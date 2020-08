Docentes piden que “se termine la injusticia y la desigualdad social” en barrios porteños

La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, remarcó que el ministro Nicolás Trotta no aceptó el protocolo presentado por el gobierno de la Ciudad que planeaba abrir espacios digitales en las escuelas. En este sentido, pidió que “haya conectividad en todos los barrios porteños y se termine la injusticia y la desigualdad social” para los alumnos de las zonas vulnerables.

En conversación con Radio Belgrano, la titular de la UTE declaró que “el DNU de Alberto Fernández le dio un espaldarazo muy importante a lo que nosotros veníamos planteando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a (Horacio) Rodríguez Larreta, que es que los chicos no tenía computadoras y conectividad para cumplir con sus tareas”, señaló sobre la iniciativa de declarar “público y esencial” a los servicios de telefonía celular y fija, internet y televisión paga.

Según informó hoy la cartera de Educación, a través de una videoconferencia, el ministro rechazó el protocolo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para abrir espacios digitales en las escuelas a partir del 31 de agosto, “porque no están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta a las clases presenciales”.

La postura de Trotta se conoció después de que el jefe de Gobierno, anunciara su intención de hacer regresar a las clases en las próximas semanas a unos 5.100 alumnos de escuelas públicas que tuvieron problemas de conectividad a internet, una medida que generó el rechazo inmediato del sindicato docente UTE-Ctera.

Según informó Graciano, “en la Ciudad hay conectividad solo en (el barrio de) Parque Chacabuco, en los subtes y en las plazas y no hay conectividad en los barrios para que los chicos puedas estudiar” y agregó que “pretendían llevar a los chicos para que sean señalados en el transporte público como los chicos pobres que no tienen computadora y ahora le agregaron un aditamento más, que es que no pueden aprender solos”.

Para concluir, la dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación consultó: “¿No es mejor que le entreguen la computadora y pongan las antenas móviles en los barrios para encontrar una salida seria?” y anunció que se están llevando a cabo unas campañas “para recibir nuevas computadoras y exigiendo en la Justicia que se le de conectividad a todos los barrios”.

La entrada Docentes piden que “se termine la injusticia y la desigualdad social” en barrios porteños se publicó primero en Mundo Gremial.