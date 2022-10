Distinguieron a una organización de Derechos Humanos de Ucrania

El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania (CCL, por sus siglas en inglés), galardonado este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2022, es una organización de derechos humanos dirigida por la abogada ucraniana Oleksandra Matviichuk que fue fundada con el objetivo de promover la defensa de la democracia y la plena vigencia de los derechos en Ucrania.

Su labor, cuenta el Comité Nobel, «ha reforzado a la sociedad civil ucraniana y ha presionado a las autoridades para hacer de Ucrania una democracia completa».

Tras ser notificada del premio, Matviichuk escribió en sus redes sociales: «los ejércitos hablan ahora, porque antes las voces de los defensores de derechos humanos no fueron escuchadas en nuestra región», y pidió a la ONU y los estados miembros «reformar la paz y la seguridad internacionales para crear garantías para todos los países y sus ciudadanos».

Matviichuk pidió además la creación de un tribunal internacional para juzgar al presidente ruso Vladimir Putin.

«Es necesario crear un tribunal internacional y llevar ante la justicia a Putin, (al presidente bielorruso, Alexandr) Lukashenko y a otros criminales de guerra», declaró Oleksandra Matviichuk en Facebook.

La invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero empujó al CCL a centrarse en identificar y documentar los crímenes de guerra contra la población ucraniana y a jugar un rol pionero en responsabilizar a las partes de sus crímenes.

Three things which I want to say in accordance of receiving Nobel prize today. https://t.co/MKRjr6nESq pic.twitter.com/jUxZXnFXhL

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) October 7, 2022