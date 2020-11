Domingo Cavallo desde EE. UU.: “Lo que no funciona en Argentina es el Gobierno”

Domingo Cavallo desde EE. UU, Canal 26.

El ex ministro de economía Domingo Cavallo habló en exclusiva desde Estados Unidos con Canal 26 exponiendo su visión del presente político y económico de la República Argentina.

Entre sus declaraciones hizo un punto aparte en la posición Argentina-Venezuela ante los organismos internacionales: “En tema de política exterior el gobierno de Fernández es desorientador”.

Cavallo fue determinante al momento de calificar la gestión de gobierno actual: “Lo que no funciona el gobierno, no los diferentes funcionarios”.

“Lo primero que tendría que hacer Cristina y Alberto es unificar las ideas de lo que quieren conseguir en el área económica”, reveló el ex funcionario.

El ex ministro, sin embargo, destacó la gestión de Cecilia Todesca: “Ella habla con coherencia de los temas económicos pero van a contramano de lo que dice Fernández”.

“Se necesitan economistas que entiendan mucho de este tema y hagan propuestas para resolverlo”, afirmó Domingo Cavallo.

