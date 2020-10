Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 23 de octubre

Durante la rueda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el Gobierno nacional no convalidará una devaluación del peso contra el dólar que esté por encima del avance de la inflación.

“No va a haber devaluación. Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, yendo de la mano con la inflación. En un proceso en el cual se busca de forma persistente y gradual ir reduciendo la inflación, a la velocidad que se puede”, dijo.

En declaraciones radiales, el funcionario admitió que la brecha cambiaria entre la cotización oficial y el resto de los tipos de cambio paralelos “es muy elevada” y señaló que esto también genera “”preocupación” en el Gobierno, por lo que se está trabajando en el tema.

“Hoy tenemos una brecha cambiaria muy elevada. Pero también se da una circunstancia en la cual hay superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41.000 millones de dólares de reservas, de los cuales 12.000 millones son depósitos encajados. Y hay controles de capitales”, apuntó.

Guzmán dijo que esa brecha lo que está “generando es una expectativa de devaluación que no se condice con la circunstancias que enfrentamos en el frente externo“.

Según el ministro, el tipo de cambio oficial es el que importa para los precios y la macroeconomía: “Las herramientas que hay nos permite continuar con la política cambiaria, por la que el tipo de cambio va de la mano con los precios (con la inflación)”.

“Es decir, a pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes que nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación”, dijo el funcionario.

Por otro lado, señaló que hay valores para los tipos de cambio paralelos que están “muy lejos” de representar la capacidad de la Argentina para generar ingresos en dólares, dado que este no es un país de ingresos bajos sino de niveles medios.

“Argentina no es un país de 17.000 dólares per cápita, pero tampoco es un país de 4.000 dólares per cápita o menos, que es lo que sería si pensásemos que el que corresponde es el tipo de cambio paralelo como el contado con liquidación. No es así”, afirmó.

El ministro dijo que el mercado como el de contado con liquidación es “muy chico”, dado que opera unos 30 millones de dólares por día, y señaló que esto “no tiene impacto directo en la macroeconomía” pero provoca “preocupación porque genera una brecha muy grande que alimenta expectativas que generan ansiedad”.

Al ser consultado sobre si esto impacta en los precios o en el abastecimiento de productos, el ministro dijo que “por supuesto que las expectativas de devaluación indirectamente afectan a la economía, por lo que la brecha preocupa”.

“Por eso, apuntamos primero a estabilizar la brecha y luego a ir reduciéndola. Pero en un contexto de expectativas desancladas, estabilizar no es algo que se pueda lograr de un día para el otro y se acabó. Pero en los últimos diez meses, la inflación no se ha movido con el contado con liquidación ni con el blue, sino con el tipo de cambio oficial”, dijo.

Dólar oficial

En medio de la tensión cambiara, el dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, sube seis centavos a $138,30, dado que el promedio minorista baja cuatro centavos a $83,82. Sucede luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró que “no habrá devaluación” en declaraciones radiales.

En el Banco Nación, en tanto, el billete cotiza a $83,25.

La divisa mayorista avanza dos centavos a $78,10, tras haber registrado la suba diaria más alta del año sólo superada por la experimentada en octubre del 2019, al avanzar 32 centavos.

Cierre previo

Más allá de la tensión en los mercados alternativos, la autoridad monetaria logró finalizar con saldo comprador por tercera vez en cuatro días, al alzarse con u$s5 millones, según indicaron fuentes oficiales Ámbito.

La de hoy se trató de una rueda con mejora en el volumen negociado (u$s233,414 millones), en la que la divisa operó con tono sostenido y con alzas que fueron toleradas por la regulación oficial, en un escenario de mayor amplitud entre máximos y mínimos operados.

Los mínimos se anotaron en el comienzo cuando las primeras operaciones se formalizaron en $78,04, veintinueve centavos arriba del final anterior. La ausencia de oferta en el primer tramo generó la aparición del Banco Central con ventas en el sector donde operan bancos y empresas, pero siempre en un nivel que no modificó la evolución de los precios, tolerando el ajuste que se vio desde el inicio de la sesión.

Máximos en $78,08 resultaron el límite superior fijado por la estrategia oficial que a partir de ahí hizo incursiones más agresivas destinadas a diluir la suba volviendo a los valores del arranque del día, con algún aporte de la oferta privada que le permitió al Central rehacerse de las pérdidas previas. Un repunte de la demanda empujó sobre el cierre los precios hasta colocarlos en los máximos de hoy con las últimas operaciones registradas.

Con solo una rueda hábil por delante para terminar la semana, el dólar acumula una suba de 47 centavos, interrumpiendo la ralentización del deslizamiento de las últimas dos semanas.

De acuerdo a PR Corredores de Cambio, la actividad oficial también volvió a ser intensa en los mercados de futuros, con posturas de venta de mayor envergadura en los plazos más inmediatos que achataron la tasa implícita estimulando el ingreso de divisas para diluir la presión sobre el contado.

“Con un exiguo saldo a favor por su intervención de hoy, los resultados de la regulación oficial siguen exhibiendo una línea irregular que no termina de definirse en el proceso que pretende recuperar reservas, luego de varias jornadas con caídas de sus recursos”, destacaron.

A pesar de la compra de dólares por parte del BCRA, las reservas brutas retrocedieron u$s152 millones hasta los u$s40.699 millones. Desde la entidad que conduce Miguel Pesce aseguraron que esto se produjo “exclusivamente por la cotización del oro y el yuan”, que perdieron fortaleza frente a la moneda norteamericana.

Dólar blue

El dólar blue no detuvo su escalada alcista y este jueves subía otros $7 hasta el récord de $190, con lo que la brecha se amplió al 143,3%, de acuerdo a un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, en una plaza muy reducida de negocios dada la cautela operativa luego de que en la víspera se realizaran allanamientos por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de divisas al exterior.

El billete había subido el miércoles otros $3 en una rueda que coincidió con allanamientos de Gendarmería Nacional en el microcentro porteño, en articulación con el poder Judicial, “por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico”, según una fuente del Ministerio de Seguridad.

Los “allanamientos apuntan, en algunos casos, a lugares en los que se realiza el lavado de activos por parte de la organización investigada. Cabe destacar que la misma posee vínculos transnacionales en Bolivia, Chile y Perú”, agregaron las fuentes. Se trata de una investigación que lleva varios meses, según pudo saber Ámbito.

Con un mercado con acotadas operaciones, el billete paralelo ya había cedido el martes $1, después de acumular la semana pasada una suba de $11.

El Gobierno anunció el lunes menores trabas para la compra de los dólares financieros, al reducir el parking a solo tres días, y una licitación de un bono por 750 millones de dólares para noviembre armado para fondos de inversión que están atrapados en la devaluada moneda local.

Tasas

El BCRA colocó el jueves $132.763 millones en una subasta de Letras de Liquidez (‘Leliq’) a 28 días de plazo y una tasa del 36%, dijeron operadores. Agregaron que la operación tuvo una expansión $20.052 millones.

El vencimiento de la fecha era de $152.730 millones, y ahora el ‘stock’ suma casi $1.7 billones.

Operadores no descartan que el banco central vuelva a modificar sus tasas este jueves tras la reunión de directorio.

Futuros

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s1.586 millones. Los plazos mantienen subas en promedio un 0,5%, salvo fin de mes, donde el BCRA mantiene intervenciones. Octubre finalizó con una tasa de 9,35% y noviembre 49,98%.

Fin de año a $86,28 con una TNA de 54,76%. Las posiciones de contratos abiertas, totalizaron la suma de u$s5.967 millones.