y SERIEDAD QUE NUESTRA SITUACIÓNACTUAL REQUIERE.QUE DIOS BENDIGA A LOS ARGENTINOS,Y QUE LAS FUERZAS DEL CIELO NOS ACOMPAÑEN.MUCHAS GRACIAS Link de la Fuente Comparte esto:Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Relacionado