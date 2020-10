Discusión por los votos y hasta un «Voto no Positivo» – NCN

La Sesión Ordinaria del Senado comenzó con un intercambio en el debate a causa del voto sobre el retiro o no de tres proyectos de ley presentados por los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la ley de Ministerio Público.

Las iniciativas proponen una serie de cambios entre los que figuran acortar la gestión del procurador fiscal y del defensor nacional a cinco o seis años, pero mantener la mayoría de dos tercios de los senadores presentes para su designación oficial.

La idea de abrir la Ley de Ministerio Público motivó que el Frente de Todos haya propuesto, a principio de esta semana, debatir la posibilidad de que tanto el jefe de los fiscales como el de los defensores pueda ser elegido por mayoría simple.

Para evitar esa maniobra, Lousteau y Crexell solicitaron formalmente retirar sus proyectos de ley.

Los Senadores oficialista rechazaron la moción de retirar los proyectos y se dispuso entonces la votación, que en principio sería a “mano alzada”, pero por intervención del Senador Martín Lousteau que pidió un “recuento de voto” argumentando que “al no estar todos presentes no se podía apreciar si había o no mayoría”.

Esto ameritó la intervención de la presidenta del Senado, Cristina Fernández, que explicó que no era necesario puesto “que el oficialismo tiene mayoría en el recinto y partiendo de la base que los Jefes de Bloques establecieron como votarían” se podía desprender que se decidiría por el rechazo al retiro de los Proyectos.

El debate no se dio por terminado y el intercambio incluso Senador Nacional por Formosa. Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien explicó a la vicepresidenta que lo que se solicitaba aplicaba a un sentido común puesto que al estar varios Senadores de forma virtual no se apreciaba con exactitud el resultado.

Un poco ofuscada Cristina Fernández propuso entonces votar de forma electrónica, lo que lejos de aclarar el asunto terminó complicando. Porque los Senadores debían votar “positivo” o “negativo” y pocos supieron que correspondía. En lo que pareció un juego de palabras rebuscado se explicó que votarían “de manera positiva aquellos que están de acuerdo en no retirar los Proyectos y de manera negativa quienes querían que se retiren”.

Al final el secretario debió tomarse un tiempo para preguntar uno a uno si realmente votaron lo que querían.

El broche de color lo puso el senador nacional Dalmacio Mera (FPV-PJ )que al momento de validar su voto manifestó “Tengo ganas de decirle que mi “voto es no negativo” (NR: en clara alusión a la frase utilizada por el entonces vicepresidente Julio Cobos en la famosa votación en la madrugada del 17 de julio de 2008 con la que desempataba la votación en el Senado sobre la Resolución 125) pero para no complicarlo más le diré que es afirmativo” lo que permitió distender la tensión y ocasionó la risa de todos, incluida la de CFK.

Lo cierto es que con 41 votos afirmativos y 27 negativos queda rechazado el retiro de los proyectos sobre modificaciones al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y del procurador de la Nación.