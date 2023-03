Divide guerra de Rusia en Ucrania al G20

centro de conferencias. Nadie sabe qué se dijeron exactamente el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, ya que se mantuvieron prudentemente alejados de cámaras y micrófonos.

Un empleado de Blinken relató que el secretario de Estado le había dejado claro al representante ruso que EE. UU. apoyaría a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario. Además, en su primera reunión personal desde la invasión rusa de Ucrania, Anthony Blinken instó a Serguei Lavrov a no suspender el tratado de limitación de armas nucleares New START. Lavrov, por su parte, no mencionó el breve encuentro con Blinken en su conferencia de prensa al final de la reunión de ministros de Exteriores de los 19 países emergentes e industrializados más importantes y la Unión Europea.

Lavrov habló previamente en el plenario, durante la sesión de trabajo del G20, calificando de «hipócritas» las críticas de Occidente. El canciller ruso retrató a su país como una víctima y pidió el levantamiento de las sanciones del mundo occidental a Rusia, que calificó de ilegales.

– Baerbock exige el fin de la guerra –

A diferencia de lo ocurrido durante la reunión del G20 de 2022 en Bali, Indonesia, donde Lavrov salió de la sala cuando empezaron las críticas contra Rusia, el canciller ruso permaneció sentado mientras los otros ministros hablaban.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, apeló directamente al canciller: «¡Señor Lavrov, detenga esta guerra! ¡Deje de violar nuestro orden internacional! ¡Detenga el bombardeo de ciudades y civiles ucranianos!» Lavrov escuchó estas palabras impávido, mientras la ministra alemana de Exteriores proseguía: «El camino hacia la paz es muy claro: si Rusia retira sus tropas hoy, no habrá más guerra».

– Sin una declaración conjunta –

Rusia y China no acordaron una declaración final conjunta del G20 con una condena de la guerra contra Ucrania. Lo cierto es que Serguei Lavrov no está completamente aislado dentro del G20. Se reunió con el ministro de Exteriores de China, así como con el anfitrión indio y otros ministros, para mantener conversaciones bilaterales. India, Sudáfrica y Brasil piden que no se permita que la guerra en Europa, que ellos ven como una simple «crisis de Ucrania», bloquee por completo el trabajo del G20.

La presidencia india en realidad quería ocuparse del suministro mundial de alimentos, la reducción de la pobreza, las cadenas de suministro y la protección del clima. A la experta del G20 en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP), Claudia Schmucker, no le sorprende que el grupo no pueda ponerse de acuerdo sobre declaraciones conjuntas. «Era de esperar en el contexto geopolítico actual», dice Schmucker a DW.