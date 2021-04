Docentes en llamas: “Pongan un cartel de ‘viva la muerte’ y sálvese quien pueda”

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, cruzó nuevamente a las autoridades nacionales y pidió cordura y responsabilidad ante la escalada masiva de contagios.

El referente de la entidad gremial remarcó que la Provincia está muy comprometida por el Covid-19, “por eso hay que tomar el toro por las astas” y coincidió con las apreciaciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien confirmó que “la situación es altamente explosiva”.

“Lo mismo fue dicho por el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, y ahora el ministro nacional de Educación (Nicolás Trotta) dice que no hay que abandonar la presencialidad”, señaló Díaz en diálogo con Radio del Plata.

“A esto no se le puede llamar educación. Es la revinculacion de los chicos. El docente/la docente ve a los/las alumnos dentro de 14, 21 días. Antes al menos había una continuidad del proceso educativo” @DiazUdocba en @RadioDelPlata con @marcoscittadini https://t.co/fcf6nBZNP2 — UDOCBA Central (@udocbacentral) April 5, 2021

Respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente remarcó que se está llevando adelante “un simulacro educativo para hacer política electoral y que evidentemente está empujando a todo el movimiento nacional a la política que quieren ellos, que es el viva la muerte, porque les importa un comino”.

Desde la organización gremial explicaron que ya comunicaron al Gobierno que hay un 30% de infectados, un 30% de burbujas y escuelas cerradas, y decenas de establecimientos sin condiciones, como agua o falta de construcciones, con lo cual subrayaron que hay una situación altamente difícil.

“A esto no se le puede llamar educación, usted no puede tener clases con dos o tres semanas de distancia. Que pongan un cartel de ‘viva la muerte’ y sálvese quien pueda, porque eso es lo que está pasando, no se puede jugar con fuego”, disparó Díaz.

Por último, el titular de UDOCBA finalizó pidiendo racionalidad a quienes gobiernan y demandó que se tomen las medidas pertinentes, protegiendo a la gente.