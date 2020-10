Docentes plantean analizar riesgos y condiciones materiales para volver al aula

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) emitió ayer un informe especial respecto de la aprobación del regreso a las clases presenciales donde aseguró que se deberá realizar un replanteo de las condiciones tanto materiales como de riesgos laborales.

“La decisión del Consejo Federal de Educación (CFE) de aprobar el regreso a clases presenciales según las limitaciones sanitarias, epidemiológicas y distritales obliga a replantear nuestra situación general”, explicaron desde la entidad gremial.

El informe Relevamiento nacional de establecimientos educativos privados precisó que es necesario producir “un fuerte trabajo de prevención para preservar la salud y la vida del colectivo laboral”. Además proponen realizar “transformaciones fundamentales para retornar a las aulas porque, la escuela, debe ser pensada como un todo y como un lugar de trabajo”.

“Un 40% de esas escuelas no tiene baños adecuados para la cantidad de asistentes y trabajadores y en un 25% no hay agua suficiente para limpieza y funcionamiento de esos lugares, en tanto el aseo anual de tanques de agua no está garantizado en un 35 por ciento”, destaca el informe especial.

Asimismo, el secretario general del gremio, Jorge Kalinger, subrayó la necesidad de trabajar en la construcción de “una escuela segura”, con lo cual intuyó que el regreso a clase estará sujeto a las prevenciones sanitarias y a los límites que se establezcan.