Dólar futuro: rechazan sobreseimiento de ex directores del Banco Central

De esta forma, el juzgado rechazó el pedido de sobreseimiento de Alejandro Vanoli, Miguel Angel Pesce, entre otros. Además, dispuso una audiencia preliminar para el día 26 de noviembre, de cara al juicio oral.

La causa por supuestas irregularidades en la venta de “dólar futuro” durante el último gobierno kirchnerista, apunta a Cristina de Kirchner, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli (además de otros exdirectivos de la entidad monetaria y algunos exmiembros de la Comisión Nacional de Valores).

En agosto se conoció un informe firmado por los peritos oficiales y los de parte que concluyeron, entre otras cosas, que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía diez años.

El texto de 82 páginas firmado por tres peritos oficiales, Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, y como peritos de parte firmaron Carlos Sgarbi, Alfredo O’Connell y Alicia Garófalo, se indica además que la operación de dólar futuro también se realiza en otros países, que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas, que sí incidió en pérdidas de la entidad monetaria, pero que igualmente registró ganancias todavía mayores en 2015 que en 2016, que no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador y que, el objetivo de un banco central no es tener utilidades sino estabilizar y desarrollar la economía.