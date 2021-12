¿DÓNDE ESTÁ PENG SHUAI? | 7 miradas

La tenista Peng Shuai finalmente apareció pero no tanto. No se sabe dónde está y cómo está. Se esfumó tras denunciar abusos perpetrados por un altísimo funcionario chino. Y lo hizo a través de las redes sociales dañando así la pacífica imagen que el Imperio pretende trasmitir de su durísima dictadura.

En Argentina, hay periodistas cooptados, publicaciones rentadas insertas en diarios de gran circulación, generosos convites de viaje a China a políticos, intelectuales y periodistas. Cantan pero no subrayan la implacable dictadura. Esta trama la rasgó un raquetazo propinado por Peng Shuai, excelente tenista china de nivel internacional.

Quien fuera campeona del mundo en dobles acusó en las redes sociales al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli, uno de los hombres políticos poderosos, de obligarla a relaciones sexuales. El abusador forma parte de la galvanizada elite política china.

En China, el Internet está censurado y la vida privada de los principales líderes es un tema especialmente delicado. Y peligroso.

En el post publicado, Peng describe “No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo?. Esa tarde no paraba de llorar…Tenía pánico y miedo”

La reconocida periodista Li Yuan explica a fondo el tema desde el New York Times.

“El gobierno chino ha desarrollado una extraordinaria capacidad para controlar lo que piensan y dicen sus 1400 millones de ciudadanos.”

“Pero influir en el resto del planeta ya es otra cuestión, como ha demostrado cabalmente la tenista Peng Shuai. Los medios de comunicación estatal chinos y sus periodistas han presentado evidencia tras evidencia para demostrar que la estrella del tenis chino estaba segura y a salvo, a pesar de las acusaciones públicas de la tenista contra el poderoso exvicepremier Zhang Gaoli por abuso sexual.”

“Un medio de prensa controlado por Pekín dijo haber obtenido un mail escrito por Peng donde niega la veracidad de su acusación. Otro medio mostró un video de Peng durante una cena, donde ella y sus compañeros mencionan explícitamente la fecha, como para demostrar que el video fue registrado este último fin de semana.”

“Pero la indignación internacional creció aún más. En vez de convencer al mundo, la respuesta propagandística de China se convirtió en un ejemplo de manual de la incapacidad de Pekín para comunicarse con audiencias a las que no puede controlar a través de la censura ni de la coerción.”

“En los últimos años, China se ha vuelto más sofisticada en el uso del poder de internet para instalar un relato más positivo y menos crítico de la realidad, una estrategia que a veces parece funcionar y otras veces no. Pero en el fondo la maquinaria de propaganda de China sigue creyendo que la mejor manera de hacer desaparecer los problemas es hacer callar al que grita. Otro método para silenciar a las empresas y gobiernos que no compran ese relato es amenazarlos.”

“Esta vez, el mundo del tenis femenino no se deja convencer y tal vez no organice eventos en China hasta que Peng esté realmente libre del control del gobierno. Las estrellas del tenis mundial Serena Williams, Naomi Osaka y Novak Djokovic, entre muchas otras, tampoco parecen tener miedo de perder el acceso a un mercado potencial de 1400 millones de aficionados a ese deporte.

“El inmenso ejército de propagandistas del país no ha logrado colmar las expectativas de líder máximo Xi Jinping: tomar el control del relato global sobre lo que ocurre en China. Pero el aparato de propaganda no tiene toda la culpa: ese fracaso responde a la naturaleza controladora del sistema autoritario de China.”

“Para los funcionarios chinos a cargo de la gestión de crisis, escribió Pin Ho, empresario de medios, ese control es rutinario. “Pero para el mundo libre, eso es todavía más aterrador que una confesión forzada.”

“Uno de los mayores indicios de que Peng no es libre de decir lo que piensa es que en la Internet china su nombre sigue censurado.

“cuando el hashtag #whereispengshuai (“dónde está Peng Shuai”) cobraba fuerza en Twitter, en las redes sociales chinas no había una sola mención al tema. De todos modos, el caso de Peng había llamado claramente la atención de los chinos políticamente activos.”

Pekín tiene muchas atribuciones para arrestar y presentar cargos contra ciudadanos por lo que dicen en las redes. A muchos les cierran directamente sus cuentas en las redes por el simple hecho de compartir contenidos que los censores consideraron inapropiado.”

“China está muy resentida por la mala imagen del país que proyectan los principales medios de comunicación de Occidente.

El presidente Xi manifiesta su esperanza y su interés en que China pueda formar un relato global compatible con su importancia en el escenario internacional. Dictamino Xi “Creen una imagen de China que sea creíble, amable y respetable”.