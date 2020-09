Docentes universitarios ratificaron reclamo salarial en una nueva reunión paritaria

La Asociación de Viñateros Independientes le pidió a la cartera laboral de la Nación que suspenda temporariamente el aumento arribado hace algunas semanas del 40% para los trabajadores vitivinícolas, ya que “es impagable” debido a que el precio de la uva no cubre ni la mitad de los costos de producción.

El titular de la entidad viñatera, Juan José Ramos, específicó que “consideramos justo el aumento otorgado, pero es impagable para los viñateros porque los valores recibidos por la uva no cubren el 50% de los costos de producción”.

Cabe recordar que el pasado 31 de agosto se acordó con la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) un 40,35% de incremento salarial para los trabajadores de viñas y bodegas por el período julio 2020 y febrero 2021.

El acuerdo estipula sumas no remunerativas escalonadas que elevarán los salarios hasta poco más del 40% por sobre los salarios del sector hasta el momento. Entre agosto y octubre los empleados recibirán una suba de $3.000; entre noviembre y enero el incremento será de $3.800; y en febrero se convertirán en $4.300.

El sector que comanda Ramos y representa a una parte de los viñateros de San Juan, afirmó que con lo que se paga el kilo de uva y se recauda con la producción total no se llega a cubrir el salario de los operarios que se contratan. “Un productor de 10 hectáreas que produce 15.000 kilos por hectárea percibe por todo concepto $970.500. Para esa producción se necesitan como mínimo dos operarios, cuyo costo anual que adjuntamos, representan $541.664,76 cada uno, lo que significa en total $1.083.329”, explicaron.

Al mismo tiempo, el dirigente viñatero remarcó que “en su momento no se tomaron medidas para que el productor no malvendiera la uva, que finalmente salió $6,50 por kilo. Ya con ese precio los salarios viejos no los podíamos pagar, menos ahora el nuevo incremento”.

“Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir, como había prometido, para frenar la concentración económica que manejan cuatro o cinco empresas en el país. Eso no se logró hasta ahora, pero a la vez el mismo Estado nos obliga a hacer estas paritarias que terminaron en un aumento que no podemos pagar”, afirmó Ramos.