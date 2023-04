Documentos de EEUU revelan el espionaje a aliados y dudas sobre Ucrania

La inteligencia estadounidense tiene serias preocupaciones sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas debido a problemas con el entrenamiento y los suministros, según los documentos del Pentágono filtrados que también dan cuenta de la vigilancia a aliados como Israel y Corea del Sur, además de acusaciones contra Egipto por venderle armas a Rusia para la guerra en el país vecino.

Si bien se desconoce la fuente del material revelado que desde hace unos días circula en redes sociales y otros sitios, incluidos Twitter, 4Chan y Discord, el Departamento de Defensa reconoció en las últimas horas que representa un riesgo «muy grave» para la seguridad de ese país.

Muchos de esos documentos se relacionan con la guerra en Ucrania: uno proporciona información sobre el estado del conflicto a principios de marzo, incluidas las bajas rusas y ucranianas, mientras que otros detallan las situaciones en frentes específicos, como la ciudad de Bajmut, epicentro de los combates en las últimas semanas.

Otro brinda información sobre las defensas aéreas de Ucrania, que fueron clave para contrarrestar los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos, mientras que uno de ellos muestra detalles sobre los esfuerzos internacionales para mejorar las fuerzas militares de Kiev.

Un material indica que las fuertes defensas rusas y «las persistentes deficiencias ucranianas en el entrenamiento y el suministro de municiones probablemente dificultarán el progreso y exacerbarán las bajas durante la ofensiva», según publicó el diario The Washington Post.

Ante estas dudas sobre la viabilidad de una contraofensiva, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, realizó un llamamiento a los países aliados para que dejen a un lado las informaciones reveladas y se centren en ampliar los suministros de armamento para las Fuerzas Armadas ucranianas.

«Necesitamos menos contemplación de las filtraciones y más armas de largo alcance con el objetivo de terminar la guerra de forma adecuada y hacer que la Federación Rusa se enfrente a la realidad», escribió en Twitter.

If we had time, we could watch the RF fall apart & its «elites» devour each other. But we don’t have it, as our people are dying. We need less contemplation on «leaks» and more long-range weapons in order to properly end the war and make the RF face the reality…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2023