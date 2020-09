Docentes advierten que “no hay educación igualitaria y de calidad sin más inversión”

La Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un informe señalando la cruda realidad que atraviesa el sistema educativo en todo el país. Desde el gremio aseguran que “no hay educación igualitaria, equitativa y de calidad sin más inversión”.

La entidad sindical comandada por Sergio Romero precisó que “el abandono escolar, la desescolarización masiva, la crítica realidad de la infraestructura, la falta de agua potable en los establecimientos, los salarios por debajo de la línea de pobreza y el incumplimiento presupuestario” son los puntos que más preocupan a los trabajadores del sector.

La UDA, a través de los equipos técnicos de la organización, informó que si la pandemia permitiera retomar las actividades áulicas, el inicio del próximo ciclo lectivo contaría con un 35% a 40% de alumnos en situación de deserción o abandono escolar.

“Las causales son variadas, pero mayoritariamente tienen que ver con falta de inversión, falta o deficiente conectividad, carencia de equipos tecnológicos adecuados y familias en estado de desocupación laboral. Algunas situaciones son extremas, como en la provincia de Chaco donde más del 50% de los alumnos y docentes carecen de acceso a internet por deficiencias de conectividad o falta de equipamiento”, alertaron.

En la misma línea, también expresaron que la pandemia no es la que indica la urgencia de una mayor inversión sino que “esta necesidad es anterior a la existencia del Covid-19”. La UDA remarcó que “desde hace años no se cumple con la Ley de financiamiento y no se invierte el 6% del PBI en educación”.

“De haber existido una mayor presencia del Estado, reflejada en inversión, estas preocupantes realidades, reflejadas en porcentajes estadísticos no hubiesen sido tales . Se debió haber invertido más en conectividad, en equipamiento, tanto para alumnos como para docentes, salarios e infraestructura, programas de capacitación”, sostuvieron de la Unión Docentes Argentinos.