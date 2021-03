Dólar futuro: Casación define si va a juicio o dicta el sobreseimiento – Télam

El informe de los peritos de la Corte estableci que en la operatoria en el mercado de futuros del ao 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

La Cmara Federal de Casacin Penal definir este jueves si la causa por la venta de dlar futuro contina hacia la realizacin del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernndez, el gobernador Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros procesados.

Se trata de en una causa cuya solidez jurdica despert cuestionamientos desde el primer momento y que en agosto ltimo, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sum una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial estableci que en la operatoria en el mercado de futuros del ao 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

Tras la incorporacin de esa pericia, de 82 pginas, un cuestionario detallado de 81 puntos que fue contestado con precisiones tcnicas por los peritos oficiales de la Corte Carlos Campodnico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castao, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal N 1, Adrin Grnberg, seal que la vicepresidenta, Kicillof, Vanoli y el resto de los acusados deban ser sobresedos por inexistencia de delito y asegur que su conclusin era “inamovible”, por lo que se excus de seguir interviniendo en la causa.

“Qued demostrado, tambin, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no vea con quin operaba”” Alejandro Vanoli

En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grnberg subray que tras los resultados de la pericia, a los que consider definitivos y concluyentes, “ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito”.

El fallo, emitido el 30 de octubre ltimo, orden sin embargo realizar el juicio oral a partir del voto de la mayora (2 a 1) conformada por los otros dos jueces del TOF 1, Juan Michilini y Ricardo Basilico, y desde entonces la causa fue objeto de apelaciones hasta que lleg a la sala I de Casacin, que este jueves deber definir si dicta el sobreseimiento a todos los acusados, a quienes el fallecido juez Claudio Bonadio proces por el delito de administracin fraudulenta en perjuicio del Estado.

Vanoli, uno de los procesados en la causa que se inici en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel ao por el diputado Mario Negri (UCR-Crdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO), subray en declaraciones a Radio 750 que la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte seal “de manera concluyente que no hubo perjuicio (para el Estado) y que las medidas que se adoptaron (con la operacin del dlar a futuro en el mercado a trmino de Rosario, ROFEX, y el Mercado Abierto Electrnico, MAE) fueron polticas de regulacin econmica, que incluso arrojaron resultados positivos para el Banco Central”.

“Qued demostrado, tambin, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no vea con quin operaba”, agreg Vanoli, quien adems recalc que “una a una todas las acusaciones –que se dilapidaban las reservas, que era una operatoria poco transparente- quedaron demostradas claramente que no eran as”.

“La historia demostr que, en realidad, la poltica econmica macrista busc una devaluacin que los benefici a ellos mismos, perjudic al pueblo argentino”, afirm el extitular del BCRA del ao 2015, quien fue procesado junto al entonces ministro de Economa (Kicillof), el directorio de la autoridad monetaria de aquel momento, tres miembros de la Comisin Nacional de Valores (CNV) y luego, por decisin de Bonado (porque su nombre no figuraba en la denuncia inicial), Cristina Fernndez de Kirchner, quien ejerca la primera magistratura.

La pericia en cuestin, que fue considerada el elemento probatorio concluyente por el juez Grnberg, cont adems con la participacin de peritos de parte propuestos por las defensas.

En las preguntas 17 y 20, los especialistas de la Corte Suprema informan que las operaciones de dlar futuro por parte del BCRA se hicieron a precio de mercado, mientras que en los puntos 44, 47, 55, 67 y 81 establecen que la autoridad monetaria (es decir, el Estado) no sufri perjuicios en su patrimonio sino que, por el contrario, tuvo ganancias en el perodo analizado.

Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 55, los peritos aseguran que en el ejercicio 2015 el BCRA tuvo una ganancia de 147.116.880.000 pesos.

El resultado de ese informe realiment la polmica en torno a la solidez jurdica de la denuncia y de la causa que inicialmente qued a cargo de Bonadio: en sintona con esos cuestionamientos, el jurista y exintegrante de la Cmara Federal que juzg a las Juntas, Len Arslanian, especialista en Derecho Penal, remarc, en relacin con la causa de dlar futuro, que “no se puede judicializar cualquier cosa”.

“No se puede llegar al extremo de pensar que cada uno de los actos de gobierno que hace un presidente puede constituir un delito”, asever.

“Yo pienso eso y creo que tengo razn, porque (lo que se analiza en la causa dlar futuro) forma parte de una poltica de gobierno”, argument Arslanian en dilogo con Tlam.

Por su parte, el periodista de La Nacin Carlos Pagni, el lunes por la noche, seal en el editorial de su programa en la seal televisiva LN+: “Ha habido una errnea judicializacin de temas que no son susceptibles de ser judicializados”, reconoci y tambin dijo: “Lo mismo pasa con la poltica monetaria, la poltica cambiaria y el dlar futuro, por el cual la procesaron tambin a Cristina Kirchner; siempre pensamos que era un disparate”.

En el informe pericial firmado por Campodnico, Del Acebo y Castao tambin se concluy que las operatorias de dlar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos pases y que, con su utilizacin, se logr evitar una corrida bancaria que alentaba una devaluacin brusca, pulseada que adems estaba enmarcada en el contexto electoral de la segunda mitad de 2015.

A pesar del informe, y tras el fallo 2 a 1 del TOF 1, Casacin tendr en sus manos la definicin de un caso que, paradjicamente, refleja que entre los compradores de dlares a futuro no figuraron funcionarios de la administracin de Cristina Fernndez sino, por el contrario, personas que luego estuvieron muy ligadas a la gestin de Cambiemos, desde funcionarios del gobierno de Mauricio Macri hasta empresarios que nunca ocultaron relaciones y simpatas.

Entre quienes operaron en la compra de dlar futuro en aquellos das, como registr una investigacin realizada por el fallecido dirigente socialista de Rosario Hctor ‘Tigre’ Cavallero y difundida en diciembre de 2016, se encontraban Pablo Curat (quien luego fue director del BCRA); Luis Caputo (a travs de un fondo de inversin creado por l, Axis); el grupo Pegasus, de Mario Quintana; Jos Torello (apoderado nacional del PRO por entonces); Martn Lousteau; Gustavo Lopetegui y tambin, entre muchos otros operadores, el grupo Socma-Chery, de la familia Macri.

Todos ellos, al igual que muchos otros compradores de dlar futuro entre el 1 de septiembre y el 18 de noviembre de 2015, se beneficiaron con la devaluacin inicial de la gestin de Cambiemos, dispuesta por el exministro de Economa Alfonso Prat Gay.

Cavallero, quien falleci a principios de octubre, lleg a publicar un libro con el resultado de aquella investigacin: lo titul “Dlar futuro, quines ganaron y quines perdimos”.