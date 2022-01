diversión sin límites y lejos de las pantallas

“El diferencial de We Art con otros juguetes, es que permite la creación sin límites, se integra y se amolda a diferentes edades, y lo más importante para nosotras es que integra diferentes generaciones. Los niños pueden jugar con amigos, hermanos, padres y abuelos. Estamos muy contentas con el resultado, es una propuesta con muchos materiales, formas y colores”, comenta Estanislada Roca, socia fundadora de We Art.

Actualmente cuentan con ocho kits diferentes: Caja+600, Caja+300, Caja+100, Tarro Emociones, Caja Souvenir, Caja Deco Cumple, Bolsa Memotest y Cajas Pascuas / Halloween / Navidad. Cada presentación contiene diferentes elementos: limpiapipas, sorbetes, palitos, lentejuelas, ojitos, lanas, plumas, telas, glitter, entre otros, y lo acompaña un librito con ideas. Los valores van desde $650 a $4100, se venden a través de su canal e-commerce, también en librerías como Yenny-El Ateneo y Matilda, entre otras.

Cecilia Rizzi, socia fundadora de We Art explica “Comenzamos el proyecto con tres productos y la gran aceptación por parte de nuestros clientes nos impulsó a ir incorporando más propuestas. Así sucedió con el kit Emociones, partimos de una idea junto a nuestro equipo de diseño y a la Lic. en Psicología Paula Duran, logramos un juego didáctico, que invita a los chicos a reconocer y expresar sus emociones de una forma ivertida, manteniendo la esencia de We Art. ”Luego de un año atravesado por la pandemia We Art, pensó en un producto para poder explorar las emociones de los más chiquitos, así surgió el kit “Emociones”, donde los chicos pueden expresar alegría, enojo, miedo, tristeza y calma. Se proponen 3 actividades, atravesadas por cada emoción. Por ejemplo, si se está enojado, se puede crear un termómetro de enojo, si se está alegre se puede armar un frasco de alegría. “Nuestro objetivo era crear un kit, que invitara a jugar con nuestras emociones a través de la creatividad e imaginación. Tuvimos la suerte que el producto llegó a manos de pediatras, psicopedagogos, y profesionales que trabajan con niños, y no solo tuvimos una gran aceptación por parte de los profesionales, sino también de los chicos que volvían a las consultas y pedían ese juego”, resume Estanislada.

Para el año que viene, We Art tiene como objetivo comenzar a exportar a Chile y Uruguay, es por eso que se encuentran enfocadas en una primera etapa de análisis, verificando costos y requisitos COMEX. Otro de los desafíos es ir incorporando nuevas cajas con diferentes temáticas al porfolio de productos y también poder llevarlo masivamente al interior del país. “Tenemos el sueño de que We Art se posicione como una marca de juguetes de arte y creatividad. Nuestra idea es sorprender con cada lanzamiento, siempre con el concepto de espacio, movimiento y educación” concluye Cecilia.