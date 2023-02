Dónde serán los cortes del «Piquetazo nacional» que encabeza Belliboni

El crisol de organizaciones sociales que confluye en Unidad Piquetera (UP) realizará diversos cortes en la Ciudad de Buenos Aires y provincias del interior del país reclamando contra las bajas del plan Potenciar Trabajo. Hubo dos críticas hacia el oficialismo: afirmaron no ser escuchados por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz y apuntaron contra las organizaciones oficialistas que «no abrieron la boca» para defender a las familias afectadas.

Comienza el último año de gestión de Alberto Fernández y con el las protestas que se extendieron durante todo el 2022 en reclamo de mejores condiciones de vida. Esta vez, sin embargo, no será con un corte en la transitada 9 de julio sino con interrupciones en zonas neurálgicas de acceso a la capital a partir de las 9 de la mañana.

Eduardo Belliboni le explicó a Télam que la movilización tiene motivos: las “casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo” y un pedido para que el trámite de revalidación del beneficio social pueda realizarse de forma presencial, ya que «hay familias que no tienen conectividad” a internet.

Es por ello que cortarán el tránsito en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste – RN 7, Autopista Panamericana y Autopista La Plata-Buenos Aires.

Uno de los multitudinarios piquetes del 2022.

No será todo. Con la idea implícita de mostrar músculo territorial y potencia en las calles, distintos lugares del interior del país también serán escenario de protestas. De acuerdo a los organizadores se apostarán en un total de 130 puntos en las 24 provincias del país.

En Córdoba los piqueteros estarán en Patio Olmos; Puente Centenario, Jesús María y Colonia Caroya, Monte Cristo, Río Tercero, Cruz del eje; en Salta serán 12 interrupciones de tránsito y en Formosa 6; en Río Negro ocuparán las calles de Bariloche Centro cívico, Villa Regina, Ruta Nacional 22 y General Roca; en Neuquén ocuparán la Ruta Nacional 22, puente Cipolletti, Plottier y agregarán movilizaciones en Zapala, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Chañar; en Entre Ríos cortarán la Ruta Nacional 12, al igual que en Corrientes; finalmente, en Misiones estarán presentes en la ruta en Eldorado, San Pedro, San Vicente, 2 de mayo, Oberá, Apóstoles y Colonia Delicia.

El anuncio del «Piquetazo nacional».

Desarrollo Social dijo qué pasará con quienes no revalidaron el Potenciar Trabajo

La polémica que explotó en 2022 por los beneficiarios que accedían al plan pero, cómo sucedió en casos puntuales, incumplían la regla de la compra de dólares, llevó a la cartera que encabeza Tolosa Paz a realizar controles más estrictos. En ese marco, y en simultáneo con las auditorias que llevaban adelante varias universidades, un porcentaje menor de los casi 1,3 millones de beneficiarios dejó de percibir el Potenciar Trabajo. Luego el Poder Ejecutivo lanzó la revalidación de datos para acceder a él.

En diálogo con Télam, desde Desarrollo Social indicaron que “todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación». Y agregaron: «No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa”.

“Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”, detallaron sobre la situación de quienes no reconfirmaron sus datos. Tolosa Paz había dicho que 1.210.571 receptores del beneficio habían realizado el trámite.

Desmintiendo a Belliboni, sostuvieron que no hay bajas y agregaron que UP no podía «desconocer» que quienes no revalidaron sean dados de baja. “Es importante que las organizaciones de la UP vayan a buscar a los que no validaron. Se entiende que las organizaciones certificaban todos los meses a esas personas, por lo tanto las Unidades de Gestión de UP tienen que poder llegar a los que no hicieron el proceso de validación”, cerraron desde Desarrollo Social.

Las críticas de Unidad Piquetera a las «organizaciones oficialistas»

Desde Unidad Piquetera expresaron que “estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”.

En un comunicado, apuntaron contra las organizaciones oficialistas que “no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse como sí lo hicimos desde la Unidad Piquetera”. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra la oficina de la Secretaría de Economía Social que encabeza Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita.

