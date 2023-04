Dólar Soja III: cuánto piensa recaudar el gobierno con esta medida

Las liquidaciones del dólar agro o dólar soja III comenzaron a marcar diferencia la semana pasada, solo en la última jornada el sector agroexportador ingresó más de US$ 147 millones a través del Programa de Incremento Exportador. Esto permitió al Banco Central comprar más dólares para continuar reduciendo el déficit que ha acumulado en las reservas. Pero las expectativas están puestas en si este nuevo tipo de cambio permitirá dar un alivio al Banco central que hasta la semana pasada acumuló un saldo negativo de US$ 121 millones en abril y a aproximadamente US$ 3.130 millones en lo que va del año.

Por este motivo dialogamos con el editor de Economía en Perfil, Luis Machado quien comentó que, «la primera semana del dólar agro arrancó con 0 operaciones, pero en desde el miércoles se liquidaron 815 millones de dólares, porque el BCRA se hizo de más reservas«.

Qué se espera de acá a fin de Mayo

Respecto a las expectativas que tiene el gobierno con este nuevo tipo de cambio, el entrevistado aseveró que, «se espera que se liquiden entre 5 mil y 6 mil millones de dólares». Además, «esta semana va a cobrar envión la venta de granos por parte de los productores».

«Tanto las cerealeras como el gobierno tienen buenas expectativas de que se logre la cifra de liquidaciones de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares», dijo Machado.

Asimismo, si se compara los efectos de esta medida con sus anteriores ediciones: «Este dólar soja III estaría entre medio de lo que se recaudó en el dólar soja II que fueron 3 mil millones de dólares y cuando se recaudaron 8 mil millones de dólares por el dólar soja I«, informó Machado.

No obstante, si se compara el resultado de la semana que pasó con el de la primera semana de las otras ediciones de esta medida, «estuvo un poquito por debajo del dólar soja II y muy por debajo del dólar soja I, que fueron por encima de los 2 mil o 3 mil millones de dólares». No obstante, el entrevistado aclaró que hay que tener en cuenta los plazos de liquidación de las anteriores ediciones.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el efecto de las sequias que generaron magros resultados para el campo. «Hasta la semana pasada se preveía que iba a haber 25 millones de toneladas de soja y ya la Bolsa de Comercio de Rosario informó que se esperan 23 millones de toneladas, o sea casi un 10 por ciento menos de un resultado que ya era muy malo», detalló Machado.

Balance del Banco Central

Después de su intervención cambiaria, el Banco Central registró compras netas por alrededor de US$ 60 millones en la jornada. Con esto, el saldo negativo acumulado se redujo a menos de US$ 121 millones en abril y a aproximadamente US$ 3.130 millones en lo que va del año.

De qué se trata el dólar agro

La medida de dólar agro contempla hasta el 31 de mayo un tipo de cambio diferencial a $300 por dólar para el complejo sojero y hasta el 31 de agosto para las economías regionales.