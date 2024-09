¿Dónde está Edmundo González? El chavismo presiona a la oposición al pedir su captura tras un mes «resguardado» del régimen

Un mes después de las controvertidas elecciones y tras tres citaciones judiciales, finalmente el chavismo ha cumplido su promesa y ha emitido una orden de arresto contra el candidato opositor, Edmundo González. Un juzgado con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo ha aceptado este lunes la solicitud del Ministerio Público que acusa a González de los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.

El propio ministerio ha difundido en redes sociales la orden, que aclara que tras detenerlo habrá que «presentarlo ante (el tribunal) dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión» para celebrar una «audiencia oral en presencia de las partes». Pese a que la orden ha provocado un revuelo internacional que ha generados decenas de respuestas en apoyo de González, lo cierto es que la petición de aprehensión no es ninguna sorpresa para la oposición. González no había acudido a ninguna de las tres citaciones de la Fiscalía (la última el pasado viernes), por lo que la ley especifica que se puede solicitar una orden de arresto.

El opositor había sido convocado a declarar en una investigación por la publicación en internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios del 28 de julio. El día después de las elecciones las cifras oficiales apuntaban a una victoria de Maduro con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González. Sin embargo, la oposición publicó en su página web el 83% de las supuestas actas y estas desmentían los resultados, dando a la coalición opositora el 63% de los votos. El chavismo tacha de «falsas» las actas y, aunque la oposición y decenas de países han pedido que se publiquen de manera oficial para comprobar la vitoria de Maduro, por el momento no se ha hecho.

Las acusaciones de fraude empujaron al oficialismo a pedir una auditoría de los resultado al Tribunal Superior de Justicia, que terminó confirmando la victoria de Maduro. Tras ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, dijo «acatar» la sentencia y aseguró que el Supremo había certificado «de forma inobjetable» el material electoral peritado y, por tanto, «convalidó categóricamente» el triunfo de Maduro. Algo que no ha convencido a decenas de países, que han puesto en entredicho la transparencia de la auditoria y han reiterado su petición de hacer públicas las actas. Entre ellos Gobiernos afines como los de Colombia o Brasil.

Maduro, a la ofensiva contra la oposición

Maduro ha justificado esta orden de detención al considerar «inadmisible» la actitud de González. «¿Cómo tú vas a decir que no reconoces el poder electoral? ¿Cómo tú vas a decir que no vas a reconocer los resultados electorales?», ha espetado Maduro durante un programa televisado. «Él pretende estar por encima de las leyes (…) este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no reconoce leyes, que no reconoce nada, eso es inadmisible», ha dicho.

«Ahora mismo el Gobierno venezolano está en fase de resistencia total. Esto ya lo hemos visto otras veces», dice a 20minutos Anna Ayuso, investigadora sénior de CIDOB para América Latina, que recuerda el caso del opositor Leopoldo López, encarcelado en 2014 tras una protestas contra Maduro acusado de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador y asociación para delinquir. Ayuso reconoce que, mientras el actual Gobierno tengan el poder coercitivo y al ejército de su parte, «es muy difícil para la oposición sacar adelante un cambio». «Siempre ha funcionado la misma jugada. Hacen como que se abren, empiezan un proceso de mediación, como ocurrió incluso con el papa Francisco, y al final acaban en el punto en el que están ahora», agrega.

En el mismo sentido se expresa a este medio Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, que asegura que estas acciones contra la oposición «son muy frecuentes en gobiernos autoritarios». Pese a ello, reconoce que en esta ocasión el Gobierno ha actuado de forma diferente que con el opositor Juan Guaidó, al que no persiguió de manera tan rápida. «El encarcelamiento de González sería un paso más y un cierre a la narrativa interna que asegura que la oposición ha hecho una serie de fraudes y sabotajes por los que tienen que pagar», dice Sánchez, que agrega que «lo sorprendente de este caso es que le quieran preso, cuando podrían dejarlo libre sin que cambiara nada la situación de Venezuela».

«El encarcelamiento de González sería un paso más y un cierre a la narrativa interna que asegura que la oposición ha hecho una serie de fraudes y sabotajes por los que tienen que pagar

Edmundo González no prevé solicitar asilo

El candidato opositor lleva en paradero desconocido desde hace más de un mes, cuando participó en una marcha para protestar por los resultados electorales. Desde entonces únicamente ha publicado algunos vídeos con fondos neutros y ha compartido mensajes en sus redes sociales, pero no se le ha visto en público.

Según su abogado, José Vicente Haro, no prevé solicitar asilo en ninguna embajada acreditada en el país. «En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo», ha dicho el jurista frente a periodistas.

Ha reiterado que, «por razones de seguridad y protección de su vida», González Urrutia se mantiene bajo resguardo, como ha estado desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, que está en el extranjero desde que el chavismo le prohibió presentarse a las elecciones, aseguró la semana pasada que González no acudiría a las citaciones de la Fiscalía y que seguiría «resguardado». Este lunes, tras conocerse la orden de arresto, Machado ha acusado a Maduro de haber «perdido toda noción de la realidad». «La orden de arresto emitida por el régimen para amenazar al presidente electo Edmundo González cruza una nueva línea que sólo fortalece la determinación de nuestro movimiento. Los venezolanos y las democracias de todo el mundo estamos más unidos que nunca en nuestra búsqueda de la libertad», ha dicho en su cuenta de X.

Una de las razones por las que se esperaba que fuera difícil encontrar candidatos tras bloquear la candidatura de Machado es que la situación de enfrentamiento actual era esperable. Aún así, «al Gobierno de Maduro le ha sorprendido la capacidad de González de aglutinar a la gente», afirma Sánchez. «La oposición lleva muchos años jugando a la épica de la revuelta popular, pero contra un ejército fiel al chavismo y una situación económica como la actual es muy complicado. No existe país en el que el pueblo en las calles haya conseguido acabar con el Gobierno si no tienes aliados de los sectores dominantes«, explica el profesor.

La comunidad internacional respalda a González

La orden de arresto contra González ha sido rechazada por nueve países latinoamericanos: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también se ha manifestado en contra este martes y ha pedido a las autoridades venezolanas «que respeten su libertad». En esta misma línea se ha expresado la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha condenado la decisión que califica de persecución política.

En España, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha condenado en la rueda de prensa en Moncloa posterior al Consejo de Ministros «cualquier intento de cercenar» los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Alegría ha subrayado que España «protege la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos».