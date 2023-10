Dólar oficial: los escenarios del mercado

Mariano Fuchila

Por un lado, se bifurcan dos escenarios vinculados a si el ministro-candidato Sergio Massa entra o no en la segunda vuelta, que es el objetivo prioritario del oficialismo como lo explicitó la vicepresidenta Cristina Kirchner ante la magra perfomance pre y pos-PASO. En ese sentido, el mercado especula que el Gobierno pospondrá cualquier ajuste dado el “pass through” con la devaluación anterior, y porque la decisión del equipo económico Massa-Gabriel Rubinstein no estará ahora influida por el FMI ya que al BCRA le quedarían gran parte de los DEG del Fondo para afrontar los vencimientos que restan antes del 10 de diciembre. Es que el Gobierno aún le tiene que pagar más de 3.400 millones de dólares al Fondo (en octubre el cronograma era: 1.280 millones el día 6, 640 millones el 12, y 670 millones el 30; y en noviembre 830 millones el día 1) y tiene menos de 3.000 millones de dólares en DEG, o sea, que le faltarían casi 500 millones de dólares. Vale recordar que los vencimientos de octubre se pueden consolidar y pagar todos juntos a fin de mes. Pero en el caso de que Massa no entrara al balotaje, ahí el escenario está más abierto todavía. Si ello ocurriera, el Gobierno seguiría teniendo incentivos a dejarle la devaluación a la próxima administración, con la consecuente aceleración de la tasa de inflación y la inevitable pérdida del poder adquisitivo. Claro que tampoco puede descartarse del todo un escenario de una transición más coordinada donde el Gobierno “pato rengo” acuerde con el Presidente electo devaluar como parte de un pacto de convivencia. En tal sentido, un esquema de cooperación se presupone que sería bajo represión financiera porque no se puede soltar el cepo del todo. Pero bajo un escenario de no negociación, dependerá de si es la segunda vuelta es entre Javier Milei y Massa, o entre Milei y Patricia Bullrich.