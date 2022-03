Dispar apoyo del movimiento obrero al acuerdo con el Fondo

Hay un acompañamiento general del movimiento obrero hacia el intento del gobierno de confirmar en el Congreso el acuerdo con el FMI. Si bien la CTA Autónoma, y otros grupos vinculados al oficialismo, marcharán el miércoles en repudio al pacto con la deuda, la central obrera de calle Azopardo viene apoyando y hasta deslizando un aval a la racionalización del gasto público promoviendo la extensión de la vida laboral «siempre que sea opcional» para, así, disminuir el déficit previsional.

El último sábado fue el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien se refirió a los «incentivos» que está diseñando el ministerio de Trabajo para seducir a hombres y mujeres que quieran hacer uso de la opción de trabajar hasta los 70 y 65 años, respectivamente, tal como autorizó la reforma previsional impulsada por el macrismo en diciembre de 2017. Desde entonces ha sido baja la adhesión y muchos empleados siguen cumpliendo sus labores en negro o bien facturando.

«En la medida que sea voluntaria y haya fondos para sostenerlo, me parece que no es una mala idea, habrá que debatir en los ámbitos correspondientes. No es una cuestión para negarla de ninguna forma, hay que contemplarla», expresó Rodríguez en declaraciones al programa Toma y Daca.

En la caliente primera reunión que este lunes tuvo lugar en Diputados del Plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, el diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) puso de manifiesto el apartado del programa con el Fondo en el que se plantea «la preparación de un estudio sostenibilidad y equidad regímenes especiales de pensiones y jubilaciones» como así también idear mecanismos para «incentivar» la prolongación de la vida laboral de las personas.

«Muchos trabajadores eligen seguir trabajando porque sino pasan a ser pobres o indigentes», sostuvo el legislador al referirse a los magros haberes jubilatorios y expresó su preocupación por la modificación de regímenes especiales como el de los docentes.

El último jueves había sido el titular de la UOM, Antonio Caló, quien se había reunido con el propio Alberto Fernández y le había manifestado el apoyo de la CGT al Ejecutivo en el entendimiento con el Fondo.

Por otra parte, Hugo «Cachorro» Godoy, titular de ATE y referente de la CTA Autónoma, consideró que el propio Gobierno va a salir perjudicado al oficializar el plan de facilidades extendidas con el Fondo dado que, «a partir de la profundización del ajuste», afectará a los sectores populares, los mismos “que le han dado sustento a las lucha de nuestro pueblo contra las políticas neoliberales en los cuatro años del gobierno de Macri, principal responsable de esta estafa junto con el FMI”.

Desde la CTA de los Trabajadores, el dirigente de ATE porteño, Daniel Catalano, vinculado al kirchnerismo, también fustigó el entendimiento por la deuda y enumeró los riesgos que generaría la ratificación del mismo.