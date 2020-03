Donald Trump pidió que se pongan “inmediatamente” en uso dos fármacos contra el coronavirus: “Juntos pueden cambiar la historia de la medicina”

Donald Trump instó este sábado a las autoridades médicas a que pongan en uso dos fármacos que, juntos, “tienen una verdadera oportunidad de ser uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la medicina”, según afirmó en su cuenta de Twitter, en el marco de los esfuerzos por enfrentar la pandemia de coronavirus.

El mandatario hizo referencia al medicamento antimárico hidroxicloroquina y el antibiótico azitromicina. “La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ha movido montañas, ¡gracias! Ojalá ambas sean puestas en uso inmediatamente”, añadió. En ese sentido de urgencia, añadió: “La gente está muriendo, actúen pronto”.

El jueves, Trump adelantó su optimismo sobre la hidroxicloroquina. “Es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, adelantó.

Pero algunos expertos se muestras de momento cautelosos por la ausencia de datos clínicos sólidos y públicos. En medio de cierta confusión, Trump aseguró que el tratamiento ya había sido “aprobado” por la FDA, el organismo que supervisa la comercialización de medicamentos en Estados Unidos.

La FDA matizó sin embargo las afirmaciones del mandatario, limitándose a señalar que la cloroquina ya fue efectivamente aprobada para el tratamiento de la malaria y la artritis, aunque no para el coronavirus.

“El presidente nos pidió analizar de cerca este medicamento. Queremos hacerlo implementando un ensayo clínico extendido y pragmático para obtener informaciones y responder a todas las interrogantes que se plantean”, dijo el director de la FDA, Stephen Hahn.

Éste señaló además que si bien la FDA está dispuesta a “eliminar todos los obstáculos” para acelerar las innovaciones también tiene la “responsabilidad” de “garantizar que los productos sean seguros y eficaces”.

