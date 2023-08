Dólar: el índice Milei

. – Simple, confeccionamos de forma muy fácil un índice Milei.

¿Cómo es eso?

. – Muy simple, como la sociedad está muy sensible con los temas políticos, hemos encontrado un indicador que nos dirá si Milei gana en primera vuelta o no. Si no gana en primera vuelta, lo más probable es haya segunda vuelta, y allí la moneda estará en el aire.

¿Cómo es el índice Milei?

. – El gobierno nacional nos dijo hace unos días atrás que el tipo de cambio mayorista estará congelado hasta el 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta electoral si la hubiere.

¿Entonces?

. – Nosotros seguiremos el precio del dólar futuro octubre, hoy se ubica en $ 434,5 y devenga una tasa implícita del 135,6% anual. Si tenemos en cuenta que el dólar mayorista seguirá fijo en $ 350 parecerá que el mercado poco le cree al Banco Central que dejará congelado el precio del tipo de cambio.

. – Si el precio del dólar futuro octubre en el mes de setiembre supera el nivel de $ 450 esto estaría indicando que el mercado no le cree al gobierno que mantendrá el tipo de cambio en $ 350 o que en su defecto Javier Milei ganara las elecciones en primera vuelta y esto hará que el gobierno el 23 de octubre suelte a la suba al dólar. Esto hay que combinarlo con el monto operado en la base octubre.

. – Si el precio del dólar en el mes de setiembre se acomoda a la baja, ubicándose por debajo de $ 400 esto estaría indicando que vamos a un escenario de segunda vuelta, en donde seguramente la moneda estará en el aire. Esto hay que combinarlo con el volumen de negocios.

¿Con esto te despegas de interpretaciones capciosas?

. – Correcto, dejamos que la mejor encuesta sea la del mercado, que vota todos los días con dinero constante y sonante.

¿Cómo ves a los bonos y las acciones?

. – Estamos en un escenario de claro retroceso en los precios de los activos financieros internacionales, sin embargo, la bolsa local y los bonos siguen a la suba. Esto implica que los mercados tienen un buen clima con la Argentina, todo parece indicar que gane quien gane vamos a un cambio en el escenario económico.

¿Se tomaron medidas para el campo?

. – No es un dólar soja, pero se le parece. Los exportadores podrán liquidar harina y aceite de soja dejando un 25% en el exterior, mientras que un 75% lo harán en Argentina. Esto implica un 25% a dólar CCL que está en $ 770 (lo tomamos de la página rava.com.ar), y un 75% a $ 350, eso te da un dólar de $ 455, eso implica que te podrían pagar tomando el cierre de la soja al día viernes que es U$S 371,4 (promedio del Sio Granos), por un dólar de $ 455 esto te daría un valor de $168.987.

¿Pero no habilitan un dólar soja?

. – Correcto, lo que harán es incrementar el valor de la soja en el mercado, por ende, podría cotizar a U$S 482,8 que multiplicado por $ 350 te da un valor de $ 168.987.

¿Llegara a ese valor?

. – No lo sé, son especulaciones, los exportadores deberían ofrecer un precio muy tentador para que el productor de soja salga a vender.

¿Cuál fue el máximo valor en los dólares soja?

. – El máximo valor medido en dólar MEP fue de U$S 263 en el dólar soja uno, U$S 305 en el dólar soja dos, y U$S 254 en el dólar soja tres.

¿Si los exportadores compran a $ 168.987 cuantos dólares MEP serían?

. – Eso te daría unos U$S 254 billetes por tonelada.

¿Qué pensas?

. – Que los exportadores mañana saldrán a ofrecer por la soja disponible U$S 450 que por un valor del dólar de $ 350 te daría un valor de $ 157.500 la tonelada que representan al valor del dólar MEP U$S 236,80.

Me parece que el mercado buscará llevarse U$S 250 billetes

. – Eso te daría un valor de $ 166.250.

Me estas mareando

. – La soja mañana tendría que valer un piso de $ 157.500 y un techo de $ 168.987, entre estos valores aparecería el precio en el mercado.

¿El productor venderá?

. – Hace unos días atrás decíamos que había que vender maíz y no soja, hoy te digo vende soja y guarda maíz. El productor tiene necesidad de efectivo la deuda generada por la falta de cosecha producto de la sequía es muy grande.

¿Qué opinas de estas medidas?

. – No ayudan al productor que paga alquileres en soja y benefician al dueño de la tierra. Si algún productor aún tiene soja, es una ayuda, pero para nada benefician a la mayoría de los productores. Un segundo tema es el agregado de valor, esto encarece el costo de producir carne y leche, el gobierno con estas medidas se compra más inflación a futuro.

El gobierno necesita dólares

. – Está claro, y está en su derecho tomar estas medidas, lo que también debe medir son los daños colaterales que dejan, en este caso más inflación y perdida de rentabilidad del sector de agregado de valor. Muchos aumentos de costo no se pueden trasladar a precio, el mostrador te pone el precio.

Milei diría el mercado

. – Es lo mismo, el mostrador grafica a la relación entre el que vende y quien compra. Los compradores son asalariados, que han perdido mucho poder de compra, y un aumento de suma fija no ayuda.

Conclusiones

. – El dólar futuro octubre nos dirá quien, si el 22 de octubre hay un ganador, o pasamos a una segunda vuelta el 19 de noviembre.

. – El dólar futuro octubre cotiza a $ 434,5 si supera el nivel de $ 450 el mercado estará descontando que gana Javier Milei, si baja de $ 400 estaría descontando que vamos a una segunda vuelta.

. – Hay que seguir el volumen de contratos negociados a dicha fecha, en la actualidad suman el equivalente a U$S 364 millones. Hay que mirar si este volumen sube a más de U$S 1.000 millones para el mes de octubre.

. – En la semana tendremos un nuevo valor de la soja que hará atractivo vender algo de la tenencia en el mercado. Para que sea un triunfo para el gobierno sería necesario que se liquiden U$S 2.500 millones, recordemos que las reservas se ubican en U$S 27.944 millones.

. – El gobierno tiene mucha suerte, la soja está subiendo en el nocturno de Chicago.

. – Esta semana llegaron dólares del exterior vía FMI, Banco Mundial y BID, ingresamos al BRICS y próximamente también le vamos a pedir dinero. Somos mangueadores seriales.

. – Esperamos ansiosos que los candidatos expliciten los planes económicos para los primeros 100 días de gobierno, no para los próximos 3 años. Necesitamos saber que pasará desde el 10 de diciembre del 2023 al 31 de marzo del 2024, en una coyuntura que será muy difícil.