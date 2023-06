Djokovic y Ruud definen el título de Roland Garros en París

El serbio Novak Djokovic intenta este domingo agrandar su leyenda en la definición de Roland Garros ante el noruego Casper Ruud, quien buscará coronarse por primer vez en un «Major» en su tercera final.

El último partido del cuadro masculino se juega desde las 9.30 (hora de Argentina) y tiene como protagonistas a Djokovic, tercero del ranking mundial de la ATP, y a Ruud, cuarto, con televisación de ESPN.

El tenista serbio nacido en Belgrado hace 36 años confirmó en París su notable vigencia, ya que luego de haber conquistado en febrero el Abierto de Australia repitió otra actuación descomunal en Roland Garros, siendo el único sobreviviente de la vieja guardia del «Big Three», con el suizo Roger Federer retirado y el español Rafael Nadal lesionado y en la etapa final de su carrera.

Djokovic irá en busca de su título número 23 de Grand Slam, lo que le permitiría desplazar a «Rafa», con quien comparte el récord de «Majors», además si gana se adueñará del número uno del mundo desplazando al español Carlos Alcaraz, al que venció este sábado en semifinales.

